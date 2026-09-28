Η διατροφή ως «όπλο» για την κλιματική αλλαγή, διεθνής έρευνα με επικεφαλής καθηγητή του ΑΠΘ

Γιατί η αλλαγή στη διατροφή μπορεί να αλλάξει ολόκληρο το σύστημα τροφίμων - Νέα επιστημονική δημοσίευση με τη συμμετοχή ερευνητών του ΑΠΘ αναδεικνύει τη ζήτηση των καταναλωτών ως σημαντικό παράγοντα της βιωσιμότητας