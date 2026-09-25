Μήτογλου στο The Basketball Show: «Η αγάπη του κόσμου είναι κάτι που το χαίρεσαι» δείτε βίντεο
Μήτογλου στο The Basketball Show: «Η αγάπη του κόσμου είναι κάτι που το χαίρεσαι» δείτε βίντεο
Ο διεθνής άσος του Παναθηναϊκού μίλησε στο protothema.gr για τη νέα ομάδα, τους στόχους αλλά και φυσικά την εποχή Ομπράντοβιτς
Ο Ντίνος Μήτογλου φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «The Basketball Show» by Allwyn στο protothema.gr.
Ο διεθνής άσος μίλησε για τη νέα εποχή Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, τις αλλαγές στο ρόστερ αλλά και τι δεν πήγε καλά πέρυσι.
«Έγιναν αλλαγές στην ομάδα. Έχουμε πολύ καλή ομάδα, είμαστε γεμάτοι αλλά και η παρουσία του κόουτς μας ανεβάζει επίπεδο.
Με την εποχή του Ομπράντοβιτς μεγαλώσαμε, μου έλεγαν τι άνθρωπος είναι και πως δούλευε. Υπάρχουν μέρες που δεν το πιστεύεις πως γίνεται αυτό. Χαίρομαι πολύ.
Δίνει σημασία σε όλους. Έρχεται ο ίδιος να σου πει τι να κάνεις και τι να μην κάνεις. Είναι της συγκέντρωσης και της πειθαρχίας.
Έχει φανεί από τις πρώτες ημέρες η επίδρασή του».
Όσο για τη δική του εικόνα αλλά και τους στόχους της ομάδας: «Μίλησα με τον κόουτς. Μου είπε τι θέλει να βελτιώσω. Έχω δώσει προσοχή στα στοιχεία που μου είπε ο κοουτς να δώσω.
Το νιώθεις για την ομάδα. Η πίεση σε εισαγωγικά και η αγάπη από τον κόσμο είναι κάτι που το χαίρεσαι. Θέλουμε και εμείς να βγάλουμε ασπροπρόσωπους. Έχουμε δυνατότητες. Χρειάζεται δουλειά και τύχη».
Δείτε τη συνέντευξη του Μήτογλου
Ο διεθνής άσος μίλησε για τη νέα εποχή Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, τις αλλαγές στο ρόστερ αλλά και τι δεν πήγε καλά πέρυσι.
«Έγιναν αλλαγές στην ομάδα. Έχουμε πολύ καλή ομάδα, είμαστε γεμάτοι αλλά και η παρουσία του κόουτς μας ανεβάζει επίπεδο.
Με την εποχή του Ομπράντοβιτς μεγαλώσαμε, μου έλεγαν τι άνθρωπος είναι και πως δούλευε. Υπάρχουν μέρες που δεν το πιστεύεις πως γίνεται αυτό. Χαίρομαι πολύ.
Δίνει σημασία σε όλους. Έρχεται ο ίδιος να σου πει τι να κάνεις και τι να μην κάνεις. Είναι της συγκέντρωσης και της πειθαρχίας.
Έχει φανεί από τις πρώτες ημέρες η επίδρασή του».
Όσο για τη δική του εικόνα αλλά και τους στόχους της ομάδας: «Μίλησα με τον κόουτς. Μου είπε τι θέλει να βελτιώσω. Έχω δώσει προσοχή στα στοιχεία που μου είπε ο κοουτς να δώσω.
Το νιώθεις για την ομάδα. Η πίεση σε εισαγωγικά και η αγάπη από τον κόσμο είναι κάτι που το χαίρεσαι. Θέλουμε και εμείς να βγάλουμε ασπροπρόσωπους. Έχουμε δυνατότητες. Χρειάζεται δουλειά και τύχη».
Δείτε τη συνέντευξη του Μήτογλου
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