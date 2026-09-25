Ο Κλοπ κάλεσε τον Βιρτζ εν όψει του αγώνα της Γερμανίας με την Ελλάδα για το Nations League
SPORTS
Φλόριαν Βιρτζ Εθνική Γερμανίας Εθνική Ελλάδας

Ο Κλοπ κάλεσε τον Βιρτζ εν όψει του αγώνα της Γερμανίας με την Ελλάδα για το Nations League

Οι τραυματισμοί των Μουσιάλα, Χάβερτζ, φέρνουν πιο νωρίς στην εθνική ομάδα τον σταρ της Λίβερπουλ

Ο Κλοπ κάλεσε τον Βιρτζ εν όψει του αγώνα της Γερμανίας με την Ελλάδα για το Nations League
Ο Φλόριαν Βιρτζ θα ενισχύσει την εθνική Γερμανίας και στον εντός έδρας αγώνα με την Ελλάδα για το Nations League. 

Η αναμέτρηση θα γίνει την Κυριακή (27/9, 21:45) στο Άουγκσμπουργκ και ο σταρ της Λίβερπουλ έχει ήδη ενσωματωθεί στην αποστολή. 

Ο Γιούργκεν Κλοπ όπως είναι γνωστό είχε καλέσει 44 παίκτες σε δύο γκρουπ. Για τα ματς με Ολλανδία, Ελλάδα άλλο γκρουπ και για αυτό με Σερβία, Ελλάδα άλλο γκρουπ. 

Οι τραυματισμοί όμως του Μουσιάλα και του Χάβερτζ έφεραν αλλαγές. Στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ενσωματώθηκαν τόσο ο Βιρτζ όσο και ο 26χρονος επιθετικός της Άϊντραχτ Φρανκφούρτης Τζόναθαν Μπούρκαρντ. 

Η Γερμανία στο πρώτο ματς επί εποχής Κλοπ αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Ολλανδία εκτός έδρας. Υποδέχεται την Ελλάδα και στη συνέχεια τη Σερβία (1/10, 21:45). Θα κλείσει αυτόν τον κύκλο αγώνων για το Nations League την Κυριακή 4 Οκτωβρίου (21:45) με τον αγώνα κόντρα στην Ελλάδα εκτός έδρας. 

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Telekom: Digital Optimism στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Telekom επενδύει σε μια προσέγγιση όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται πιο προσβάσιμη και χρήσιμη στην καθημερινότητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης