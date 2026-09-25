Γιαμπουσέλε στο The Basketball Show: «Ο Ομπράντοβιτς έχει πολλή ενέργεια, θα δίνω τον καλύτερο μου εαυτό», δείτε βίντεο
SPORTS
Γκερσόν Γιαμπουσέλε Παναθηναϊκός The Basketball Show

Γιαμπουσέλε στο The Basketball Show: «Ο Ομπράντοβιτς έχει πολλή ενέργεια, θα δίνω τον καλύτερο μου εαυτό», δείτε βίντεο

Ο νέος σταρ του Παναθηναϊκού μίλησε στο protothema.gr για τον πρώτο καιρό με τη φανέλα των πρασίνων, τον Σέρβο προπονητή αλλά και τους στόχους που έχει

Γιαμπουσέλε στο The Basketball Show: «Ο Ομπράντοβιτς έχει πολλή ενέργεια, θα δίνω τον καλύτερο μου εαυτό», δείτε βίντεο
Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «The Basketball Show» by Allwyn στο protothema.gr 

Ο νέος σταρ του Παναθηναϊκού μίλησε για τον πρώτο του καιρό με τη φανέλα των πρασίνων. Πως από το NBA βρέθηκε τελικά στην Αθήνα αλλά και τους Γάλλους συμπαίκτες που έχει στους πράσινους.  

«Μιλούσαμε με τον Λεσόρ όλη τη σεζόν. Λατρεύω το γήπεδο μου αρέσει πολύ, έχω έρθει με την εθνική ομάδα». 

Για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τις εντυπώσεις που έχει: «Έχει πολλή ενέργεια. Θα είναι ενδιαφέρον, ακούμε αυτά που λέει».

Για την αντιπαλότητα με τον Ολυμπιακό: «Είναι μια από τις μεγαλύτερες αντιπαλότητες στον κόσμο. Όταν ήρθα όλοι μου είπαν πως χρειαζόμαστε ένα πράγμα. Να νικήσουμε τον Ολυμπιακό. 

Δε δίνω υποσχέσεις. Θα δίνω τον καλύτερο μου εαυτό κάθε βραδύ με σεβασμό για τη φανέλα».

Δείτε τη συνέντευξη του Γιαμπουσέλε 


Thema Insights

Telekom: Digital Optimism στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Telekom επενδύει σε μια προσέγγιση όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται πιο προσβάσιμη και χρήσιμη στην καθημερινότητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης