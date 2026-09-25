Και η Κράσνονταρ απέρριψε τον Σάντσο, σε κίνδυνο η καριέρα του
SPORTS
Τζέιντον Σάντσο Κράσνονταρ

Και η Κράσνονταρ απέρριψε τον Σάντσο, σε κίνδυνο η καριέρα του

Ο Τζέιντον Σάντσον προτάθηκε και στην Κράσνονταρ, αλλά ούτε η ρωσική ομάδα προχώρησε στην απόκτηση του απορρίπτοντας την προοπτική να πάρει τον παίκτη

Και η Κράσνονταρ απέρριψε τον Σάντσο, σε κίνδυνο η καριέρα του
Ο Τζέιντον Σάντσο παραμένει ελεύθερος χωρίς ακόμα να έχει βρει ομάδα και πλέον η καριέρα του έχει σε σοβαρές περιπέτειες. Το καλοκαίρι του 2021 η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε ξοδέψει 85 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει από τη Ντόρτμουντ.

Σε αυτή την πενταετία, ωστόσο είδε την καριέρα του να κατρακυλάει και τη Γιουνάιτεντ να τον δανείζει σε Τσέλσι αρχικά και Άστον Βίλα στη συνέχεια ελπίζοντας πως θα βρε τον καλό του εαυτό.

Τελικά το περασμένο καλοκαίρι έμεινε ελεύθερος και ακόμα δεν έχει βρει ομάδα. Μέχρι ενός σημείου οι οικονομικές του απαιτήσεις ήταν υπέρογκες και φυσικά δεν βρισκόταν κλαμπ για να τις καλύψει.

Τις τελευταίες ημέρες προτάθηκε από τους ατζέντηδες του στην Κράσνονταρ και με την οποία φέρεται να έγινε κουβέντα. Τελικά και η ρωσική ομάδα τον απέρριψε και πλέον είναι ορατό το ενδεχόμενο να μείνει χωρίς ομάδα. Μάλιστα στη ρωσική ομάδα προσφέρθηκε δωρεάν από τους ατζέντηδες του, αλλά και πάλι δεν προχώρησε στην απόκτηση του.

Thema Insights

Telekom: Digital Optimism στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Telekom επενδύει σε μια προσέγγιση όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται πιο προσβάσιμη και χρήσιμη στην καθημερινότητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης