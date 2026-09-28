«Πάθος, ψυχή, ο ένας να βοηθάει τον άλλον»: Η ομιλία του Παυλίδη στα αποδυτήρια πριν το διπλό της Εθνικής στη Γερμανία, δείτε βίντεο
SPORTS
Βαγγέλης Παυλίδης Εθνική Ελλάδας Εθνική Γερμανίας Nations League

«Πάθος, ψυχή, ο ένας να βοηθάει τον άλλον»: Η ομιλία του Παυλίδη στα αποδυτήρια πριν το διπλό της Εθνικής στη Γερμανία, δείτε βίντεο

Ο αρχηγός της Εθνικής μίλησε στους συμπαίκτες του πριν βγουν στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου στο Άουγκσμπουργκ

«Πάθος, ψυχή, ο ένας να βοηθάει τον άλλον»: Η ομιλία του Παυλίδη στα αποδυτήρια πριν το διπλό της Εθνικής στη Γερμανία, δείτε βίντεο
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Το διπλό της Εθνικής στο Άουγκσμπουργκ επί της Γερμανίας για το Nations League, κατέδειξε εκτός από την τακτική προσέγγιση και το ομαδικό πνεύμα που υπάρχει. 

Αυτό φαίνεται όχι μόνο μέσα στο γήπεδο αλλά και εκτός.  

Χαρακτηριστικά είναι τα πλάνα που δημοσίευσε η Εθνική από το πριν αλλά και το μετά του θριάμβου της ομάδας του Γιοβάνοβιτς στη Γερμανία. 

Ενδεικτικά είναι και τα λόγια που είπε στους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια ο Βαγγέλης Παυλίδης. Ο αρχηγός της Εθνικής ζήτησε πάθος και ψυχή αλλά και να βοηθάει ο ένας τον άλλον. 

«Μάγκες, ξεκινήσαμε καλά όμως πρέπει να βελτιωθούμε πολύ ακόμα σαν ομάδα. Σήμερα (σ.σ. την Κυριακή 27/9) θέλω να δω πάθος, ψυχή και ο ένας να βοηθάει τον άλλον μέσα στο γήπεδο. Πάμε όλοι μαζί από το πρώτο λεπτό», ανέφερε χαρακτηριστικά λίγο πριν τη σέντρα ο διεθνής φορ της Μπενφίκα.

Behind the scenes: Γερμανία - Ελλάδα | Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου
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