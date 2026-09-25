Η δικαίωση του Δουβίκα και οι μεταγραφές 27 εκατομμυρίων ευρώ
Η δικαίωση του Δουβίκα και οι μεταγραφές 27 εκατομμυρίων ευρώ
Οι δαπανηρές μεταγραφές που έχει κάνει ο Τάσος Δουβίκας, ο οποίος περίμενε καρτερικά να τον εμπιστευτεί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική ομάδα
Σε ένα παιχνίδι που η Ελλάδα ήταν πολύ καλύτερη από τη Σερβία και είχε αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρει, έδειχνε να μην μπορεί να βρει τον τρόπο να σκοράρει. Ήταν από τα ματς που αν δεν ερχόταν η νίκη το ανάθεμα θα έπεφτε στη μπάλα που δεν έμπαινε. Η λύση δόθηκε από τον Τάσο Δουβίκα στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πήρε ένα πολύ μεγάλο διπλό που το άξιζε και με βάση την εικόνα του.
Για τον 27χρονο επιθετικό της Κόμο αποτελεί δικαίωση το ματς της Ελλάδας με τη Σερβία. Πολύ καιρό τώρα γίνεται κουβέντα γιατί δεν παίζει στην Εθνική και γιατί δεν ήταν στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Είναι αλήθεια ότι ο ανταγωνισμός στην επίθεση έχει αυξηθεί πολύ και για τον Δουβίκα δεν είναι και το πιο εύκολο να βρει χώρο στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.
Όλο αυτό το διάστημα, ωστόσο ο ίδιος έχει κάνει υπομονή, έχει δουλέψει και το έχει παλέψει πολύ για να βρει το χρόνο του στην Εθνική μας ομάδα. Η τελευταία του συμμετοχή σε επίσημο παιχνίδι της Ελλάδας καταγράφηκε στις 13 Οκτωβρίου 2024 με αντίπαλο την Ιρλανδία όταν και είχε παίξει για 18 λεπτά. Στα προκριματικά του Μουντιάλ δεν έπαιξε καθόλου, ενώ πήρε χρόνο στα πρόσφατα φιλικά παιχνίδια.
Το πρώτο του γκολ με το εθνόσημο στο στήθος το είχε σημειώσει στις 5 Σεπτεμβρίου 2021 με αντίπαλο το Κόσοβο, ενώ σκόραρε ξανά στο φιλικό με τη Σλοβακία στις 7 Ιουνίου 2025. Για τον επιθετικό της Κόμο η κατάσταση γινόταν όλο και πιο δύσκολη με παίκτες όπως ο Παυλίδης, ο Ιωαννίδης, ο Τεττέη και ο Κωστούλας να έχουν αυξήσει πολύ τον ανταγωνισμό. Το γκολ επί της Σερβίας αποτελεί δικαίωση για τον ίδιο, διότι όλο αυτό το διάστημα δεν εγκατέλειψε ποτέ την προσπάθεια να πείσει τον Γιοβάνοβιτς να τον εμπιστευτεί ξανά για την Εθνική ομάδα.
Από την Τρίπολη στο Κόμο
Στην Εθνική ομάδα δεν είναι απλό να βρει θέση, αλλά στην Κόμο είναι βασικότατο στέλεχος για τον Σεσκ Φάμπρεγκας. Ήδη έχει σε πέντε συμμετοχές στη Serie A έχει σκοράρει δύο φορές και είναι από τα βασικά βιολιά της Κόμο και παίκτης που τον έχει σε τεράστια εκτίμηση ο προπονητής του.
