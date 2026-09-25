Με όλο το ρόστερ στην Αθήνα για το Super Cup ο ΠΑΟΚ
SPORTS
ΠΑΟΚ

Με όλο το ρόστερ στην Αθήνα για το Super Cup ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ έρχεται στην Αθήνα για το Super Cup του μπάσκετ με όλο του το ρόστερ, ενώ ο Αντρέα Τρινκέρι δεν θα υπολογίζει δύο παίκτες

Με όλο το ρόστερ στην Αθήνα για το Super Cup ο ΠΑΟΚ
Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον ημιτελικό του Super Cup με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στο Περιστέρι, το Σάββατο (26/9).

Οι Θεσσαλονικείς θα ταξιδέψουν στην Αθήνα και ο Αντρέα Τρινκέρι θα πάρει μαζί του όλο το ρόστερ. Ο Μπριν Ταϊρί σίγουρα δεν θα παίξει στο ματς με τον Παναθηναϊκό, ενώ ο ΡέιΚουαν Γκρέι αναμένεται να προφυλαχθεί, αφού ακόμα δεν είναι στο 100% και θα κάνει το ντεμπούτο του στο παιχνίδι με τη Μανρέσα για το Euro Cup.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα αλλάξει και η εξάδα των ξένων και θα είναι ίδια με τα τελευταία φιλικά παιχνίδι δηλαδή με τους Χάτζινς, Φόστερ, Όσμαν, Αλεξάνερ, Μουρ και Ομορούγι.

Θυμίζουμε ότι στις 16:45 θα διεξαχθεί ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ που θα φιλοξενηθεί στο ίδιο γήπεδο και ο τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή στις 20:00.

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