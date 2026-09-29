The Football Show: Αποκλειστικά ο Παύλος Παντελίδης από το προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού
The Football Show: Αποκλειστικά ο Παύλος Παντελίδης από το προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού
Ο μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού αποκαλύπτει στο protothema.gr άγνωστες πτυχές της καριέρας του και μιλάει για την ομάδα του που είναι στην κορυφή της βαθμολογίας
UPD:
Στο «The Football Show» της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου: Ο Παύλος Παντελίδης αποκλειστικά, απευθείας από το Κορωπί, μιλάει για όλους και για όλα.
Ο μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της καριέρας του και μιλάει για την ομάδα του που είναι στην κορυφή της βαθμολογίας.
Από που αντλεί τη δύναμη για να ανταποκριθεί στις δυσκολίες της αποθεραπείας του και πως ονειρεύεται την επιστροφή του στα γήπεδα.
Η σχέση του με τον Ανδρέα Τεττέη και η κοινή τους πορεία σε Κηφισιά και Παναθηναϊκό.
Ολα τα νέα για την εθνική μας ομάδα που βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη για τα κρίσιμα ματς με Ολλανδία και Γερμανία, τις οποίες υποδέχεται στο γήπεδο της Τούμπας με τον… αέρα της πρωτοπόρου του ομίλου της στη League A του Nations League.
Όλα τα νέα από τα ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακού και Άρη.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
Ο μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της καριέρας του και μιλάει για την ομάδα του που είναι στην κορυφή της βαθμολογίας.
Από που αντλεί τη δύναμη για να ανταποκριθεί στις δυσκολίες της αποθεραπείας του και πως ονειρεύεται την επιστροφή του στα γήπεδα.
Η σχέση του με τον Ανδρέα Τεττέη και η κοινή τους πορεία σε Κηφισιά και Παναθηναϊκό.
Ολα τα νέα για την εθνική μας ομάδα που βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη για τα κρίσιμα ματς με Ολλανδία και Γερμανία, τις οποίες υποδέχεται στο γήπεδο της Τούμπας με τον… αέρα της πρωτοπόρου του ομίλου της στη League A του Nations League.
Όλα τα νέα από τα ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακού και Άρη.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
UPD:
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