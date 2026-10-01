Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.
Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου: Πλήγμα με τον τραυματισμό του Τζόλη, δείτε βίντεο
Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου: Πλήγμα με τον τραυματισμό του Τζόλη, δείτε βίντεο
Ο Χρήστος Τζόλης αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από τον αγώνα της Ελλάδας με αντίπαλο την Ολλανδία
Ο Χρήστος Τζόλης βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα απέναντι στην Ολλανδία, όμως το γκολ του δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ και λίγο αργότερα ο νεαρός επιθετικός στάθηκε ξανά άτυχος.
Ο Έλληνας διεθνής αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού και δεν μπόρεσε να συνεχίσει την αναμέτρηση, αποχωρώντας από τον αγωνιστικό χώρο με αναγκαστική αλλαγή.
Ο ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ τέθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου στο 18ο λεπτό και τη θέση του πήρε ο Γιώργος Μασούρας. Φυσικά η ανησυχία στις τάξεις της «γαλανόλευκης» είναι μεγάλη, αφού ο Τζόλης αποτελεί έναν από τους κύριους εκφραστές της ομάδας στην επίθεση.
Ο Έλληνας διεθνής αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού και δεν μπόρεσε να συνεχίσει την αναμέτρηση, αποχωρώντας από τον αγωνιστικό χώρο με αναγκαστική αλλαγή.
Ο ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ τέθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου στο 18ο λεπτό και τη θέση του πήρε ο Γιώργος Μασούρας. Φυσικά η ανησυχία στις τάξεις της «γαλανόλευκης» είναι μεγάλη, αφού ο Τζόλης αποτελεί έναν από τους κύριους εκφραστές της ομάδας στην επίθεση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα