Ο Γιοβάνοβιτς κάλεσε τον Τσάπρα στην Εθνική ομάδα για τα ματς με Ολλανδία και Γερμανία, ενοχλήσεις ο Βαγιαννίδης
Ο Γιοβάνοβιτς κάλεσε τον Τσάπρα στην Εθνική ομάδα για τα ματς με Ολλανδία και Γερμανία, ενοχλήσεις ο Βαγιαννίδης
Ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού κλήθηκε στην αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος μια και ο άσος της Σπόρτινγκ αισθάνθηκε ενοχλήσεις
Νέο μέλος έχει η αποστολή της Εθνικής ομάδας για τα παιχνίδια με την Ολλανδία και τη Γερμανία στην Τούμπα, αφού ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα.
Ο 25χρονος δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού θα είναι στη διάθεση του ομοσπονδιακού προπονητή για τα δύο παιχνίδια του Nations League, που ακολουθούν και θα γίνουν στο γήπεδο της Τούμπας.
Ο λόγος ήταν πως μετά το παιχνίδι με τη Γερμανία ο Γιώργος Βαγιαννίδης αισθάνθηκε ενοχλήσεις. Ο μπακ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας δε θα αποχωρήσει από την αποστολή αλλά ο Γιοβάνοβιτς θέλει να έχει ακόμα μια εναλλακτική λύση για τη δεξιά πλευρά της άμυνας.
Ο Τσάπρας ακόμα δεν έχει καταγράψει στην καριέρα του κάποια συμμετοχή με την Εθνική ομάδα. Τη φετινή σεζόν έχει κάνει 7 ματς με τον Παναθηναϊκό σε όλες τις διοργανώσεις.
Ο 25χρονος δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού θα είναι στη διάθεση του ομοσπονδιακού προπονητή για τα δύο παιχνίδια του Nations League, που ακολουθούν και θα γίνουν στο γήπεδο της Τούμπας.
Ο λόγος ήταν πως μετά το παιχνίδι με τη Γερμανία ο Γιώργος Βαγιαννίδης αισθάνθηκε ενοχλήσεις. Ο μπακ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας δε θα αποχωρήσει από την αποστολή αλλά ο Γιοβάνοβιτς θέλει να έχει ακόμα μια εναλλακτική λύση για τη δεξιά πλευρά της άμυνας.
Ο Τσάπρας ακόμα δεν έχει καταγράψει στην καριέρα του κάποια συμμετοχή με την Εθνική ομάδα. Τη φετινή σεζόν έχει κάνει 7 ματς με τον Παναθηναϊκό σε όλες τις διοργανώσεις.
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