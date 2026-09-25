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Μαρία Σάκκαρη: Εκτός ημιτελικών στη Σιγκαπούρη, ηττήθηκε 2-1 από την Γκίμπσον
Μαρία Σάκκαρη: Εκτός ημιτελικών στη Σιγκαπούρη, ηττήθηκε 2-1 από την Γκίμπσον
Δεν τα κατάφερε στο όπεν της Σιγκαπούρης η Μαρία Σάκκαρη
Εκτός ημιτελικών στο όπεν της Σιγκαπούρης έμεινε η Μαρία Σάκκαρη.
Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε 1-6, 6-4, 2-6 από την Τάλια Γκίμπσον (Αυστραλία, Νο63) και έτσι έμεινε εκτός συνέχειας στο 500αρι της Σιγκαπούρης.
Η Μαρία Σάκκαρη θα συνεχίσει στην Ασία. Θα παίξει στο Πεκίνο στο WTA1000 (30 Σεπεμβρίου - 11 Οκτωβρίου) και μετά στο επίσης 1000άρι της Γουχάν (12-18 Οκτωβρίου).
Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε 1-6, 6-4, 2-6 από την Τάλια Γκίμπσον (Αυστραλία, Νο63) και έτσι έμεινε εκτός συνέχειας στο 500αρι της Σιγκαπούρης.
Heading to a decider 🍿@mariasakkari fights back to take the second set against Gibson 6-4!#SgTennisOpen pic.twitter.com/vyiSKnuFjD— wta (@WTA) September 25, 2026
Η Μαρία Σάκκαρη θα συνεχίσει στην Ασία. Θα παίξει στο Πεκίνο στο WTA1000 (30 Σεπεμβρίου - 11 Οκτωβρίου) και μετά στο επίσης 1000άρι της Γουχάν (12-18 Οκτωβρίου).
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