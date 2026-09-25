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Με μία ώρα καθυστέρηση έφτασε στο Μόναχο η αποστολή της Εθνικής ποδοσφαίρου, βίντεο και φωτογραφίες
Με μία ώρα καθυστέρηση έφτασε στο Μόναχο η αποστολή της Εθνικής ποδοσφαίρου, βίντεο και φωτογραφίες
Η αποστολή από το Μόναχο ταξίδεψε στο Άουγκσμπουργκ εκεί όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας της Κυριακής για το Nations League
Με καθυστέρηση μιας ώρας έφτασε από το Βελιγράδι στο αεροδρόμιο του Μονάχου η αποστολή της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας.
Το συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ταξίδεψε οδικώς στο Άουγκσμπουργκ, στην πόλη όπου την Κυριακή (21:45) θα διεξαχθεί ο αγώνας του Nations League με την Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ.
Το κλίμα στην ομάδα είναι πολύ καλό μετά από τη νίκη επί της Σερβίας στην πρεμιέρα αλλά όλοι κρατούν χαμηλούς τόνους αφού ακολουθεί το δύσκολο ματς με τη Γερμανία και αυτό με την Ολλανδία.
Η Ελλάδα είναι στην 1η θέση της βαθμολογίας του ομίλου αφού το Ολλανδία-Γερμανία ήταν ισόπαλο.
Το συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ταξίδεψε οδικώς στο Άουγκσμπουργκ, στην πόλη όπου την Κυριακή (21:45) θα διεξαχθεί ο αγώνας του Nations League με την Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ.
Το κλίμα στην ομάδα είναι πολύ καλό μετά από τη νίκη επί της Σερβίας στην πρεμιέρα αλλά όλοι κρατούν χαμηλούς τόνους αφού ακολουθεί το δύσκολο ματς με τη Γερμανία και αυτό με την Ολλανδία.
Η Ελλάδα είναι στην 1η θέση της βαθμολογίας του ομίλου αφού το Ολλανδία-Γερμανία ήταν ισόπαλο.
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