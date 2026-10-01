Ο προπονητής της Πορτογαλίας και ο πρόεδρος της ομοσπονδίας πήγαν στο αεροδρόμιο για να πείσουν τον Ρονάλντο να μείνει
SPORTS
Κριστιάνο Ρονάλντο Ζόρζε Ζεσούς Εθνική Πορτογαλίας

Ο προπονητής της Πορτογαλίας και ο πρόεδρος της ομοσπονδίας πήγαν στο αεροδρόμιο για να πείσουν τον Ρονάλντο να μείνει

Ο Ζόρζε Ζέσους και ο Πέδρο Προένσα έκαναν μια τελευταία προσπάθεια για να αλλάξει ο Κριστιάνο Ρονάλντο την απόφασή του να αποχωρήσει από την εθνική

Ο προπονητής της Πορτογαλίας και ο πρόεδρος της ομοσπονδίας πήγαν στο αεροδρόμιο για να πείσουν τον Ρονάλντο να μείνει
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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποτελεί παρελθόν από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, σε απόφαση που αποτελεί το πρώτο θέμα συζήτησης από το βράδυ της Τετάρτης (30/9) στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. 

Ήδη αρκετά είναι τα δημοσιεύματα για το τι έχει συμβεί, τι προηγήθηκε μεταξύ του 41χρονου σούπερ σταρ και του ομοσπονδιακού τεχνικού Ζόρζε Ζέσους. 

Μια διαφορετική διάσταση, ωστόσο, δίνει η Marca. Οι Ισπανοί αναφέρουν πως τόσο ο Ζέσους όσο και ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Πέδρο Προένσα έφτασαν έως και το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης για να μεταπείσουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο. 

Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν κατέστη εφικτό, με τον Ρονάλντο να φεύγει γρήγορα με το που προσγειώθηκε το ιδιωτικό του τζετ στη Δανία. Μάλιστα, οι Ισπανοί αναφέρουν πως το αεροπλάνο έφτασε στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης στις 21:15 (ώρα Ελλάδας) και στη συνέχεια απογειώθηκε με προορισμό τη Μαδρίτη στις 22:45. 

Ήταν μια τελευταία προσπάθεια από τον Ζέσους και τον Προένσα προκειμένου να αλλάξει ο Ρονάλντο την απόφασή του και να παραμείνει στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας.

 
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