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Super Cup μπάσκετ: Άλλαξε η ώρα έναρξης του τελικού της διοργάνωσης
Super Cup μπάσκετ: Άλλαξε η ώρα έναρξης του τελικού της διοργάνωσης
Στις 20:00 και όχι στις 21:00 θα γίνει το τζάμπολ του τελικού του Super Cup που θα φιλοξενηθεί στο κλειστό το Περιστερίου
Το Stoiximan Super Cup θα διεξαχθεί αυτό το Σαββατοκύριακο που θα φιλοξενηθεί στο κλειστό γήπεδο του Περιστερίου.
Όπως έγινε γνωστό άλλαξε η ώρα έναρξης του τελικού της διοργάνωσης. Συγκεκριμένα το τζάμπολ ήταν προγραμματισμένο για τις 21:00, αλλά τελικά θα γίνει μία ώρα νωρίτερα, δηλαδή στις 20:00 στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», στο Περιστέρι.
Το Σάββατο (26/9) είναι προγραμματισμένοι οι δύο ημιτελικοί. Το πρώτο τζάμπολ θα γίνει στις 16:45 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ και το δεύτερο στις 21:00 ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.
Όλες οι αναμετρήσεις της διοργάνωσης θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.
Όπως έγινε γνωστό άλλαξε η ώρα έναρξης του τελικού της διοργάνωσης. Συγκεκριμένα το τζάμπολ ήταν προγραμματισμένο για τις 21:00, αλλά τελικά θα γίνει μία ώρα νωρίτερα, δηλαδή στις 20:00 στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», στο Περιστέρι.
Το Σάββατο (26/9) είναι προγραμματισμένοι οι δύο ημιτελικοί. Το πρώτο τζάμπολ θα γίνει στις 16:45 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ και το δεύτερο στις 21:00 ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.
Όλες οι αναμετρήσεις της διοργάνωσης θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.
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