Καταρρακτώδης βροχή στη Σκιάθο, 130 χιλιοστά νερού σε μία ώρα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Σκίαθος Κακοκαιρία

Καταρρακτώδης βροχή στη Σκιάθο, 130 χιλιοστά νερού σε μία ώρα, δείτε βίντεο

Αναφορές για διακοπή ρεύματος σε χωριά του νησιού

Καταρρακτώδης βροχή στη Σκιάθο, 130 χιλιοστά νερού σε μία ώρα, δείτε βίντεο
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Ισχυρή ήταν η βροχή το απόγευμα του Σαββάτου στη Σκιάθο, με τους δρόμους να γίνονται ποτάμια.

Βίντεο από το νησί των Σποράδων δείχνουν δρόμους γεμάτους νερά, αλλά και φερτά υλικά.






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Το meteo.gr αναφέρει ότι γύρω στις 20:00 έβρεχε καταρρακτωδώς στη Σκιάθο και ότι είχαν ήδη πέσει πάνω από 130 χιλιοστά βροχής σε μία ώρα.

Υπάρχουν ακόμη αναφορές για διακοπή ρεύματος σε χωριά του νησιού, ωστόσο στην πυροσβεστική δεν έχουν, για την ώρα, γίνει κλήσεις σε βοήθεια.

Φωτογραφία: SkiathosLife
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