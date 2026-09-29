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Ρονάλντο: Από το «βιάζεσαι να με βγάλεις» στο νέο ξέσπασμα – Όλες οι «εκρήξεις» με την Πορτογαλία
Ρονάλντο: Από το «βιάζεσαι να με βγάλεις» στο νέο ξέσπασμα – Όλες οι «εκρήξεις» με την Πορτογαλία
Η αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο μετά το παιχνίδι της Πορτογαλίας στη Νορβηγία χωρίς να χαιρετήσει συμπαίκτες και φιλάθλους πρόσθεσε ακόμη ένα επεισόδιο σε μία διαδρομή με αρκετές στιγμές έντασης
Από το περίφημο «μίλα με τον Κάρλος Κεϊρόζ» μέχρι την κόντρα με τον Φερνάντο Σάντος και τα περιβραχιόνια που κατέληξαν στο χορτάρι.
Ο CR7 δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό στη νίκη της Πορτογαλίας με 2-1 επί της Νορβηγίας για την 2η αγωνιστική του Nations League και η αντίδρασή του μετά το τελευταίο σφύριγμα δεν πέρασε απαρατήρητη.
Ο αρχηγός της εθνικής Πορτογαλίας εμφανίστηκε δυσαρεστημένος από το γεγονός ότι παρέμεινε στον πάγκο και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο χωρίς να χαιρετήσει τους συμπαίκτες του και χωρίς να ευχαριστήσει τους φιλάθλους για την υποστήριξή τους.
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Ο CR7 δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό στη νίκη της Πορτογαλίας με 2-1 επί της Νορβηγίας για την 2η αγωνιστική του Nations League και η αντίδρασή του μετά το τελευταίο σφύριγμα δεν πέρασε απαρατήρητη.
Ο αρχηγός της εθνικής Πορτογαλίας εμφανίστηκε δυσαρεστημένος από το γεγονός ότι παρέμεινε στον πάγκο και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο χωρίς να χαιρετήσει τους συμπαίκτες του και χωρίς να ευχαριστήσει τους φιλάθλους για την υποστήριξή τους.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
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