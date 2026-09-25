Γιαμπουσέλε στο The Basketball Show: «Ο Ομπράντοβιτς έχει πολλή ενέργεια, θα δίνω τον καλύτερο μου εαυτό», δείτε βίντεο

Ο νέος σταρ του Παναθηναϊκού μίλησε στο protothema.gr για τον πρώτο καιρό με τη φανέλα των πρασίνων, τον Σέρβο προπονητή αλλά και τους στόχους που έχει