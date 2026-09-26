Λέκκας: Θύμισε Βηρυτό η Πλάκα, το σενάριο για το αέριο και η «οριακή ισορροπία» στα γειτονικά κτίρια

Στο σημείο της τραγωδίας, μετά τον εντοπισμό και των έξι σορών από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση κτιρίου στην Πλάκα , βρέθηκε ο πρόεδρος του





Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το κτίριο ήταν παλιό με μεγάλη τρωτότητα. «Δεν είχε φέροντα οργανισμό σε όλη την έκτασή του. Ήταν από τοιχοποιία, τούβλα, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευπαθή σε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν έχουν καμία συνοχή μεταξύ τους».



Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας, Ευθύμης Λέκκας , ο οποίος δήλωσε πως οι εικόνες που αντίκρισε θύμισαν τη Βηρυτό.Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το κτίριο ήταν παλιό με μεγάλη τρωτότητα. «Δεν είχε φέροντα οργανισμό σε όλη την έκτασή του. Ήταν από τοιχοποιία, τούβλα, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευπαθή σε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν έχουν καμία συνοχή μεταξύ τους».

Η δήλωση του Ευθύμη Λέκκα για την έκρηξη στην Πλάκα

Για την κατάσταση του κτιρίου:

«Κοιτάξτε, κατ' αρχάς ήταν μια επιχείρηση υποδειγματική για τον απεγκλωβισμό των ανθρώπων που ήταν μέσα στο κτίριο. Δείχνει έναν επαγγελματισμό της ΕΜΑΚ και των πυροσβεστών γενικότερα, που είναι πολύ μεγάλος, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Υπήρχαν δύο εκατέρωθεν κτίρια τα οποία είναι υπό κατάρρευση και η ΕΜΑΚ αναγκάστηκε να επιχειρήσει μέσα από ένα πολύ δυσμενές περιβάλλον. Και γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους όσοι επιχειρούσαν στην ΕΜΑΚ και στην Αστυνομία βεβαίως. ​Σε αυτό, (στο αν η έκρηξη οφείλεται στο αέριο) δεν μπορώ να εκφράσω άποψη. Ήδη βρίσκεται σε μια διαδικασία διερεύνησης. Υποθέτουν, απ' ό,τι συζητάμε, ότι υπήρχε μια διαρροή φυσικού αερίου μέσα στο κτίριο. Η κυρία που ήταν διευθύντρια του κτιρίου το πρωί μάλλον άναψε κάποιο λαμπτήρα και από εκεί ξεκίνησαν όλα, αλλά αυτό είναι πολύ επιφανειακή προσέγγιση. Ήδη έχει επιληφθεί η αρμόδια υπηρεσία της Πυροσβεστικής για να διερευνήσει τέτοια θέματα».​«Το κτίριο, κοιτάξτε, ήταν ένα παλιό κτίριο. Ήταν ένα μνημείο, δεν ήταν σύγχρονο κτίριο. Η τρωτότητά του ήταν μεγάλη. Δεν είχε φέροντα οργανισμό σε όλη την έκτασή του. Ήταν από τοιχοποιία, τούβλα, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευπαθή σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και είναι ευπαθή γιατί δεν έχουν καμία συνοχή μεταξύ τους. Και βέβαια είχαμε την κατάρρευση που είχαμε. Ανάλογες καταρρεύσεις έχω δει πολλές φορές. Κυρίως όμως μου έρχεται στο μυαλό η περίπτωση της Βηρυτού με την πολύ μεγάλη έκρηξη σε όλο το κέντρο της Βηρυτού, όπου βλέπαμε αντίστοιχες εικόνες όσον αφορά την κατάρρευση ενός κτιρίου».«Κοιτάξτε, τα άλλα κτίρια, τα εκατέρωθεν κτίρια, είναι δύο κτίρια τα οποία θα έρθουν να εξετάσουν μηχανικοί. Ήδη έχω συζητήσει με μηχανικούς και με όση εμπειρία διαθέτουμε, είναι σε μια οριακή ισορροπία. Τουλάχιστον έτσι φαίνονται, γιατί τα τμήματα των κτιρίων... ουσιαστικά το ένα κτίριο, το δεξιό κτίριο, η μια γωνία στέκεται σε ένα παράθυρο ουσιαστικά που το στηρίζει ξύλινο και το άλλο κτίριο βεβαίως έχει υποστεί ζημιές και εκείνο είναι σε μια διαδικασία, αλλά αυτή είναι μια πολύ προκαταρκτική προσέγγιση.Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει έλεγχος από μηχανικούς έτσι ώστε να μπορέσουμε να διακριβώσουμε τη στατικότητα των κτιρίων. ​Κοιτάξτε, είναι κτίρια τα οποία χρήζουν κάποιας βελτίωσης. Είναι κτίρια τα οποία είναι σε έναν ανεκτό βαθμό στατικότητας, αλλά δεν ξέρει κανένας κατά πόσο θα αντέξουν σε έναν μεγάλο σεισμό ή σε μια μεγάλη έκρηξη. Εγώ πιστεύω ότι ήταν ένα κτίριο το οποίο είχε αρκετά μεγάλη τρωτότητα, όπως έχουν όλα αυτά τα κτίρια. Με την εικόνα που έχω από τη Βηρυτό, από τη μεγάλη έκρηξη, το σύγχρονο κτίριο θα έμενε όρθιο, αλλά το αδύναμο σημείο θα ήταν η τοιχοποιία.Η τοιχοποιία και οι υαλοπίνακες. ​Εξαρτάται από το τι ύψους σεισμό θα έχουμε. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να τονίσω είναι ότι αυτή τη στιγμή τελειώσαμε τον πρωτοβάθμιο έλεγχο σε 44.000 κτίρια σε όλη την Ελλάδα και θα κάνουμε βέβαια και τον δευτεροβάθμιο.Θεωρώ ότι η εικόνα η οποία προέκυψε από τον πρωτοβάθμιο έλεγχο των 44.000 στατικώς ανεξάρτητων κτιρίων είναι εξαιρετικά καλή. Βεβαίως, υπάρχουν θέματα και προβλήματα σε έναν αριθμό κτιρίων για τα οποία θα πάμε στον δευτεροβάθμιο έλεγχο».