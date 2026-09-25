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Γιαμπουσέλε στο The Basketball Show: «Ο Ομπράντοβιτς έχει πολλή ενέργεια, θα δίνω τον καλύτερο μου εαυτό», δείτε βίντεο
Γιαμπουσέλε στο The Basketball Show: «Ο Ομπράντοβιτς έχει πολλή ενέργεια, θα δίνω τον καλύτερο μου εαυτό», δείτε βίντεο
Ο νέος σταρ του Παναθηναϊκού μίλησε στο protothema.gr για τον πρώτο καιρό με τη φανέλα των πρασίνων, τον Σέρβο προπονητή αλλά και τους στόχους που έχει
Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «The Basketball Show» by Allwyn στο protothema.gr
Ο νέος σταρ του Παναθηναϊκού μίλησε για τον πρώτο του καιρό με τη φανέλα των πρασίνων. Πως από το NBA βρέθηκε τελικά στην Αθήνα αλλά και τους Γάλλους συμπαίκτες που έχει στους πράσινους.
«Μιλούσαμε με τον Λεσόρ όλη τη σεζόν. Λατρεύω το γήπεδο μου αρέσει πολύ, έχω έρθει με την εθνική ομάδα».
Για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τις εντυπώσεις που έχει: «Έχει πολλή ενέργεια. Θα είναι ενδιαφέρον, ακούμε αυτά που λέει».
Για την αντιπαλότητα με τον Ολυμπιακό: «Είναι μια από τις μεγαλύτερες αντιπαλότητες στον κόσμο. Όταν ήρθα όλοι μου είπαν πως χρειαζόμαστε ένα πράγμα. Να νικήσουμε τον Ολυμπιακό.
Δε δίνω υποσχέσεις. Θα δίνω τον καλύτερο μου εαυτό κάθε βραδύ με σεβασμό για τη φανέλα».
Δείτε τη συνέντευξη του Γιαμπουσέλε
Ο νέος σταρ του Παναθηναϊκού μίλησε για τον πρώτο του καιρό με τη φανέλα των πρασίνων. Πως από το NBA βρέθηκε τελικά στην Αθήνα αλλά και τους Γάλλους συμπαίκτες που έχει στους πράσινους.
«Μιλούσαμε με τον Λεσόρ όλη τη σεζόν. Λατρεύω το γήπεδο μου αρέσει πολύ, έχω έρθει με την εθνική ομάδα».
Για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τις εντυπώσεις που έχει: «Έχει πολλή ενέργεια. Θα είναι ενδιαφέρον, ακούμε αυτά που λέει».
Για την αντιπαλότητα με τον Ολυμπιακό: «Είναι μια από τις μεγαλύτερες αντιπαλότητες στον κόσμο. Όταν ήρθα όλοι μου είπαν πως χρειαζόμαστε ένα πράγμα. Να νικήσουμε τον Ολυμπιακό.
Δε δίνω υποσχέσεις. Θα δίνω τον καλύτερο μου εαυτό κάθε βραδύ με σεβασμό για τη φανέλα».
Δείτε τη συνέντευξη του Γιαμπουσέλε
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