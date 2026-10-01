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Η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης (102-98) με κορυφαίο τον Μπράιαντ, δείτε βίντεο
Η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης (102-98) με κορυφαίο τον Μπράιαντ, δείτε βίντεο
Η ομάδα του Ισραήλ ξεπέρασε το εμπόδιο των Μαδριλένων στη Σόφια με 102-98, έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Μπράιαντ, ο οποίος πέτυχε 22 πόντους
Η Χάποελ από τα πρώτα λεπτά μπήκε με το «μαχαίρι στα δόντια» (22-10 στο 6') και με τους Ζακ ΛεΝτέι και Ελάιτζα Μπράιαντ βρήκε διαδρόμους και επέτρεψε στους Ισραηλινούς να έχουν μια απόσταση (29-20 στο 10') από τους Ισπανούς, σουτάροντας με 55.6% στα τρίποντα (5/9), την ίδια στιγμή που οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ είχαν 3/8 τρίποντα (37.5%).
Στη δεύτερη περίοδο η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη παρέδωσε μαθήματα επιθετικού μπάσκετ και με 34 πόντους στο 10λεπτο έβαλε στα σκοινιά τους Μαδριλένους. Η διαφορά διευρύνθηκε (48-34 στο 15') και το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με τον Βασίλιε Μίτσιτς να σημειώνει ένα «γκολ-φάουλ» και να διατηρεί τη διαφορά στο +20 (63-43 στο 20'). Η Ρεάλ με εξαίρεση τον Τεό Μαλεντόν που είχε 11 πόντους και τον Τσούμα Οκέκε με 8 πόντους δεν είδε κάποιον άλλο να διακρίνεται και να προσπαθεί να σώσει ότι... σώζεται.
Η Χάποελ με τον Βασίλιε Μίτσιτς σε ρόλο οργανωτή-εκτελεστή (14 πόντους και 2 ασίστ), τον Ζακ ΛεΝτέι (13 πόντους και 3 ριμπάουντ) και τον άρτι αφιχθέντα Μπρούνο Καμπόκλο (12 πόντους σε 8:19 λεπτά συμμετοχής) επέβαλλε την κυριαρχία της κάνοντας σμπαράλια την άμυνα της Ρεάλ που έδειχνε ανήμπορη να αντιδράσει. Μάλιστα, σούταρε με το εντυπωσιακό 64.3% στα τρίποντα (9/14), την ώρα που η ισπανική ομάδα είχε μόλις 5/14 (35.7%).
Στο τρίτο 10λεπτο η Ρεάλ έφερε τα πάνω κάτω και με εξαιρετική άμυνα έτρεξε ένα εντυπωσιακό σερί 12-32 και έφερε την αναμέτρηση στα ίσια (75-75 στο 30'). Οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ εκμεταλλεύτηκαν την χαλάρωση των παικτών του Δημήτρη Ιτούδη και με τους Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό και Γουόλτερ Ταβάρες να πλαισιώνουν τον Τεό Μαλεντόν μείωσε στους 7 πόντους (67-60 στο 25') και στο 28' ισοφάρισε (70-70), ενώ πρόλαβε να προσπεράσει με καλάθι του Ταβάρες (74-75) πριν κλείσει το τρίτο 10λεπτο με απόλυτη ισορροπία (75-75).
Στην τελευταία περίοδο, η Χάποελ αντέδρασε και με τους Ελάιτζα Μπράιαντ και Βασίλιε Μίτσιτς μπόρεσε να ξεφύγει (87-78 στο 34.40''), καθώς η Ρεάλ οδηγήθηκε σε ορισμένες βιαστικές επιλογές που ήταν άστοχες. Με τον Μπράιαντ να σκοράρει η διαφορά έφτασε στο +11 (92-81 στοπ 36.20''), καθώς η ισπανική ομάδα έδειχνε πως δεν είχε άλλη βενζίνη στο ρεζερβουάρ. Παρότι πλησίασε στους 6 πόντους (96-90 στο 38.20'') με τρίποντο του Σμιθ η Ρεάλ δεν μπόρεσε να κάνει την ανατροπή, αφού η Χάποελ ήταν ψύχραιμη και έφτασε στη νίκη.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 29-20, 63-43, 75-75, 102-98
Πηγή: gazzetta.gr
Στη δεύτερη περίοδο η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη παρέδωσε μαθήματα επιθετικού μπάσκετ και με 34 πόντους στο 10λεπτο έβαλε στα σκοινιά τους Μαδριλένους. Η διαφορά διευρύνθηκε (48-34 στο 15') και το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με τον Βασίλιε Μίτσιτς να σημειώνει ένα «γκολ-φάουλ» και να διατηρεί τη διαφορά στο +20 (63-43 στο 20'). Η Ρεάλ με εξαίρεση τον Τεό Μαλεντόν που είχε 11 πόντους και τον Τσούμα Οκέκε με 8 πόντους δεν είδε κάποιον άλλο να διακρίνεται και να προσπαθεί να σώσει ότι... σώζεται.
Η Χάποελ με τον Βασίλιε Μίτσιτς σε ρόλο οργανωτή-εκτελεστή (14 πόντους και 2 ασίστ), τον Ζακ ΛεΝτέι (13 πόντους και 3 ριμπάουντ) και τον άρτι αφιχθέντα Μπρούνο Καμπόκλο (12 πόντους σε 8:19 λεπτά συμμετοχής) επέβαλλε την κυριαρχία της κάνοντας σμπαράλια την άμυνα της Ρεάλ που έδειχνε ανήμπορη να αντιδράσει. Μάλιστα, σούταρε με το εντυπωσιακό 64.3% στα τρίποντα (9/14), την ώρα που η ισπανική ομάδα είχε μόλις 5/14 (35.7%).
Στο τρίτο 10λεπτο η Ρεάλ έφερε τα πάνω κάτω και με εξαιρετική άμυνα έτρεξε ένα εντυπωσιακό σερί 12-32 και έφερε την αναμέτρηση στα ίσια (75-75 στο 30'). Οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ εκμεταλλεύτηκαν την χαλάρωση των παικτών του Δημήτρη Ιτούδη και με τους Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό και Γουόλτερ Ταβάρες να πλαισιώνουν τον Τεό Μαλεντόν μείωσε στους 7 πόντους (67-60 στο 25') και στο 28' ισοφάρισε (70-70), ενώ πρόλαβε να προσπεράσει με καλάθι του Ταβάρες (74-75) πριν κλείσει το τρίτο 10λεπτο με απόλυτη ισορροπία (75-75).
Στην τελευταία περίοδο, η Χάποελ αντέδρασε και με τους Ελάιτζα Μπράιαντ και Βασίλιε Μίτσιτς μπόρεσε να ξεφύγει (87-78 στο 34.40''), καθώς η Ρεάλ οδηγήθηκε σε ορισμένες βιαστικές επιλογές που ήταν άστοχες. Με τον Μπράιαντ να σκοράρει η διαφορά έφτασε στο +11 (92-81 στοπ 36.20''), καθώς η ισπανική ομάδα έδειχνε πως δεν είχε άλλη βενζίνη στο ρεζερβουάρ. Παρότι πλησίασε στους 6 πόντους (96-90 στο 38.20'') με τρίποντο του Σμιθ η Ρεάλ δεν μπόρεσε να κάνει την ανατροπή, αφού η Χάποελ ήταν ψύχραιμη και έφτασε στη νίκη.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 29-20, 63-43, 75-75, 102-98
Πηγή: gazzetta.gr
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