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Πανσέληνος: Το «Φεγγάρι του Θερισμού» δεσπόζει απόψε, τι ώρα θα είναι πιο φωτεινό
Πανσέληνος: Το «Φεγγάρι του Θερισμού» δεσπόζει απόψε, τι ώρα θα είναι πιο φωτεινό
Παράλληλα, ο Κρόνος θα βρίσκεται πολύ κοντά στη Σελήνη, με τον πλανήτη με τους χαρακτηριστικούς δακτυλίους του να εμφανίζεται ως ένα φωτεινό, χρυσαφένιο σημείο στον ουρανό από την Παρασκευή έως και τη Δευτέρα
H πρώτη πανσέληνος του φθινοπώρου θα φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό σήμερα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και όχι μόνο θα φτάσει στο μέγιστο της φωτεινότητάς της, αλλά θα προσφέρει και την ευκαιρία της έστω και δύσκολης παρατήρησης του Κρόνου.
Η πανσέληνος θα κορυφώσει τη φωτεινότητά της το Σάββατο στις 19:49 το απόγευμα (7:49 μ.μ.) ώρα Ελλάδας, όμως η καλύτερη στιγμή για να απολαύσει κανείς το εντυπωσιακό φεγγάρι θα είναι λίγο μετά τη δύση του ηλίου, όταν θα αρχίσει να εμφανίζεται στον νυχτερινό ουρανό, σύμφωνα με το EarthSky.
Την ίδια περίοδο, ο Κρόνος θα βρίσκεται πολύ κοντά στη Σελήνη, με τον πλανήτη με τους χαρακτηριστικούς δακτυλίους του να εμφανίζεται ως ένα φωτεινό, χρυσαφένιο σημείο στον ουρανό από την Παρασκευή έως και τη Δευτέρα.
Ο Κρόνος θα φτάσει σε αντίθεση στις 4 Οκτωβρίου, ένα αστρονομικό φαινόμενο κατά το οποίο ο πλανήτης βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από τον Ήλιο σε σχέση με τη Γη. Η συγκεκριμένη θέση θεωρείται η καλύτερη περίοδος για παρατήρηση, καθώς ο Κρόνος βρίσκεται πιο κοντά στη Γη στην τροχιά του, με αποτέλεσμα να φαίνεται μεγαλύτερος και φωτεινότερος.
Κοντά στη Σελήνη θα φαίνεται επίσης και ο Ποσειδώνας, ωστόσο ο μακρινός γίγαντας αερίων είναι πολύ πιο δύσκολο να εντοπιστεί χωρίς κιάλια ή τηλεσκόπιο και υπό συνθήκες καθαρού, ουρανού, σύμφωνα με τη NASA.
Ακόμη και αν οι νεφώσεις εμποδίσουν την καλύτερη παρατήρηση, η Σελήνη θα φαίνεται σχεδόν γεμάτη και το βράδυ της Κυριακής.
Η ονομασία προέρχεται από την παράδοση των αγροτών, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν το έντονο φως της συγκεκριμένης πανσελήνου για να συνεχίζουν τη συγκομιδή των καλλιεργειών τους μετά τη δύση του ηλίου.
Το «Φεγγάρι του Θερισμού» συχνά συνδέεται με μια χαρακτηριστική πορτοκαλί απόχρωση. Ωστόσο, κάθε πανσέληνος μπορεί να αποκτήσει παρόμοιο κεχριμπαρένιο χρώμα όταν βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα, καθώς το φως της διαπερνά μεγαλύτερο τμήμα της ατμόσφαιρας της Γης.
Τρεις ακόμη πανσέληνοι απομένουν μέχρι το τέλος του 2026:
Η πανσέληνος θα κορυφώσει τη φωτεινότητά της το Σάββατο στις 19:49 το απόγευμα (7:49 μ.μ.) ώρα Ελλάδας, όμως η καλύτερη στιγμή για να απολαύσει κανείς το εντυπωσιακό φεγγάρι θα είναι λίγο μετά τη δύση του ηλίου, όταν θα αρχίσει να εμφανίζεται στον νυχτερινό ουρανό, σύμφωνα με το EarthSky.
