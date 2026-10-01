Ιστορικό αρνητικό ξεκίνημα για τη Ρεάλ Μαδρίτης στην ΕuroLeague
SPORTS
Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

Ιστορικό αρνητικό ξεκίνημα για τη Ρεάλ Μαδρίτης στην ΕuroLeague

Η ομάδα της Μαδρίτης πραγματοποιεί την χειρότερη εκκίνησή της στην ΕuroLeague

Ιστορικό αρνητικό ξεκίνημα για τη Ρεάλ Μαδρίτης στην ΕuroLeague
Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να αναζητά την πρώτη της νίκη στη φετινή EuroLeague, καθώς υπέστη την τρίτη συνεχόμενη ήττα της και ξεκίνησε τη διοργάνωση με το απόλυτο αρνητικό ρεκόρ.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ δεν τα κατάφερε ούτε απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, γνωρίζοντας την ήττα με 102-98 στη Σόφια. Έτσι, μετά από τρεις αγωνιστικές, οι Μαδριλένοι παραμένουν χωρίς νίκη, έχοντας πλέον ρεκόρ 0-3.



Το συγκεκριμένο ξεκίνημα είναι πρωτοφανές για τη Ρεάλ στην ιστορία της στη EuroLeague, καθώς για πρώτη φορά δεν έχει καταφέρει να πανηγυρίσει ούτε μία νίκη στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της διοργάνωσης.

Η ισπανική ομάδα είχε ξεκινήσει τη σεζόν με οριακή ήττα από την Dubai, με 78-77, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις τελευταίες κατοχές. Στη συνέχεια ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη, όπου η Αναντολού Εφές επικράτησε με 94-84, διπλασιάζοντας τις ήττες της.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων: Δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης