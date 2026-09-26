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Εφιαλτική νύχτα στον Βόλο μετά από φωτιά σε οικόπεδο με ελαστικά, έγινε η νύχτα μέρα, δείτε βίντεο
Εφιαλτική νύχτα στον Βόλο μετά από φωτιά σε οικόπεδο με ελαστικά, έγινε η νύχτα μέρα, δείτε βίντεο
Η πυρκαγιά προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε αργά το βράδυ στον Βόλο, σε οικοπεδική έκταση με ελαστικά στην οδό Λασκαράτου, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 22:30, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, καθώς οι φλόγες ήταν ιδιαίτερα έντονες λόγω των υλικών που καίγονταν.
Παρά την έκταση της φωτιάς, δεν αναφέρθηκαν ζημιές σε κατοικίες, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν μέχρι νωρίς το πρωί στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 22:30, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, καθώς οι φλόγες ήταν ιδιαίτερα έντονες λόγω των υλικών που καίγονταν.
Παρά την έκταση της φωτιάς, δεν αναφέρθηκαν ζημιές σε κατοικίες, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν μέχρι νωρίς το πρωί στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.
Βίντεο από το σημείοΤα βίντεο που δημοσίευσε η τοπική ιστοσελίδα gegonota.news αποτυπώνουν το μέγεθος της φωτιάς, με τις τεράστιες φλόγες να υψώνονται μέσα στη νύχτα και να φωτίζουν ολόκληρη την περιοχή.
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