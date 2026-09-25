Super Cup μπάσκετ: Άλλαξε η ώρα έναρξης του τελικού της διοργάνωσης
SPORTS
Ολυμπιακός ΑΕΚ ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός

Super Cup μπάσκετ: Άλλαξε η ώρα έναρξης του τελικού της διοργάνωσης

Στις 20:00 και όχι στις 21:00 θα γίνει το τζάμπολ του τελικού του Super Cup που θα φιλοξενηθεί στο κλειστό το Περιστερίου

Super Cup μπάσκετ: Άλλαξε η ώρα έναρξης του τελικού της διοργάνωσης
Το Stoiximan Super Cup θα διεξαχθεί αυτό το Σαββατοκύριακο που θα φιλοξενηθεί στο κλειστό γήπεδο του Περιστερίου.

Όπως έγινε γνωστό άλλαξε η ώρα έναρξης του τελικού της διοργάνωσης. Συγκεκριμένα το τζάμπολ ήταν προγραμματισμένο για τις 21:00, αλλά τελικά θα γίνει μία ώρα νωρίτερα, δηλαδή στις 20:00 στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», στο Περιστέρι.

Το Σάββατο (26/9) είναι προγραμματισμένοι οι δύο ημιτελικοί. Το πρώτο τζάμπολ θα γίνει στις 16:45 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ και το δεύτερο στις 21:00 ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.

Όλες οι αναμετρήσεις της διοργάνωσης θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

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