Ο 27χρονος επιθετικός έχει κάνει μεταγραφές αρκετών εκατομμυρίων μέχρι τώρα στην καριέρα του. Η Ουτρέχτη το καλοκαίρι 2021 είχε βγάλει από το ταμείο της 1,2 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει και τότε Βόλος και Αστέρας Τρίπολης είχαν εισπράξει από 600 χιλιάδες ευρώ, αφού υπήρχε συνιδιοκτησία του ποδοσφαιριστή. Μετά από δύο χρόνια πολύ καλής παρουσίας στην Ολλανδία ο Δουβίκας το καλοκαίρι του 2023 έφυγε για τη Θέλτα, η οποία ξόδεψε 12 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει. Το καλοκαίρι του 2025 η Κόμο έδωσε στην ομάδα του Βίγκο 14 εκατ. ευρώ για να κάνει δικό της τον Έλληνα διεθνή.
Για τον 27χρονο επιθετικό της Κόμο αποτελεί δικαίωση το ματς της Ελλάδας με τη Σερβία. Πολύ καιρό τώρα γίνεται κουβέντα γιατί δεν παίζει στην Εθνική και γιατί δεν ήταν στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Είναι αλήθεια ότι ο ανταγωνισμός στην επίθεση έχει αυξηθεί πολύ και για τον Δουβίκα δεν είναι και το πιο εύκολο να βρει χώρο στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.
Όλο αυτό το διάστημα, ωστόσο ο ίδιος έχει κάνει υπομονή, έχει δουλέψει και το έχει παλέψει πολύ για να βρει το χρόνο του στην Εθνική μας ομάδα. Η τελευταία του συμμετοχή σε επίσημο παιχνίδι της Ελλάδας καταγράφηκε στις 13 Οκτωβρίου 2024 με αντίπαλο την Ιρλανδία όταν και είχε παίξει για 18 λεπτά. Στα προκριματικά του Μουντιάλ δεν έπαιξε καθόλου, ενώ πήρε χρόνο στα πρόσφατα φιλικά παιχνίδια.
Το πρώτο του γκολ με το εθνόσημο στο στήθος το είχε σημειώσει στις 5 Σεπτεμβρίου 2021 με αντίπαλο το Κόσοβο, ενώ σκόραρε ξανά στο φιλικό με τη Σλοβακία στις 7 Ιουνίου 2025. Για τον επιθετικό της Κόμο η κατάσταση γινόταν όλο και πιο δύσκολη με παίκτες όπως ο Παυλίδης, ο Ιωαννίδης, ο Τεττέη και ο Κωστούλας να έχουν αυξήσει πολύ τον ανταγωνισμό. Το γκολ επί της Σερβίας αποτελεί δικαίωση για τον ίδιο, διότι όλο αυτό το διάστημα δεν εγκατέλειψε ποτέ την προσπάθεια να πείσει τον Γιοβάνοβιτς να τον εμπιστευτεί ξανά για την Εθνική ομάδα.
Από την Τρίπολη στο Κόμο
Στην Εθνική ομάδα δεν είναι απλό να βρει θέση, αλλά στην Κόμο είναι βασικότατο στέλεχος για τον Σεσκ Φάμπρεγκας. Ήδη έχει σε πέντε συμμετοχές στη Serie A έχει σκοράρει δύο φορές και είναι από τα βασικά βιολιά της Κόμο και παίκτης που τον έχει σε τεράστια εκτίμηση ο προπονητής του.
Ο 27χρονος επιθετικός έχει κάνει μεταγραφές αρκετών εκατομμυρίων μέχρι τώρα στην καριέρα του. Η Ουτρέχτη το καλοκαίρι 2021 είχε βγάλει από το ταμείο της 1,2 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει και τότε Βόλος και Αστέρας Τρίπολης είχαν εισπράξει από 600 χιλιάδες ευρώ, αφού υπήρχε συνιδιοκτησία του ποδοσφαιριστή. Μετά από δύο χρόνια πολύ καλής παρουσίας στην Ολλανδία ο Δουβίκας το καλοκαίρι του 2023 έφυγε για τη Θέλτα, η οποία ξόδεψε 12 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει. Το καλοκαίρι του 2025 η Κόμο έδωσε στην ομάδα του Βίγκο 14 εκατ. ευρώ για να κάνει δικό της τον Έλληνα διεθνή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα