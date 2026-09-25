Οι διεθνείς γιόρτασαν τη νίκη επί της Σερβίας με Μαζωνάκη, δείτε βίντεο
SPORTS
Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γιώργος Μαζωνάκης

Οι διεθνείς γιόρτασαν τη νίκη επί της Σερβίας με Μαζωνάκη, δείτε βίντεο

Με τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη γιόρτασαν οι διεθνείς μας τη νίκη της Ελλάδας επί της Σερβίας

Οι διεθνείς γιόρτασαν τη νίκη επί της Σερβίας με Μαζωνάκη, δείτε βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Πανηγυρικό ήταν το κλίμα στα αποδυτήρια της Ελλάδας μετά τη νίκη επί της Σερβίας. Οι διεθνείς ήθελαν πολύ αυτό το διπλό και το γεγονός ότι ήρθε και με ανατροπή τους έδωσε ακόμα περισσότερη χαρά.

Στα αποδυτήρια της Εθνικής μας ομάδας μετά το τέλος του αγώνα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μοίραζε συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές του, ενώ την ίδια ώρα κυριαρχούσαν τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Δείτε το βίντεο με όσα έγιναν πριν και μετά τη νίκη επί της Σερβίας

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