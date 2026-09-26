Πανσέληνος: Το «Φεγγάρι του Θερισμού» δεσπόζει απόψε, τι ώρα θα είναι πιο φωτεινό

Παράλληλα, ο Κρόνος θα βρίσκεται πολύ κοντά στη Σελήνη, με τον πλανήτη με τους χαρακτηριστικούς δακτυλίους του να εμφανίζεται ως ένα φωτεινό, χρυσαφένιο σημείο στον ουρανό από την Παρασκευή έως και τη Δευτέρα