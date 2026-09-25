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Ολυμπιακός: Ανεβάζει στροφές από εβδομάδα ο Σα και φουλάρει για Παναθηναϊκό
Ολυμπιακός: Ανεβάζει στροφές από εβδομάδα ο Σα και φουλάρει για Παναθηναϊκό
Ο Γκουστάβο Σα αναμένεται από την επόμενη εβδομάδα να ανεβάσει στροφές στις προπονήσεις και να ετοιμάζεται για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
Πέρα από τις απουσίες ποδοσφαιριστών ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έχει να διαχειριστεί και προβλήματα τραυματισμών. Μία τέτοια περίπτωση είναι ο Γκουστάβο Σα, ο οποίος ταλαιπωρείται από θλάση και έχει μείνει εκτός δράσης.
Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός από την επόμενη εβδομάδα θα μπει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων και θα μπορέσει ο Βάσκος προπονητής να αρχίσει να τον υπολογίζει. Ακόμα πάντως στο Ρέντη δεν τον πιέζουν για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.
Το ιδανικό για τον Ιμανόλ θα ήταν να τον έχει τον παίκτη διαθέσιμο αυτή την περίοδο για να μπορεί να δουλέψει μαζί του στο δημιουργικό κομμάτι που είναι ένα σημείο που αυτό το διάστημα ρίχνει μεγάλο βάρος και προσπαθεί να βελτιώσει την ομάδα του Πειραιά.
Ο Γκουστάβο Σα χρειάζεται ακόμα μερικές ημέρες για να επιστρέψει μπορέσει να μπει στις προπονήσεις και ο στόχος στον Ολυμπιακό είναι ο παίκτης να είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στις 11 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το πλάνο που υπάρχει ο παίκτης θα είναι κανονικά διαθέσιμος, αφού ήδη από την ερχόμενη εβδομάδα θα ανεβάσει στροφές.
Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός από την επόμενη εβδομάδα θα μπει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων και θα μπορέσει ο Βάσκος προπονητής να αρχίσει να τον υπολογίζει. Ακόμα πάντως στο Ρέντη δεν τον πιέζουν για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.
Το ιδανικό για τον Ιμανόλ θα ήταν να τον έχει τον παίκτη διαθέσιμο αυτή την περίοδο για να μπορεί να δουλέψει μαζί του στο δημιουργικό κομμάτι που είναι ένα σημείο που αυτό το διάστημα ρίχνει μεγάλο βάρος και προσπαθεί να βελτιώσει την ομάδα του Πειραιά.
Ο Γκουστάβο Σα χρειάζεται ακόμα μερικές ημέρες για να επιστρέψει μπορέσει να μπει στις προπονήσεις και ο στόχος στον Ολυμπιακό είναι ο παίκτης να είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στις 11 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το πλάνο που υπάρχει ο παίκτης θα είναι κανονικά διαθέσιμος, αφού ήδη από την ερχόμενη εβδομάδα θα ανεβάσει στροφές.
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