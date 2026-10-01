Με κορυφαίο τον Μονέκε ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε 77-72 την Εφές, δείτε βίντεο
Με κορυφαίο τον Μονέκε ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε 77-72 την Εφές, δείτε βίντεο
Η ομάδα του Βελιγραδίου ξεπέρασε το εντός έδρας εμπόδιο της Εφές και σημείωσε την πρώτη νίκη της στη φετινή ΕuroLeague
Το πρώτο του ροζ φύλλο αγώνα στη Εuroleague πήρε ο Ερυθρός Αστέρας. Οι Σέρβοι ανέβηκαν στο 1-2, αφού άντεξαν και επικράτησαν με της Εφές. Άτυχη στιγμή στο ματς ο τραυματισμός του Μάικ Τζέιμς που αποχώρησε με φορείο και υπάρχουν φόβοι για ζημιά στον αχίλλειο. Έπεσε στο 1-2 η ομάδα του Λάσο.
Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Μονέκε με 18 πόντους, ο Κάρτερ ήταν κομβικός στο τέλος και μέτρησε 11. Δεν έφτασαν οι 17 πόντοι του Λόιντ στην Εφές που δεν πήρε καλές αποφάσεις στο τέλος.
Με τέσσερις πόντους του Τζέιμς, η Εφές πέρασε μπροστά με 7-10 στα μέσα της πρώτης περιόδου. Ο Τζόουνς μείωσε σε 15-16 για την ομάδα του Ιτούδη στο 8', ενώ ο Κράμερ ήταν εκείνος που διαμόρφωσε το 19-21 στο τέλος της περιόδου.
Οι Σέρβοι πήραν το προβάδισμα στο σκορ στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, με τον Νουόρα να κάνει το 24-22. Kαμιά από τις δύο ομάδες δεν μπόρεσε να ξεφύγει στο πρώτο ημίχρονο. Ο Μάικ Τζέιμς ήταν εκείνος που μίλησε τελευταίος γράφοντας το 37-36, πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια.
Στο δεύτερο ημίχρονο η στιγμή που επισκίασε τα πάντα ήταν ο τραυματισμός του Μάικ Τζέιμς που έφυγε με φορείο από το γήπεδο και υπάρχουν φόβοι για ζημιά στον αχίλλειο. Μετά το σοκ, η Εφές πάτησε γκάζι και έφυγε με 7 πόντους χάρη στον Λόιντ που έκανε το 63-56. Το ματς ήταν θρίλερ, με τον Μονέκε να σκοράρει για το 63-59 στο 36'. Ο Σάριτς σκόραρε για το 73-70 στο 39'. Ο Κάρτερ που ανέλαβε δράση στο τέλος, με δύο βολές έκανε το 75-71 και κλειδωσε τη νίκη των Σέρβων.
Τα δεκάλεπτα: 19-21, 37-36, 56-53, 77-72
Πηγή: gazzetta.gr
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