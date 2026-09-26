Καταρρακτώδης βροχή στη Σκιάθο, 130 χιλιοστά νερού σε μία ώρα, δείτε βίντεο

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Φωτογραφία: SkiathosLife

Ισχυρή ήταν η βροχή το απόγευμα του Σαββάτου στη Σκιάθο, με τους δρόμους να γίνονται ποτάμια.Βίντεο από το νησί των Σποράδων δείχνουν δρόμους γεμάτους νερά, αλλά και φερτά υλικά.Το meteo.gr αναφέρει ότι γύρω στις 20:00 έβρεχε καταρρακτωδώς στη Σκιάθο και ότι είχαν ήδη πέσειΥπάρχουν ακόμη αναφορές για διακοπή ρεύματος σε χωριά του νησιού, ωστόσο στην πυροσβεστική δεν έχουν, για την ώρα, γίνει κλήσεις σε βοήθεια.