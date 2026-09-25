Γκάλης για Σούλη Μαρκόπουλο: Ευγενικός άνθρωπος και εργάτης του μπάσκετ
Γκάλης για Σούλη Μαρκόπουλο: Ευγενικός άνθρωπος και εργάτης του μπάσκετ
Ο Νίκος Γκάλης αποχαιρέτησε με μήνυμά του τον Σούλη Μαρκόπουλο που πέθανε σε ηλικία 77 ετών
Η είδηση του θανάτου του Σούλη Μαρκόπουλου σκόρπισε θλίψη στον χώρο του Ελληνικού μπάσκετ.
Ο γνωστός Έλληνας προπονητής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών και μόνο καλά λόγια είχαν να πουν όλοι οι άνθρωποι του σπορ στην πατρίδα μας.
Τον Σούλη Μαρκόπουλο αποχαιρέτησε με το δικό του μήνυμα και ο Νίκος Γκάλης: «Με λύπη πληροφορήθηκα το θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου, ενός ευγενικού ανθρώπου κι εργάτη του basketball. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του» έγραψε χαρακτηριστικά.
Ο γνωστός Έλληνας προπονητής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών και μόνο καλά λόγια είχαν να πουν όλοι οι άνθρωποι του σπορ στην πατρίδα μας.
Τον Σούλη Μαρκόπουλο αποχαιρέτησε με το δικό του μήνυμα και ο Νίκος Γκάλης: «Με λύπη πληροφορήθηκα το θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου, ενός ευγενικού ανθρώπου κι εργάτη του basketball. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του» έγραψε χαρακτηριστικά.
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