Η Τουρκία προσέγγισε τον Ντεσάν για την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας
SPORTS
Ντιντιέ Ντεσάν Τουρκία

Η Τουρκία προσέγγισε τον Ντεσάν για την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας

Η τουρκική ομοσπονδία φέρεται να έκανε κρούση στον Ντιντιέ Ντεσάν για να αναλάβει την τεχνική της εθνικής ομάδας

Η Τουρκία προσέγγισε τον Ντεσάν για την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας
Τα παιχνίδια του Nations League είναι η τελευταία ευκαιρία για τον προπονητή της Εθνικής Τουρκίας, Βιτσέντζο Μοντέλα. Η πορεία της στο Μουντιάλ ήταν απογοητευτική και ο Ιταλός κόουτς έχει μπροστά του μία ευκαιρία για να μπορέσει να γυρίσει την κατάσταση.

Στην τουρκική ομοσπονδία, ωστόσο υπάρχει ήδη κινητικότητα για τον αντικαταστάτη του. Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν τα ρεπορτάζ από τη γειτονική χώρα. Σύμφωνα με τους Τούρκους η ομοσπονδία φέρεται να έχει προσεγγίσει τον Ντιντιέν Ντεσάν και να του προσφέρει τη θέση του προπονητή.

Τα ίδια ρεπορτάζ, ωστόσο αναφέρουν πως ο πρώην προπονητής της Γαλλίας έχει απορρίψει την πρόταση και δεν βιάζεται να επιστρέψει από τις διακοπές του και περιμένει κάποια καλύτερη πρόταση για να επιστρέψει στους πάγκους.

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