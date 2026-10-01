Ο Ραφαέλ Λεάο θα πάρει το 7 του Ρονάλντο στην εθνική Πορτογαλίας
SPORTS
Ράφαελ Λεάο Κριστιάνο Ρονάλντο Εθνική Πορτογαλίας

Ο Ραφαέλ Λεάο θα πάρει το 7 του Ρονάλντο στην εθνική Πορτογαλίας

Ο 27χρονος εξτρέμ αγωνιζόταν μέχρι πρόσφατα με το 17 στη φανέλα του

Ο Ραφαέλ Λεάο θα πάρει το 7 του Ρονάλντο στην εθνική Πορτογαλίας
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Το 7 του Κριστιάνο Ρονάλντο δεν αναμένεται να μείνει χωρίς κάτοχο στην εθνική μετά την απόφαση του Πορτογάλου σούπερ σταρ να αποχωρήσει. 

Όπως αναφέρει η «Record» ο ποδοσφαιριστής που θα πάρει το νούμερο αυτό, το οποίο σημαίνει πολλά φυσικά στην εθνική Πορτογαλίας, θα είναι ο Ραφαέλ Λεάο. 

Ο 27χρονος εξτρέμ αγωνιζόταν μέχρι πρόσφατα με το 17 στη φανέλα του. Η αλλαγή μάλιστα όπως αναφέρει η «Record» θα είναι άμεση και το πιο πιθανό είναι να γίνει στο σημερινό (1/10, 21:45) παιχνίδι με τη Δανία στην Κοπεγχάγη για το Nations League. 

Ο Λεάο το φετινό καλοκαίρι πήρε μεταγραφή από τη Μίλαν στη Γαλατασαράι αντί περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ.
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