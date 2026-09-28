Ο Γιοβάνοβιτς κάλεσε τον Τσάπρα στην Εθνική ομάδα για τα ματς με Ολλανδία και Γερμανία, ενοχλήσεις ο Βαγιαννίδης
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Τριαντάφυλλος Τσάπρας Εθνική Ελλάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς Nations League

Ο Γιοβάνοβιτς κάλεσε τον Τσάπρα στην Εθνική ομάδα για τα ματς με Ολλανδία και Γερμανία, ενοχλήσεις ο Βαγιαννίδης

Ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού κλήθηκε στην αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος μια και ο άσος της Σπόρτινγκ αισθάνθηκε ενοχλήσεις

Ο Γιοβάνοβιτς κάλεσε τον Τσάπρα στην Εθνική ομάδα για τα ματς με Ολλανδία και Γερμανία, ενοχλήσεις ο Βαγιαννίδης
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Νέο μέλος έχει η αποστολή της Εθνικής ομάδας για τα παιχνίδια με την Ολλανδία και τη Γερμανία στην Τούμπα, αφού ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα. 

Ο 25χρονος δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού θα είναι στη διάθεση του ομοσπονδιακού προπονητή για τα δύο παιχνίδια του Nations League, που ακολουθούν και θα γίνουν στο γήπεδο της Τούμπας.

Ο λόγος ήταν πως μετά το παιχνίδι με τη Γερμανία ο Γιώργος Βαγιαννίδης αισθάνθηκε ενοχλήσεις. Ο μπακ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας δε θα αποχωρήσει από την αποστολή αλλά ο Γιοβάνοβιτς θέλει να έχει ακόμα μια εναλλακτική λύση για τη δεξιά πλευρά της άμυνας. 

Ο Τσάπρας ακόμα δεν έχει καταγράψει στην καριέρα του κάποια συμμετοχή με την Εθνική ομάδα.  Τη φετινή σεζόν έχει κάνει 7 ματς με τον Παναθηναϊκό σε όλες τις διοργανώσεις. 

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