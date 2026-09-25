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Φοβερό buzzer beater του Σαϊμπίρ στο πρωτάθλημα Τουρκίας, βίντεο
Φοβερό buzzer beater του Σαϊμπίρ στο πρωτάθλημα Τουρκίας, βίντεο
Ο Σαϊμπίρ πέταξε την μπάλα από τη μια πλευρά του παρκέ στην άλλη, ευστόχησε, και χάρισε τη νίκη στην Τόφας
Απίστευτο buzzer beater στο πρωτάθλημα Τουρκίας!
Στο παιχνίδι της Τόφας με την Pizzabulls Bordo η νίκη κρίθηκε με ένα απίθανο καλάθι στην εκπνοή του χρόνου. Η Τόφας στην οποία είναι προπονητής ο Μάσιμο Καντσελιέρι, κέρδισε 90-89 την αντίπαλό της με καλάθι του Σαϊμπίρ.
Ο παίκτης της Τόφας πήρε το ριμπάουντ μετά από χαμένη βολή και πέταξε τη μπάλα στο μηδέν από τη μια πλευρά του γηπέδου στην άλλη.
Ο Σαϊμπίρ ευστόχησε και έγινε... χαμός στο γήπεδο.
Στο παιχνίδι της Τόφας με την Pizzabulls Bordo η νίκη κρίθηκε με ένα απίθανο καλάθι στην εκπνοή του χρόνου. Η Τόφας στην οποία είναι προπονητής ο Μάσιμο Καντσελιέρι, κέρδισε 90-89 την αντίπαλό της με καλάθι του Σαϊμπίρ.
Ο παίκτης της Τόφας πήρε το ριμπάουντ μετά από χαμένη βολή και πέταξε τη μπάλα στο μηδέν από τη μια πλευρά του γηπέδου στην άλλη.
Ο Σαϊμπίρ ευστόχησε και έγινε... χαμός στο γήπεδο.
🏀 “İşte Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi!”— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 25, 2026
🤯 Yiğitcan Saybir, sezonun ilk maçında tarihe geçecek bir basketle Tofaş'a galibiyeti getiriyor!
🔵🟢 Tofaş 90-89 Pizzabulls Bordo Bandırma 🔴⚫#TSBSL pic.twitter.com/qmD2PDxnjc
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