Πετρέλαιο, ομόλογα και δολάριο, η τριπλή απειλή που κρατά καθηλωμένη τη Wall Street

Η αμερικανική αγορά ξεκίνησε δύσκολα την εβδομάδα των κρίσιμων στοιχείων για πληθωρισμό και εργασία, με την άνοδο σε πετρέλαιο και αποδόσεις ομολόγων να κρατούν ζωντανές τις ανησυχίες για τα επόμενα βήματα της Fed