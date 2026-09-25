Το protothema.gr στην αναχώρηση της Εθνικής ποδοσφαίρου από το Βελιγράδι με προορισμό το Μόναχο, βίντεο και φωτογραφίες
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Το protothema.gr στην αναχώρηση της Εθνικής ποδοσφαίρου από το Βελιγράδι με προορισμό το Μόναχο, βίντεο και φωτογραφίες

Τα μέλη της Εθνικής γνώρισαν την αποθέωση από τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο

Το protothema.gr στην αναχώρηση της Εθνικής ποδοσφαίρου από το Βελιγράδι με προορισμό το Μόναχο, βίντεο και φωτογραφίες
Αποστολή στο Βελιγράδι: Δημήτρης Τυχάλας
Η Εθνική ποδοσφαίρου επικράτησε 2-1 με ανατροπή στο βροχερό Βελιγράδι της Σερβίας και ξεκίνησε με το δεξί στο Nations League. 

Οι διεθνείς πανηγύρισαν μαζί με τον κόσμο τη μεγάλη νίκη σ' ένα αγώνα όπου η Ελλάδα κυριάρχησε, και την αδικεί το τελικό σκορ, πλέον όμως στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο παιχνίδι της Κυριακής με τη Γερμανία. 







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Η αποστολή αναχώρησε το απόγευμα της Παρασκευής από το Βελιγράδι για το Μόναχο και από εκεί θα μεταβούν οδικώς στο  Άουγκσμπουργκ όπου θα διεξαχθεί το ματς της 2ης ημέρας του Nations League. 

Κατά την άφιξη στο αεροδρόμιο «Νίκολα Τέσλα» η αποστολή αποθεώθηκε από Έλληνες φιλάθλους οι οποίοι συνεχάρησαν τους παίκτες και ζήτησαν να είναι το ίδιο μαχητικοί και κόντρα στη Γερμανία.

«Μπράβο ρε μάγκες μας κάνατε να ξενυχτήσουμε» ακούστηκε από κάποιους φιλάθλους ενώ ένας άλλος φώναξε: «Τζόλη είσαι ο καλύτερος στον κόσμο». 


Το protothema.gr στην αναχώρηση της Εθνικής ποδοσφαίρου από το Βελιγράδι με προορισμό το Μόναχο, βίντεο και φωτογραφίες
Το protothema.gr στην αναχώρηση της Εθνικής ποδοσφαίρου από το Βελιγράδι με προορισμό το Μόναχο, βίντεο και φωτογραφίες
Το protothema.gr στην αναχώρηση της Εθνικής ποδοσφαίρου από το Βελιγράδι με προορισμό το Μόναχο, βίντεο και φωτογραφίες
Το protothema.gr στην αναχώρηση της Εθνικής ποδοσφαίρου από το Βελιγράδι με προορισμό το Μόναχο, βίντεο και φωτογραφίες
Αποστολή στο Βελιγράδι: Δημήτρης Τυχάλας

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