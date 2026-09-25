Φοβερό buzzer beater του Σαϊμπίρ στο πρωτάθλημα Τουρκίας, βίντεο
SPORTS
Τουρκία Μπάσκετ Buzzer Beater

Φοβερό buzzer beater του Σαϊμπίρ στο πρωτάθλημα Τουρκίας, βίντεο

Ο Σαϊμπίρ  πέταξε την μπάλα από τη μια πλευρά του παρκέ στην άλλη, ευστόχησε, και χάρισε τη νίκη στην Τόφας

Φοβερό buzzer beater του Σαϊμπίρ στο πρωτάθλημα Τουρκίας, βίντεο
Απίστευτο  buzzer beater στο πρωτάθλημα Τουρκίας

Στο παιχνίδι της Τόφας με την Pizzabulls Bordo  η νίκη κρίθηκε με ένα απίθανο καλάθι στην εκπνοή του χρόνου. Η Τόφας στην οποία είναι προπονητής ο Μάσιμο Καντσελιέρι, κέρδισε 90-89 την αντίπαλό της με καλάθι του Σαϊμπίρ. 

Ο παίκτης της Τόφας πήρε το ριμπάουντ μετά από χαμένη βολή και πέταξε τη μπάλα στο μηδέν από τη μια πλευρά του γηπέδου στην άλλη. 

Ο Σαϊμπίρ ευστόχησε και έγινε... χαμός στο γήπεδο.

Thema Insights

Telekom: Digital Optimism στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Telekom επενδύει σε μια προσέγγιση όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται πιο προσβάσιμη και χρήσιμη στην καθημερινότητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης