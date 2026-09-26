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Τα πρώτα χιόνια του φθινοπώρου στον Όλυμπο, άσπρισε το Οροπέδιο των Μουσών, δείτε βίντεο
Τα πρώτα χιόνια του φθινοπώρου στον Όλυμπο, άσπρισε το Οροπέδιο των Μουσών, δείτε βίντεο
Οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν στην περιοχή έφεραν τις πρώτες χιονοπτώσεις στις μεγάλες υψομετρικές ζώνες του βουνού
Το πρώτο χιόνι της νέας σεζόν έκανε την εμφάνισή του στον Όλυμπο, καθώς τα ξημερώματα του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου 2026 το Οροπέδιο των Μουσών ντύθηκε στα λευκά.
Οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν στην περιοχή έφεραν τις πρώτες χιονοπτώσεις στις μεγάλες υψομετρικές ζώνες του βουνού, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό χειμωνιάτικο σκηνικό, ενώ ακόμη βρισκόμαστε στις αρχές του φθινοπώρου.
Οι εικόνες από τον Όλυμπο δείχνουν το τοπίο να έχει καλυφθεί από το πρώτο στρώμα χιονιού, με το μυθικό βουνό να υποδέχεται πρόωρα τη λευκή εποχή.
Οι λάτρεις της φύσης και της ορειβασίας ήδη ανυπομονούν για τις επόμενες εξορμήσεις, με το πρώτο χιόνι να σηματοδοτεί την έναρξη μιας ακόμη χειμερινής περιόδου στον «θρόνο των θεών».
Οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν στην περιοχή έφεραν τις πρώτες χιονοπτώσεις στις μεγάλες υψομετρικές ζώνες του βουνού, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό χειμωνιάτικο σκηνικό, ενώ ακόμη βρισκόμαστε στις αρχές του φθινοπώρου.
Οι εικόνες από τον Όλυμπο δείχνουν το τοπίο να έχει καλυφθεί από το πρώτο στρώμα χιονιού, με το μυθικό βουνό να υποδέχεται πρόωρα τη λευκή εποχή.
Οι λάτρεις της φύσης και της ορειβασίας ήδη ανυπομονούν για τις επόμενες εξορμήσεις, με το πρώτο χιόνι να σηματοδοτεί την έναρξη μιας ακόμη χειμερινής περιόδου στον «θρόνο των θεών».
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