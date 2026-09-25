Ο Κλοπ κάλεσε τον Βιρτζ εν όψει του αγώνα της Γερμανίας με την Ελλάδα για το Nations League
Ο Κλοπ κάλεσε τον Βιρτζ εν όψει του αγώνα της Γερμανίας με την Ελλάδα για το Nations League
Οι τραυματισμοί των Μουσιάλα, Χάβερτζ, φέρνουν πιο νωρίς στην εθνική ομάδα τον σταρ της Λίβερπουλ
Ο Φλόριαν Βιρτζ θα ενισχύσει την εθνική Γερμανίας και στον εντός έδρας αγώνα με την Ελλάδα για το Nations League.
Η αναμέτρηση θα γίνει την Κυριακή (27/9, 21:45) στο Άουγκσμπουργκ και ο σταρ της Λίβερπουλ έχει ήδη ενσωματωθεί στην αποστολή.
Ο Γιούργκεν Κλοπ όπως είναι γνωστό είχε καλέσει 44 παίκτες σε δύο γκρουπ. Για τα ματς με Ολλανδία, Ελλάδα άλλο γκρουπ και για αυτό με Σερβία, Ελλάδα άλλο γκρουπ.
Οι τραυματισμοί όμως του Μουσιάλα και του Χάβερτζ έφεραν αλλαγές. Στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ενσωματώθηκαν τόσο ο Βιρτζ όσο και ο 26χρονος επιθετικός της Άϊντραχτ Φρανκφούρτης Τζόναθαν Μπούρκαρντ.
Η Γερμανία στο πρώτο ματς επί εποχής Κλοπ αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Ολλανδία εκτός έδρας. Υποδέχεται την Ελλάδα και στη συνέχεια τη Σερβία (1/10, 21:45). Θα κλείσει αυτόν τον κύκλο αγώνων για το Nations League την Κυριακή 4 Οκτωβρίου (21:45) με τον αγώνα κόντρα στην Ελλάδα εκτός έδρας.
Η αναμέτρηση θα γίνει την Κυριακή (27/9, 21:45) στο Άουγκσμπουργκ και ο σταρ της Λίβερπουλ έχει ήδη ενσωματωθεί στην αποστολή.
Ο Γιούργκεν Κλοπ όπως είναι γνωστό είχε καλέσει 44 παίκτες σε δύο γκρουπ. Για τα ματς με Ολλανδία, Ελλάδα άλλο γκρουπ και για αυτό με Σερβία, Ελλάδα άλλο γκρουπ.
Οι τραυματισμοί όμως του Μουσιάλα και του Χάβερτζ έφεραν αλλαγές. Στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ενσωματώθηκαν τόσο ο Βιρτζ όσο και ο 26χρονος επιθετικός της Άϊντραχτ Φρανκφούρτης Τζόναθαν Μπούρκαρντ.
Η Γερμανία στο πρώτο ματς επί εποχής Κλοπ αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Ολλανδία εκτός έδρας. Υποδέχεται την Ελλάδα και στη συνέχεια τη Σερβία (1/10, 21:45). Θα κλείσει αυτόν τον κύκλο αγώνων για το Nations League την Κυριακή 4 Οκτωβρίου (21:45) με τον αγώνα κόντρα στην Ελλάδα εκτός έδρας.
🚨🇩🇪 Jamal Musiala (Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel) und Kai Havertz (Muskelzerrung) reisen frühzeitig vom @DFB_Team ab.— Patrick Berger (@berger_pj) September 25, 2026
Florian Wirtz und Jonathan Burkardt stoßen dazu. @SkySportDE
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