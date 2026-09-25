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Και η Κράσνονταρ απέρριψε τον Σάντσο, σε κίνδυνο η καριέρα του
Και η Κράσνονταρ απέρριψε τον Σάντσο, σε κίνδυνο η καριέρα του
Ο Τζέιντον Σάντσον προτάθηκε και στην Κράσνονταρ, αλλά ούτε η ρωσική ομάδα προχώρησε στην απόκτηση του απορρίπτοντας την προοπτική να πάρει τον παίκτη
Ο Τζέιντον Σάντσο παραμένει ελεύθερος χωρίς ακόμα να έχει βρει ομάδα και πλέον η καριέρα του έχει σε σοβαρές περιπέτειες. Το καλοκαίρι του 2021 η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε ξοδέψει 85 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει από τη Ντόρτμουντ.
Σε αυτή την πενταετία, ωστόσο είδε την καριέρα του να κατρακυλάει και τη Γιουνάιτεντ να τον δανείζει σε Τσέλσι αρχικά και Άστον Βίλα στη συνέχεια ελπίζοντας πως θα βρε τον καλό του εαυτό.
Τελικά το περασμένο καλοκαίρι έμεινε ελεύθερος και ακόμα δεν έχει βρει ομάδα. Μέχρι ενός σημείου οι οικονομικές του απαιτήσεις ήταν υπέρογκες και φυσικά δεν βρισκόταν κλαμπ για να τις καλύψει.
Τις τελευταίες ημέρες προτάθηκε από τους ατζέντηδες του στην Κράσνονταρ και με την οποία φέρεται να έγινε κουβέντα. Τελικά και η ρωσική ομάδα τον απέρριψε και πλέον είναι ορατό το ενδεχόμενο να μείνει χωρίς ομάδα. Μάλιστα στη ρωσική ομάδα προσφέρθηκε δωρεάν από τους ατζέντηδες του, αλλά και πάλι δεν προχώρησε στην απόκτηση του.
Σε αυτή την πενταετία, ωστόσο είδε την καριέρα του να κατρακυλάει και τη Γιουνάιτεντ να τον δανείζει σε Τσέλσι αρχικά και Άστον Βίλα στη συνέχεια ελπίζοντας πως θα βρε τον καλό του εαυτό.
Τελικά το περασμένο καλοκαίρι έμεινε ελεύθερος και ακόμα δεν έχει βρει ομάδα. Μέχρι ενός σημείου οι οικονομικές του απαιτήσεις ήταν υπέρογκες και φυσικά δεν βρισκόταν κλαμπ για να τις καλύψει.
Τις τελευταίες ημέρες προτάθηκε από τους ατζέντηδες του στην Κράσνονταρ και με την οποία φέρεται να έγινε κουβέντα. Τελικά και η ρωσική ομάδα τον απέρριψε και πλέον είναι ορατό το ενδεχόμενο να μείνει χωρίς ομάδα. Μάλιστα στη ρωσική ομάδα προσφέρθηκε δωρεάν από τους ατζέντηδες του, αλλά και πάλι δεν προχώρησε στην απόκτηση του.
🚨🚨 KRASNODAR 🇷🇺 A REFUSÉ DE SIGNER JADON SANCHO 🏴 !!! ❌— Football Actu (@FootActu_2) September 25, 2026
L'ailier anglais, actuellement libre de tout contrat, a été proposé aux champions russes, mais le club a REJETÉ. 😳
(@footmercato) pic.twitter.com/zUU2lrBkBS
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