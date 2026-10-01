Στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Μοτιεγιούνας
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Ντονάτας Μοτιεγιούνας ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Μοτιεγιούνας

Στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του Λιθουανού σέντερ στον ΠΑΟΚ

Στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Μοτιεγιούνας
Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το απόγευμα της Πέμπτης (1/10) ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ.

Ο έμπειρος Λιθουανός σέντερ έφτασε στην Ελλάδα και το επόμενο βήμα είναι οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για την Παρασκευή (2/10). Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, ο παίκτης αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον «δικέφαλο του Βορρά» και να ενταχθεί και επίσημα στο ρόστερ της ομάδας.

Η άφιξη του Μοτιεγιούνας προσθέτει εμπειρία και ποιότητα στη γραμμή των ψηλών του ΠΑΟΚ, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να αποκτά ακόμη μία αξιόπιστη επιλογή στη θέση «5». Στη συγκεκριμένη θέση βρίσκονται ήδη οι Αλεξάντερ, Ομορούγι και Μουρ, γεγονός που δίνει περισσότερες λύσεις στον Ιταλό τεχνικό.

Ο Μοτιεγιούνας διαθέτει σημαντική εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων και στη EuroLeague. Την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα και σε 27 συμμετοχές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση είχε κατά μέσο όρο 6,1 πόντους και 1,8 ριμπάουντ.

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