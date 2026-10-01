Ιστορικό αρνητικό ξεκίνημα για τη Ρεάλ Μαδρίτης στην ΕuroLeague
Ιστορικό αρνητικό ξεκίνημα για τη Ρεάλ Μαδρίτης στην ΕuroLeague
Η ομάδα της Μαδρίτης πραγματοποιεί την χειρότερη εκκίνησή της στην ΕuroLeague
Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να αναζητά την πρώτη της νίκη στη φετινή EuroLeague, καθώς υπέστη την τρίτη συνεχόμενη ήττα της και ξεκίνησε τη διοργάνωση με το απόλυτο αρνητικό ρεκόρ.
Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ δεν τα κατάφερε ούτε απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, γνωρίζοντας την ήττα με 102-98 στη Σόφια. Έτσι, μετά από τρεις αγωνιστικές, οι Μαδριλένοι παραμένουν χωρίς νίκη, έχοντας πλέον ρεκόρ 0-3.
Το συγκεκριμένο ξεκίνημα είναι πρωτοφανές για τη Ρεάλ στην ιστορία της στη EuroLeague, καθώς για πρώτη φορά δεν έχει καταφέρει να πανηγυρίσει ούτε μία νίκη στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της διοργάνωσης.
Η ισπανική ομάδα είχε ξεκινήσει τη σεζόν με οριακή ήττα από την Dubai, με 78-77, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις τελευταίες κατοχές. Στη συνέχεια ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη, όπου η Αναντολού Εφές επικράτησε με 94-84, διπλασιάζοντας τις ήττες της.
Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ δεν τα κατάφερε ούτε απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, γνωρίζοντας την ήττα με 102-98 στη Σόφια. Έτσι, μετά από τρεις αγωνιστικές, οι Μαδριλένοι παραμένουν χωρίς νίκη, έχοντας πλέον ρεκόρ 0-3.
REAL MADRID WITH BIG PROBLEMS AT THE START OF THE SEASON 😳— Eurohoops (@Eurohoopsnet) October 1, 2026
After the defeat to HAPOEL TEL AVIV, Real Madrid are off to the WORST START IN EUROLEAGUE HISTORY 🤔 pic.twitter.com/sDX6mREMmW
Το συγκεκριμένο ξεκίνημα είναι πρωτοφανές για τη Ρεάλ στην ιστορία της στη EuroLeague, καθώς για πρώτη φορά δεν έχει καταφέρει να πανηγυρίσει ούτε μία νίκη στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της διοργάνωσης.
Η ισπανική ομάδα είχε ξεκινήσει τη σεζόν με οριακή ήττα από την Dubai, με 78-77, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις τελευταίες κατοχές. Στη συνέχεια ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη, όπου η Αναντολού Εφές επικράτησε με 94-84, διπλασιάζοντας τις ήττες της.
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