Δείτε βίντεο: Ρωσικό drone «χτυπά» ουκρανικό χωριό κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, καμία αναφορά για θύματα
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Πολωνία Drone Σύνορα Ουκρανία Ρωσική επίθεση UAV

Δείτε βίντεο: Ρωσικό drone «χτυπά» ουκρανικό χωριό κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, καμία αναφορά για θύματα

Ο Πολωνός υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε στο χτύπημα σε μήνυμά του που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως «αλλη μια ρωσική επίθεση στη δυτική Ουκρανία»

Δείτε βίντεο: Ρωσικό drone «χτυπά» ουκρανικό χωριό κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, καμία αναφορά για θύματα
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Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV έπληξε σήμερα το ουκρανικό χωριό Σταροβοΐτοβε, κοντά στα πολωνικά σύνορα, προκαλώντας ζημιές σε ένα συνοριακό φυλάκιο, ανακοίνωσε ο προσωρινός κυβερνήτης της περιοχής της Βολυνίας.

«Το χωριό Σταροβοΐτοβε, κοντά στα πολωνικά σύνορα, επλήγη. Το ωστικό κύμα της έκρηξης προκάλεσε ζημιές στο κτίριο του σημείου ελέγχου που βρίσκεται στην είσοδο του τερματικού σταθμού», έγραψε ο Ρομάν Ρομανιούκ στο Telegram.

Δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός ή θάνατος επί του παρόντος, πρόσθεσε.

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Το χωριό Σταροβοΐτοβε βρίσκεται σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων από τα πολωνικά σύνορα, κοντά στο ουκρανικό συνοριακό φυλάκιο «Γιαγκοντίν».

Ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσίνιακ-Κάμις αναφέρθηκε επίσης σε αυτό το πλήγμα σε μήνυμά του που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως «αλλη μια ρωσική επίθεση στη δυτική Ουκρανία».

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«Δεν υπήρξε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου. Τα συστήματα της αντιαεροπορικής μας άμυνας και τα αεροσκάφη μας ήταν έτοιμα να αντιδράσουν», δήλωσε.

Δεν υπάρχει επί του παρόντος αντίδραση από τη Μόσχα.


Ρωσικές επιθέσεις στα σύνορα Πολωνίας - Ουκρανίας

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ρωσία εξαπέλυσε επιθέσεις κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, προκαλώντας την καταδίκη της Βαρσοβίας και των Ευρωπαίων συμμάχων της.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε αμαξοστοιχία με προορισμό τη Βαρσοβία στην ίδια περιοχή, μια επίθεση που ο Πολωνός πρωθυπουργός είχε αποκαλέσει «κλιμάκωση».

Το Κρεμλίνο είχε δηλώσει τότε ότι θα συνεχίσει να χτυπά στόχους στο «σύνολο» του ουκρανικού εδάφους.
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