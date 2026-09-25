Με λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε κατοικίας, η προστασία του σπιτιού γίνεται πιο ευέλικτη, πιο ολοκληρωμένη και πιο απλή με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH.
Σκόραρε με το Τρινιντάντ και Τομπάγκο ο Λιβάι Γκαρσία, δείτε βίντεο
Σκόραρε με το Τρινιντάντ και Τομπάγκο ο Λιβάι Γκαρσία, δείτε βίντεο
Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, Λιβάι Γκαρσία σκόραρε στο 3-2 του Τρινιντάντ και Τομπάκο επί της Αϊτής
Στο παιχνίδι του Τρινιντάντ και Τομπάγκο με την Αϊτή βρήκε δίχτυα ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, ο Λιβάι Γκαρσία. Η Εθνική του ομάδα νίκησε με σκορ 3-2 έχοντας συναρπαστική εξέλιξη.
Το ματς διεξήχθη στο πλαίσιο του Concacaf Nations League και φιλοξενήθηκε στο Sabina Park του Κίνγκστον στη Τζαμάικα. Ο Λιβάι ξεκίνησε βασικός και στο 59’ έκανε το 1-2 για τον Τρινιντάντ και Τομπάγκο, ενώ στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης έγινε αλλαγή. Στο ίδιο παιχνίδι έπαιξε ως αλλαγή και το Πιερό που παίζει δανεικός από την ΑΕΚ στη Ρίζεσπορ.
Το ματς διεξήχθη στο πλαίσιο του Concacaf Nations League και φιλοξενήθηκε στο Sabina Park του Κίνγκστον στη Τζαμάικα. Ο Λιβάι ξεκίνησε βασικός και στο 59’ έκανε το 1-2 για τον Τρινιντάντ και Τομπάγκο, ενώ στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης έγινε αλλαγή. Στο ίδιο παιχνίδι έπαιξε ως αλλαγή και το Πιερό που παίζει δανεικός από την ΑΕΚ στη Ρίζεσπορ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα