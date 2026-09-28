Δείτε βίντεο: Ρωσικό drone «χτυπά» ουκρανικό χωριό κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, καμία αναφορά για θύματα

Ο Πολωνός υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε στο χτύπημα σε μήνυμά του που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως «αλλη μια ρωσική επίθεση στη δυτική Ουκρανία»