Την ίδια περίοδο, ο Κρόνος θα βρίσκεται πολύ κοντά στη Σελήνη, με τον πλανήτη με τους χαρακτηριστικούς δακτυλίους του να εμφανίζεται ως ένα φωτεινό, χρυσαφένιο σημείο στον ουρανό από την Παρασκευή έως και τη Δευτέρα.
Ο Κρόνος θα φτάσει σε αντίθεση στις 4 Οκτωβρίου, ένα αστρονομικό φαινόμενο κατά το οποίο ο πλανήτης βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από τον Ήλιο σε σχέση με τη Γη. Η συγκεκριμένη θέση θεωρείται η καλύτερη περίοδος για παρατήρηση, καθώς ο Κρόνος βρίσκεται πιο κοντά στη Γη στην τροχιά του, με αποτέλεσμα να φαίνεται μεγαλύτερος και φωτεινότερος.
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Κοντά στη Σελήνη θα φαίνεται επίσης και ο Ποσειδώνας, ωστόσο ο μακρινός γίγαντας αερίων είναι πολύ πιο δύσκολο να εντοπιστεί χωρίς κιάλια ή τηλεσκόπιο και υπό συνθήκες καθαρού, ουρανού, σύμφωνα με τη NASA.
Ακόμη και αν οι νεφώσεις εμποδίσουν την καλύτερη παρατήρηση, η Σελήνη θα φαίνεται σχεδόν γεμάτη και το βράδυ της Κυριακής.
Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Θερισμού»Φέτος, η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου είναι ευρύτερα γνωστή ως «Φεγγάρι του Θερισμού» (Harvest Moon), καθώς εμφανίζεται πολύ κοντά στη φθινοπωρινή ισημερία, η οποία σηματοδότησε επίσημα την έναρξη του φθινοπώρου στο βόρειο ημισφαίριο.
Η ονομασία προέρχεται από την παράδοση των αγροτών, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν το έντονο φως της συγκεκριμένης πανσελήνου για να συνεχίζουν τη συγκομιδή των καλλιεργειών τους μετά τη δύση του ηλίου.
Το «Φεγγάρι του Θερισμού» συχνά συνδέεται με μια χαρακτηριστική πορτοκαλί απόχρωση. Ωστόσο, κάθε πανσέληνος μπορεί να αποκτήσει παρόμοιο κεχριμπαρένιο χρώμα όταν βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα, καθώς το φως της διαπερνά μεγαλύτερο τμήμα της ατμόσφαιρας της Γης.
Τρεις ακόμη πανσέληνοι απομένουν μέχρι το τέλος του 2026:
Οι επόμενες πανσέληνοι του 2026
26 Οκτωβρίου: Φεγγάρι του Κυνηγού (Hunter’s Moon)
24 Νοεμβρίου: Φεγγάρι του Κάστορα (Beaver Moon)
23 Δεκεμβρίου: Ψυχρό Φεγγάρι (Cold Moon)
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πανσέληνοι του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου, καθώς θα είναι υπερπανσέληνοι (supermoons), δηλαδή θα φαίνονται μεγαλύτερες και φωτεινότερες από το συνηθισμένο, επειδή η Σελήνη θα βρίσκεται πιο κοντά στη Γη στην τροχιά της.
24 Νοεμβρίου: Φεγγάρι του Κάστορα (Beaver Moon)
23 Δεκεμβρίου: Ψυχρό Φεγγάρι (Cold Moon)
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πανσέληνοι του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου, καθώς θα είναι υπερπανσέληνοι (supermoons), δηλαδή θα φαίνονται μεγαλύτερες και φωτεινότερες από το συνηθισμένο, επειδή η Σελήνη θα βρίσκεται πιο κοντά στη Γη στην τροχιά της.
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