Ο πρόεδρος των Εμιράτων επιβεβαίωσε την κρυφή επίσκεψη του Νετανιάχου στο Άμπου Ντάμπι

Τις διμερείς σχέσεις κάλυψε η συνομιλία που είχαν την Κυριακή ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου.Η ανάρτηση του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων του εμιράτου είναι η πρώτη επιβεβαίωση εκ μέρους του Άμπου Ντάμπι για την επίσκεψη του Νετανιάχου.«Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ισραήλ καθώς και τα μέσα για την ενίσχυση και την ανάπτυξή τους» ανέφερε το πρακτορείο, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης.Εν τω μεταξύ, στο Ισραήλ, η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ προσέφυγε στη Δικαιοσύνη εναντίον τηλεοπτικού καναλιού που μετέδωσε την Κυριακή την επίσκεψη του Νετανιάχου, η οποία δεν είχε ανακοινωθεί προηγουμένως.«Απόψε, η Σιν Μπετ υπέβαλε επίσημη καταγγελία στον επικεφαλής της στρατιωτικής λογοκρισίας, ζητώντας την άσκηση διώξεων εναντίον του Καναλιού 12 για σοβαρή παραβίαση της στρατιωτικής λογοκρισίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του πρωθυπουργού.Την Κυριακή, το Κανάλι 12 και άλλα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν στην αιφνιδιαστική επίσκεψη του Νετανιάχου στο Άμπου Ντάμπι. Τις προηγούμενες ημέρες η εφημερίδα Haaretz έγραψε ότι τα Εμιράτα είχαν προειδοποιήσει τον Νετανιάχου, λίγο πριν από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, ότι η Χαμάς ετοίμαζε μια επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ, όμως εκείνος δεν μοιράστηκε τις πληροφορίες αυτές με τις υπηρεσίες ασφαλείας. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διέψευσε ότι έλαβε κάποια τέτοια προειδοποίηση. Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, το ταξίδι του στα ΗΑΕ έγινε για να ζητήσει από τον Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ να διαψεύσει και αυτός ότι τον προειδοποίησε το 2023.Η ανακοίνωση της επίσκεψης «έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του πρωθυπουργού, της συζύγου του και των μελών της αντιπροσωπείας, μεταξύ των οποίων ήταν και ο αρχηγός της Μοσάντ» ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού, επειδή έγινε την ώρα που το πρωθυπουργικό αεροσκάφος βρισκόταν «εκτός του ισραηλινού εναέριου χώρου».