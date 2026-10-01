Οι πολίτες ετοιμάζουν την έφεσή τους μετά την ανακοίνωση της Premier League για την ενοχή της σε 114 οικονομικές παραβάσεις από τις οποίες πάνω από τις μισές φαίνεται να σχετίζονται με... μούφα χορηγίες από εταιρίες φαντάσματα

BBC, θα υποστηρίξει, στο πλαίσιο της έφεσης που θα ασκήσει μετά τη διαπίστωση παραβίασης οικονομικών κανόνων, ότι βασικές συμφωνίες χορηγίας χρηματοδοτήθηκαν από την κυβέρνηση του



Την Τρίτη (29/9) η







Διαπιστώθηκε ότι ο σύλλογος είχε διογκώσει τεχνητά τα έσοδά του μέσω «εικονικών» συμφωνιών χορηγίας, με τη βοήθεια των ιδιοκτητών του.



Ο όμιλος Abu Dhabi United Group (ADUG) , μια ιδιωτική επενδυτική εταιρεία που ανήκει στον αντιπρόεδρο και αναπληρωτή πρωθυπουργό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Μανσούρ, φέρεται να ενίσχυσε την αξία εμπορικών συμφωνιών στο πλαίσιο ενός «συστήματος συγκαλυμμένης χρηματοδότησης», ύψους 830,69 εκατομμυρίων λιρών.







Ωστόσο, όπως ανέφεραν αρχικά οι εφημερίδες Daily Mail και Times, και επιβεβαίωσαν πηγές στο BBC Sport ότι η Σίτι αναμένεται να παρουσιάσει στην επιτροπή εκδίκασης της έφεσης στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα χρήματα που κατευθύνονταν στους χορηγούς προέρχονταν από την κυβέρνηση του Άμπου Ντάμπι και όχι από την ADUG.



Η ανεξάρτητη επιτροπή απέρριψε αυτό το επιχείρημα ως «αναληθές» στο πόρισμά της, δηλώνοντας: «Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για μια "εξήγηση" που ο σύλλογος είχε επινοήσει πολύ μετά τα γεγονότα, σε μια προσπάθεια να συσκοτίσει και να αποκρύψει την πραγματικότητα του συστήματος συγκαλυμμένης χρηματοδότησης».



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Ο Μανσούρ είναι μέλος της οικογένειας που κυβερνά το Άμπου Ντάμπι και αδελφός του προέδρου των ΗΑΕ, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν.



Ο όμιλος ADUG εξαγόρασε τη Σίτι το 2008. Οι κανονισμοί της Premier League επιτρέπουν σε κρατικούς φορείς να χορηγούν συλλόγους.



Το Σάββατο (26/9), ο πρόεδρος της Σίτι, Καλντούν Αλ Μουμπάρακ, αναφέρθηκε σε «αδιάψευστα στοιχεία» που, όπως ισχυρίστηκε, ενισχύουν τους ισχυρισμούς του συλλόγου περί αθωότητας.



Μάντσεστερ Σίτι , όπως αναφέρει το, θα υποστηρίξει, στο πλαίσιο της έφεσης που θα ασκήσει μετά τη διαπίστωση παραβίασης οικονομικών κανόνων, ότι βασικές συμφωνίες χορηγίας χρηματοδοτήθηκαν από την κυβέρνηση του Άμπου Ντάμπι και όχι από τους ιδιοκτήτες του συλλόγου.Την Τρίτη (29/9) η Premier League επιβεβαίωσε ότι μια ανεξάρτητη επιτροπή έκρινε τη Σίτι ένοχη για όλες τις κατηγορίες που αφορούσαν παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών του πρωταθλήματος κατά τις περιόδους 2009-10 έως 2017-18.Η Σίτι έχει επανειλημμένα αρνηθεί την ενοχή της και έχει δηλώσει την πρόθεσή της να καταθέσει έφεση.Διαπιστώθηκε ότι ο σύλλογος είχε διογκώσει τεχνητά τα έσοδά του μέσω «εικονικών» συμφωνιών χορηγίας, με τη βοήθεια των ιδιοκτητών του.Ο όμιλος Abu Dhabi United Group (ADUG) , μια ιδιωτική επενδυτική εταιρεία που ανήκει στον αντιπρόεδρο και αναπληρωτή πρωθυπουργό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Μανσούρ, φέρεται να ενίσχυσε την αξία εμπορικών συμφωνιών στο πλαίσιο ενός «συστήματος συγκαλυμμένης χρηματοδότησης», ύψους 830,69 εκατομμυρίων λιρών.Αυτό, όπως υποστηρίχθηκε, επέτρεψε στον σύλλογο να εμφανίζεται ως συμμορφούμενος με τους οικονομικούς κανόνες της Premier League και της UEFA.Ωστόσο, όπως ανέφεραν αρχικά οι εφημερίδες Daily Mail και Times, και επιβεβαίωσαν πηγές στο BBC Sport ότι η Σίτι αναμένεται να παρουσιάσει στην επιτροπή εκδίκασης της έφεσης στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα χρήματα που κατευθύνονταν στους χορηγούς προέρχονταν από την κυβέρνηση του Άμπου Ντάμπι και όχι από την ADUG.Η ανεξάρτητη επιτροπή απέρριψε αυτό το επιχείρημα ως «αναληθές» στο πόρισμά της, δηλώνοντας: «Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για μια "εξήγηση" που ο σύλλογος είχε επινοήσει πολύ μετά τα γεγονότα, σε μια προσπάθεια να συσκοτίσει και να αποκρύψει την πραγματικότητα του συστήματος συγκαλυμμένης χρηματοδότησης».Η Σίτι υποστήριξε ότι η απόφαση της επιτροπής περιείχε «σαφή ουσιώδη σφάλματα -νομικά, αρχών και πραγματικών περιστατικών- και είναι αβάσιμη».Ο Μανσούρ είναι μέλος της οικογένειας που κυβερνά το Άμπου Ντάμπι και αδελφός του προέδρου των ΗΑΕ, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν.Ο όμιλος ADUG εξαγόρασε τη Σίτι το 2008. Οι κανονισμοί της Premier League επιτρέπουν σε κρατικούς φορείς να χορηγούν συλλόγους.Το Σάββατο (26/9), ο πρόεδρος της Σίτι, Καλντούν Αλ Μουμπάρακ, αναφέρθηκε σε «αδιάψευστα στοιχεία» που, όπως ισχυρίστηκε, ενισχύουν τους ισχυρισμούς του συλλόγου περί αθωότητας.

Η Etihad Airways, κύριος χορηγός της Σίτι, δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο νομικών ενεργειών κατά της Premier League, υποστηρίζοντας ότι η δημοσιοποίηση των πορισμάτων της επιτροπής είχε «επιζήμιες συνέπειες... παρά το γεγονός ότι η αεροπορική εταιρεία δεν κατονομάζεται στα δημοσιευμένα πορίσματα».



Η κρατική αεροπορική εταιρεία των ΗΑΕ δήλωσε ότι «απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εύρημα, συμπέρασμα ή υπαινιγμό που υποδηλώνει ότι η εταιρεία ενεπλάκη ποτέ σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές».



Η Etihad ανήκει στο κρατικό επενδυτικό ταμείο L'Imad, πρόεδρος του οποίου είναι ο γιος του προέδρου των ΗΑΕ.