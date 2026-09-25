Σκόραρε με το Τρινιντάντ και Τομπάγκο ο Λιβάι Γκαρσία, δείτε βίντεο
SPORTS
Λιβάι Γκαρσία

Σκόραρε με το Τρινιντάντ και Τομπάγκο ο Λιβάι Γκαρσία, δείτε βίντεο

Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, Λιβάι Γκαρσία σκόραρε στο 3-2 του Τρινιντάντ και Τομπάκο επί της Αϊτής

Σκόραρε με το Τρινιντάντ και Τομπάγκο ο Λιβάι Γκαρσία, δείτε βίντεο
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Στο παιχνίδι του Τρινιντάντ και Τομπάγκο με την Αϊτή βρήκε δίχτυα ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, ο Λιβάι Γκαρσία. Η Εθνική του ομάδα νίκησε με σκορ 3-2 έχοντας συναρπαστική εξέλιξη.

Το ματς διεξήχθη στο πλαίσιο του Concacaf Nations League και φιλοξενήθηκε στο Sabina Park του Κίνγκστον στη Τζαμάικα. Ο Λιβάι ξεκίνησε βασικός και στο 59’ έκανε το 1-2 για τον Τρινιντάντ και Τομπάγκο, ενώ στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης έγινε αλλαγή. Στο ίδιο παιχνίδι έπαιξε ως αλλαγή και το Πιερό που παίζει δανεικός από την ΑΕΚ στη Ρίζεσπορ.

Haiti vs Trinidad and Tobago | 26/27 Concacaf Nations League Group Stage
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