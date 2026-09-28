Αναφορά για έκρηξη ακούστηκε στο ιρανικό νησί Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ

Πιθανότατα οφειλόταν σε προειδοποιητικά πυρά εναντίον πλοίων που παραβίαζαν τους κανόνες ναυσιπλοΐας, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση

Το IRNA, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, μετέδωσε αργά τη Δευτέρα (28/9) ότι ακούστηκε ο ήχος σαν έκρηξη, προερχόμενης από τη θάλασσα, στο νησί Κεσμ.



Αργότερα η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι το νησί δεν δέχτηκε επίθεση και δεν σημειώθηκαν εκρήξεις



Πηγές που μίλησαν στην κρατική τηλεόραση είπαν ότι ο ήχος που ακούστηκε ήταν παρόμοιος με εκείνους που ακούγονταν και προηγούμενες νύχτες και πιθανότατα οφειλόταν σε προειδοποιητικά πυρά εναντίον πλοίων που παραβίαζαν τους κανόνες ναυσιπλοΐας στην περιοχή.



Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια επιβεβαίωση από ανεξάρτητη πηγή για την προέλευση των εκρήξεων.