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Υπόθεση Νεγκρέιρα: Η θέση της Μπαρτσελόνα μετά την καταγγελία της Ρεάλ Μαδρίτης
SPORTS
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Υπόθεση Νεγκρέιρα: Η θέση της Μπαρτσελόνα μετά την καταγγελία της Ρεάλ Μαδρίτης

Επίσημη θέση πήρε η Μπαρτσελόνα σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση Νεγκρέιρα

Υπόθεση Νεγκρέιρα: Η θέση της Μπαρτσελόνα μετά την καταγγελία της Ρεάλ Μαδρίτης

Τη δική της εκδοχή για τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση Νεγκρέιρα έδωσε η Μπαρτσελόνα, λίγες ώρες μετά την ενημέρωση της UEFA ότι παρέλαβε τα έγγραφα που κατέθεσε η Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι «μπλαουγκράνα» έσπευσαν να ξεκαθαρίσουν ότι η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει πως έχει ξεκινήσει κάποια νέα πειθαρχική διαδικασία εις βάρος του συλλόγου. Όπως υποστηρίζουν, η ευρωπαϊκή έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρχές του 2023 και δεν είχε ολοκληρωθεί ποτέ.

Σύμφωνα με την Μπαρτσελόνα, η UEFA είχε ορίσει τότε δύο ερευνητές, οι οποίοι από την πλευρά τους έχουν προχωρήσει στις ενέργειες που θεωρούσαν απαραίτητες. Ο καταλανικός σύλλογος υποστηρίζει πως έχει ανταποκριθεί σε όλα τα αιτήματα που του έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας.

Η θέση της ισπανικής ομάδας είναι πως η τελευταία ανακοίνωση της UEFA αφορά αποκλειστικά την παραλαβή του υλικού που απέστειλε η Ρεάλ Μαδρίτης. Τα συγκεκριμένα έγγραφα, σύμφωνα με τους «μπλαουγκράνα», θα αξιολογηθούν από τους αρμόδιους ερευνητές στο πλαίσιο της ήδη υπάρχουσας διαδικασίας.



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Η Μπαρτσελόνα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι η UEFA κάνει λόγο για συνεχιζόμενη έρευνα και αξιολόγηση. Ως εκ τούτου, από την πλευρά της υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση για νέα υπόθεση, επανεκκίνηση ή εκ νέου ενεργοποίηση πειθαρχικής διαδικασίας.

Παράλληλα, ο σύλλογος αναφέρει πως μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει κάποιο καινούργιο αίτημα από την UEFA, ούτε έχει ενημερωθεί επίσημα για καταγγελία ή νέο φάκελο που να έχει υποβάλει η Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον του.

Η Μπαρτσελόνα επισημαίνει επίσης ότι η υπόθεση εξακολουθεί να συνδέεται με την ποινική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ισπανία. Για τον καταλανικό σύλλογο, η εξέλιξη αυτής της δικαστικής υπόθεσης αποτελεί βασικό παράγοντα και για την ευρωπαϊκή διαδικασία.

Οι «μπλαουγκράνα» υπογραμμίζουν ακόμη ότι, παρά την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια, συνεχίζουν κανονικά να λαμβάνουν την άδεια συμμετοχής στις διοργανώσεις της UEFA και να αγωνίζονται σε αυτές.

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