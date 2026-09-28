Φωτιά σε κατοικία στην οδό Σίνα, ξέσπασε από κλιματιστικό στο μπαλκόνι

Πυρκαγιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Δευτέρας σε κατοικία στην οδό Σίνα στο κέντρο της Αθήνας.Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για φωτιά σε κλιματιστικό που βρίσκεται σε μπαλκόνι. Το συμβάν έχει λήξει.Λόγω του περιστατικού είχε απαγορευτεί η κυκλοφορία στη Σίνα από τη συμβολή της με την Ακαδημίας.