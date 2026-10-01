Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Super Cup Iταλίας: Καταργείται το final four
Super Cup Iταλίας: Καταργείται το final four
Μονό τελικό θα περιλαμβάνει το φετινό Super Cup Ιταλίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής
Νέα σελίδα ανοίγει για το Super Cup Ιταλίας, καθώς η διοργάνωση αφήνει πίσω της τη Σαουδική Αραβία και επιστρέφει φέτος στην Ιταλία, επαναφέροντας παράλληλα τη μορφή του ενός τελικού.
Η ιταλική λίγκα ανακοίνωσε ότι το φετινό τρόπαιο θα κριθεί στο Μιλάνο, με την αναμέτρηση να διεξάγεται στις 22 Δεκεμβρίου στο «Σαν Σίρο». Αντίπαλοι θα είναι η Ίντερ, ως πρωταθλήτρια και κυπελλούχος Ιταλίας, και η Λάτσιο, η οποία έφτασε μέχρι τον τελικό του Coppa Italia.
Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή της διοργάνωσης στην παραδοσιακή της μορφή, μετά από τρεις συνεχόμενες σεζόν στις οποίες το Super Cup διεξαγόταν ως Final Four στο Ριάντ. Η αλλαγή έρχεται έπειτα από μια περίοδο κατά την οποία το ιταλικό ποδόσφαιρο είχε επενδύσει σημαντικά στη διεθνή προβολή της διοργάνωσης.
Η Serie A είχε ξεκινήσει την προσπάθεια διεθνοποίησης του Super Cup αρκετές δεκαετίες πριν. Το 1993, η Μίλαν και η Τορίνο ταξίδεψαν μέχρι το Νιου Τζέρσεϊ για να διεκδικήσουν το τρόπαιο, ανοίγοντας έναν δρόμο που ακολούθησαν αρκετές ακόμη διοργανώσεις εκτός Ιταλίας.
Τα επόμενα χρόνια, το Super Cup φιλοξενήθηκε σε διαφορετικές χώρες και πόλεις. Τρίπολη, Νιου Τζέρσεϊ, Πεκίνο, Ντόχα και Σανγκάη αποτέλεσαν κατά καιρούς τους προορισμούς της διοργάνωσης, πριν η Σαουδική Αραβία αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο.
Από το 2018, το Ριάντ έγινε ένας από τους βασικούς προορισμούς του ιταλικού Super Cup, με εξαίρεση την περίοδο της πανδημίας, όταν οι συνθήκες επέβαλαν τη διεξαγωγή των αγώνων στην Ιταλία.
Από το 2022 η διοργάνωση επέστρεψε στη Σαουδική Αραβία και έναν χρόνο αργότερα άλλαξε format. Ακολουθώντας το μοντέλο του ισπανικού Super Cup, πέρασε σε Final Four, με τη συμμετοχή τεσσάρων ομάδων. των δύο πρώτων της Serie A και των δύο φιναλίστ του Coppa Italia.
Η ιταλική λίγκα δεν έκανε γνωστούς τους λόγους που οδήγησαν στην επιστροφή του θεσμού στην Ιταλία και στην κατάργηση, για φέτος, του Final Four. Ωστόσο, η γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής αποτελεί μία από τις παραμέτρους που έχουν συνδεθεί με τις τελευταίες αποφάσεις γύρω από τη διεξαγωγή μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων.
Η ιταλική λίγκα ανακοίνωσε ότι το φετινό τρόπαιο θα κριθεί στο Μιλάνο, με την αναμέτρηση να διεξάγεται στις 22 Δεκεμβρίου στο «Σαν Σίρο». Αντίπαλοι θα είναι η Ίντερ, ως πρωταθλήτρια και κυπελλούχος Ιταλίας, και η Λάτσιο, η οποία έφτασε μέχρι τον τελικό του Coppa Italia.
Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή της διοργάνωσης στην παραδοσιακή της μορφή, μετά από τρεις συνεχόμενες σεζόν στις οποίες το Super Cup διεξαγόταν ως Final Four στο Ριάντ. Η αλλαγή έρχεται έπειτα από μια περίοδο κατά την οποία το ιταλικό ποδόσφαιρο είχε επενδύσει σημαντικά στη διεθνή προβολή της διοργάνωσης.
Η Serie A είχε ξεκινήσει την προσπάθεια διεθνοποίησης του Super Cup αρκετές δεκαετίες πριν. Το 1993, η Μίλαν και η Τορίνο ταξίδεψαν μέχρι το Νιου Τζέρσεϊ για να διεκδικήσουν το τρόπαιο, ανοίγοντας έναν δρόμο που ακολούθησαν αρκετές ακόμη διοργανώσεις εκτός Ιταλίας.
Τα επόμενα χρόνια, το Super Cup φιλοξενήθηκε σε διαφορετικές χώρες και πόλεις. Τρίπολη, Νιου Τζέρσεϊ, Πεκίνο, Ντόχα και Σανγκάη αποτέλεσαν κατά καιρούς τους προορισμούς της διοργάνωσης, πριν η Σαουδική Αραβία αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο.
Από το 2018, το Ριάντ έγινε ένας από τους βασικούς προορισμούς του ιταλικού Super Cup, με εξαίρεση την περίοδο της πανδημίας, όταν οι συνθήκες επέβαλαν τη διεξαγωγή των αγώνων στην Ιταλία.
Από το 2022 η διοργάνωση επέστρεψε στη Σαουδική Αραβία και έναν χρόνο αργότερα άλλαξε format. Ακολουθώντας το μοντέλο του ισπανικού Super Cup, πέρασε σε Final Four, με τη συμμετοχή τεσσάρων ομάδων. των δύο πρώτων της Serie A και των δύο φιναλίστ του Coppa Italia.
Η ιταλική λίγκα δεν έκανε γνωστούς τους λόγους που οδήγησαν στην επιστροφή του θεσμού στην Ιταλία και στην κατάργηση, για φέτος, του Final Four. Ωστόσο, η γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής αποτελεί μία από τις παραμέτρους που έχουν συνδεθεί με τις τελευταίες αποφάσεις γύρω από τη διεξαγωγή μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα