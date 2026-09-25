Φοβερό buzzer beater του Σαϊμπίρ στο πρωτάθλημα Τουρκίας, βίντεο

Pizzabulls Bordo η νίκη κρίθηκε με ένα απίθανο καλάθι στην εκπνοή του χρόνου. Η Τόφας στην οποία είναι προπονητής ο Μάσιμο Καντσελιέρι, κέρδισε 90-89 την αντίπαλό της με καλάθι του Σαϊμπίρ.





🏀 “İşte Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi!”



🤯 Yiğitcan Saybir, sezonun ilk maçında tarihe geçecek bir basketle Tofaş'a galibiyeti getiriyor!



🔵🟢 Tofaş 90-89 Pizzabulls Bordo Bandırma 🔴⚫#TSBSL pic.twitter.com/qmD2PDxnjc — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 25, 2026