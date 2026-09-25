Μαρία Σάκκαρη: Εκτός ημιτελικών στη Σιγκαπούρη, ηττήθηκε 2-1 από την Γκίμπσον
SPORTS
Μαρία Σάκκαρη Τένις Σιγκαπούρη

Μαρία Σάκκαρη: Εκτός ημιτελικών στη Σιγκαπούρη, ηττήθηκε 2-1 από την Γκίμπσον

Δεν τα κατάφερε στο όπεν της Σιγκαπούρης η Μαρία Σάκκαρη

Μαρία Σάκκαρη: Εκτός ημιτελικών στη Σιγκαπούρη, ηττήθηκε 2-1 από την Γκίμπσον
7 ΣΧΟΛΙΑ
Εκτός ημιτελικών στο όπεν της Σιγκαπούρης έμεινε η Μαρία Σάκκαρη. 

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε 1-6, 6-4, 2-6 από την Τάλια Γκίμπσον (Αυστραλία, Νο63) και έτσι έμεινε εκτός συνέχειας στο 500αρι της Σιγκαπούρης.

Η Μαρία Σάκκαρη θα συνεχίσει στην Ασία.  Θα παίξει στο Πεκίνο στο WTA1000  (30 Σεπεμβρίου - 11 Οκτωβρίου) και μετά στο  επίσης 1000άρι της Γουχάν (12-18 Οκτωβρίου).

7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Telekom: Digital Optimism στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Telekom επενδύει σε μια προσέγγιση όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται πιο προσβάσιμη και χρήσιμη στην καθημερινότητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης