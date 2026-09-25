Ολυμπιακός: Ανεβάζει στροφές από εβδομάδα ο Σα και φουλάρει για Παναθηναϊκό
SPORTS
Γκουστάβο Σα Ιμανόλ Αλγουαθίλ Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Ανεβάζει στροφές από εβδομάδα ο Σα και φουλάρει για Παναθηναϊκό

Ο Γκουστάβο Σα αναμένεται από την επόμενη εβδομάδα να ανεβάσει στροφές στις προπονήσεις και να ετοιμάζεται για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Ολυμπιακός: Ανεβάζει στροφές από εβδομάδα ο Σα και φουλάρει για Παναθηναϊκό
Γιώργος Στασινόπουλος
2 ΣΧΟΛΙΑ
Πέρα από τις απουσίες ποδοσφαιριστών ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έχει να διαχειριστεί και προβλήματα τραυματισμών. Μία τέτοια περίπτωση είναι ο Γκουστάβο Σα, ο οποίος ταλαιπωρείται από θλάση και έχει μείνει εκτός δράσης.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός από την επόμενη εβδομάδα θα μπει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων και θα μπορέσει ο Βάσκος προπονητής να αρχίσει να τον υπολογίζει. Ακόμα πάντως στο Ρέντη δεν τον πιέζουν για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Το ιδανικό για τον Ιμανόλ θα ήταν να τον έχει τον παίκτη διαθέσιμο αυτή την περίοδο για να μπορεί να δουλέψει μαζί του στο δημιουργικό κομμάτι που είναι ένα σημείο που αυτό το διάστημα ρίχνει μεγάλο βάρος και προσπαθεί να βελτιώσει την ομάδα του Πειραιά.

Ο Γκουστάβο Σα χρειάζεται ακόμα μερικές ημέρες για να επιστρέψει μπορέσει να μπει στις προπονήσεις και ο στόχος στον Ολυμπιακό είναι ο παίκτης να είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στις 11 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το πλάνο που υπάρχει ο παίκτης θα είναι κανονικά διαθέσιμος, αφού ήδη από την ερχόμενη εβδομάδα θα ανεβάσει στροφές.
Γιώργος Στασινόπουλος
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Telekom: Digital Optimism στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Telekom επενδύει σε μια προσέγγιση όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται πιο προσβάσιμη και χρήσιμη στην καθημερινότητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης