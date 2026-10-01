Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου: Πλήγμα με τον τραυματισμό του Τζόλη, δείτε βίντεο
SPORTS
Χρήστος Τζόλης Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Εθνική Ολλανδίας τραυματισμός

Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου: Πλήγμα με τον τραυματισμό του Τζόλη, δείτε βίντεο

Ο Χρήστος Τζόλης αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από τον αγώνα της Ελλάδας με αντίπαλο την Ολλανδία

Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου: Πλήγμα με τον τραυματισμό του Τζόλη, δείτε βίντεο
Ο Χρήστος Τζόλης βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα απέναντι στην Ολλανδία, όμως το γκολ του δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ και λίγο αργότερα ο νεαρός επιθετικός στάθηκε ξανά άτυχος.

Ο Έλληνας διεθνής αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού και δεν μπόρεσε να συνεχίσει την αναμέτρηση, αποχωρώντας από τον αγωνιστικό χώρο με αναγκαστική αλλαγή.

Ο ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ τέθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου στο 18ο λεπτό και τη θέση του πήρε ο Γιώργος Μασούρας. Φυσικά η ανησυχία στις τάξεις της «γαλανόλευκης» είναι μεγάλη, αφού ο Τζόλης αποτελεί έναν από τους κύριους εκφραστές της ομάδας στην επίθεση.

Thema Insights

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων: Δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης