Εφιαλτική νύχτα στον Βόλο μετά από φωτιά σε οικόπεδο με ελαστικά, έγινε η νύχτα μέρα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Βόλος Πυρκαγιά

Εφιαλτική νύχτα στον Βόλο μετά από φωτιά σε οικόπεδο με ελαστικά, έγινε η νύχτα μέρα, δείτε βίντεο

Η πυρκαγιά προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Εφιαλτική νύχτα στον Βόλο μετά από φωτιά σε οικόπεδο με ελαστικά, έγινε η νύχτα μέρα, δείτε βίντεο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε αργά το βράδυ στον Βόλο, σε οικοπεδική έκταση με ελαστικά στην οδό Λασκαράτου, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 22:30, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, καθώς οι φλόγες ήταν ιδιαίτερα έντονες λόγω των υλικών που καίγονταν.

Παρά την έκταση της φωτιάς, δεν αναφέρθηκαν ζημιές σε κατοικίες, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν μέχρι νωρίς το πρωί στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

Βίντεο από το σημείο

Τα βίντεο που δημοσίευσε η τοπική ιστοσελίδα gegonota.news αποτυπώνουν το μέγεθος της φωτιάς, με τις τεράστιες φλόγες να υψώνονται μέσα στη νύχτα και να φωτίζουν ολόκληρη την περιοχή.


4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Από την περιουσία μέχρι τον κυβερνοχώρο: οι νέες ανάγκες προστασίας μιας επιχείρησης

Από την περιουσία μέχρι τον κυβερνοχώρο: οι νέες ανάγκες προστασίας μιας επιχείρησης

Από την περιουσία και την επιχειρησιακή συνέχεια μέχρι την ψηφιακή δραστηριότητα, τα προγράμματα My Business First και My Business Cyber Protection της Eurolife FFH προσφέρουν σύγχρονες λύσεις ασφάλισης στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης