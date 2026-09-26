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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Ολυμπιακός - ΑΕΚ, Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ και τις μάχες του Nations League
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Ολυμπιακός - ΑΕΚ, Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ και τις μάχες του Nations League
Ξεχωρίζει η δράση σήμερα για το μπασκετικό Super Cup καθώς παίζονται τα εισιτήρια για τον μεγάλο αυριανό τελικό που θα καθορίσει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς
Σάββατο σήμερα (26/9) και το τηλεοπτικό μενού όσον αφορά τις αθλητικές μεταδόσεις περιλαμβάνει τόσο ποδόσφαιρο, όσο και μπάσκετ, με το Super Cup Ελλάδας στο επίκεντρο.
Η αρχή άλλωστε γίνεται εκεί, καθώς στις 16:45 (ΣΚΑΙ) στο κλειστό του Περιστερίου, Ολυμπιακός και ΑΕΚ θα δώσουν μάχη για το πρώτο εισιτήριο του τελικού. Ακολουθεί στις 21:00 (ΣΚΑΙ) ο δεύτερος ημιτελικός, μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ.
Τώρα στα του ποδοσφαίρου, το Nations League έχει την τιμητική του, αφού συνολικά υπάρχουν 10 αναμετρήσεις που θα καλυφθούν τηλεοπτικά, με εκείνη της Αγγλίας κόντρα στην Ισπανία (21:45, ALPHA/Novasports Prime) να ξεχωρίζει. Παράλληλα, υπάρχει και το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας Κ21 με τη Γεωργία εκτός έδρας (18:00, ΕΡΤ2 Σπορ) για τα προκριματικά του Euro.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
09:30 Novasports Start | WTA 500 2026 Σιγκαπούρη
10:00 Novasports 6HD | WTA 250 2026 Σεούλ
10:00 Magenta Sport 6 | Μάρτιν Νταμ – Ουμπέρ Χούρκατς (ATP 250 2026)
10:30 Magenta Sport 4 | RSSB Τάιγκερς – G League Γιουνάιτεντ (FIBA Intercontinental Cup)
12:00 Magenta Sport 6 | Βαλεντίν Βασερό – Λόιντ Χάρις (ATP 250)
13:00 Novasports Start | WTA 500 2026 Σιγκαπούρη
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Πανθρακικός – Νίκη Βόλου (Superbet League 2)
13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | ΠΑΣ Πύργος – Αστέρας Τρίπολης (Superleague Γυναικών)
Η αρχή άλλωστε γίνεται εκεί, καθώς στις 16:45 (ΣΚΑΙ) στο κλειστό του Περιστερίου, Ολυμπιακός και ΑΕΚ θα δώσουν μάχη για το πρώτο εισιτήριο του τελικού. Ακολουθεί στις 21:00 (ΣΚΑΙ) ο δεύτερος ημιτελικός, μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ.
Τώρα στα του ποδοσφαίρου, το Nations League έχει την τιμητική του, αφού συνολικά υπάρχουν 10 αναμετρήσεις που θα καλυφθούν τηλεοπτικά, με εκείνη της Αγγλίας κόντρα στην Ισπανία (21:45, ALPHA/Novasports Prime) να ξεχωρίζει. Παράλληλα, υπάρχει και το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας Κ21 με τη Γεωργία εκτός έδρας (18:00, ΕΡΤ2 Σπορ) για τα προκριματικά του Euro.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα
09:30 Novasports Start | WTA 500 2026 Σιγκαπούρη
10:00 Novasports 6HD | WTA 250 2026 Σεούλ
10:00 Magenta Sport 6 | Μάρτιν Νταμ – Ουμπέρ Χούρκατς (ATP 250 2026)
10:30 Magenta Sport 4 | RSSB Τάιγκερς – G League Γιουνάιτεντ (FIBA Intercontinental Cup)
12:00 Magenta Sport 6 | Βαλεντίν Βασερό – Λόιντ Χάρις (ATP 250)
13:00 Novasports Start | WTA 500 2026 Σιγκαπούρη
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Πανθρακικός – Νίκη Βόλου (Superbet League 2)
13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | ΠΑΣ Πύργος – Αστέρας Τρίπολης (Superleague Γυναικών)
14:00 ΑΝΤ1+ | Formula 1 Qatar Airways Azerbaijan GP, Αγώνας (Μηχανοκίνητα)
14:30 Magenta Sport 4 | Ρίτας Βίλνιους – Μπόκα Τζούνιορς (FIBA Intercontinental Cup 2026)
16:00 Novasports Prime | Σλοβενία – Σκωτία (UEFA Nations League)
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Πανιώνιος ΓΣΣ – Βουλιαγμένη (Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών)
16:45 ΣΚΑΪ | Ολυμπιακός – ΑΕΚ (Stoiximan Super Cup)
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Γεωργία – Ελλάδα (Προκριματικά Euro Κ21)
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Πανιώνιος ΓΣΣ – Βουλιαγμένη (Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών)
19:00 Novasports Start | Ισλανδία – Εσθονία (UEFA Nations League)
19:00 Novasports 4HD | Βουλγαρία – Λουξεμβούργο (UEFA Nations League)
19:00 Novasports 3HD | Άγιος Μαρίνος – Φινλανδία (UEFA Nations League)
19:00 Novasports 2HD | Νήσοι Φερόες – Καζακστάν (UEFA Nations League)
19:00 Magenta Sport 4 | Μπιλμπάο – Μανρέσα (ACB Liga Endesa)
19:30 Magenta Sport 1 | Όλνταμ – Σάλφορντ (EFL League Two)
21:00 ΣΚΑΪ | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (Stoiximan Super Cup)
21:45 Novasports 5HD | Βόρεια Μακεδονία – Ελβετία (UEFA Nations League)
21:45 Novasports 4HD | Αλβανία – Λευκορωσία (UEFA Nations League)
21:45 Novasports 3HD | Τσεχία – Κροατία (UEFA Nations League)
21:45 Novasports 2HD | Σλοβακία – Μολδαβία (UEFA Nations League)
21:45 ALPHA-Novasports Prime | Αγγλία – Ισπανία (UEFA Nations League)
22:00 Magenta Sport 6 | Oktagon 2026 94 (Γερμανία, Φρανκφούρτη)
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | CEV EuroVolley 2026, Τελικός
14:30 Magenta Sport 4 | Ρίτας Βίλνιους – Μπόκα Τζούνιορς (FIBA Intercontinental Cup 2026)
16:00 Novasports Prime | Σλοβενία – Σκωτία (UEFA Nations League)
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Πανιώνιος ΓΣΣ – Βουλιαγμένη (Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών)
16:45 ΣΚΑΪ | Ολυμπιακός – ΑΕΚ (Stoiximan Super Cup)
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Γεωργία – Ελλάδα (Προκριματικά Euro Κ21)
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Πανιώνιος ΓΣΣ – Βουλιαγμένη (Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών)
19:00 Novasports Start | Ισλανδία – Εσθονία (UEFA Nations League)
19:00 Novasports 4HD | Βουλγαρία – Λουξεμβούργο (UEFA Nations League)
19:00 Novasports 3HD | Άγιος Μαρίνος – Φινλανδία (UEFA Nations League)
19:00 Novasports 2HD | Νήσοι Φερόες – Καζακστάν (UEFA Nations League)
19:00 Magenta Sport 4 | Μπιλμπάο – Μανρέσα (ACB Liga Endesa)
19:30 Magenta Sport 1 | Όλνταμ – Σάλφορντ (EFL League Two)
21:00 ΣΚΑΪ | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (Stoiximan Super Cup)
21:45 Novasports 5HD | Βόρεια Μακεδονία – Ελβετία (UEFA Nations League)
21:45 Novasports 4HD | Αλβανία – Λευκορωσία (UEFA Nations League)
21:45 Novasports 3HD | Τσεχία – Κροατία (UEFA Nations League)
21:45 Novasports 2HD | Σλοβακία – Μολδαβία (UEFA Nations League)
21:45 ALPHA-Novasports Prime | Αγγλία – Ισπανία (UEFA Nations League)
22:00 Magenta Sport 6 | Oktagon 2026 94 (Γερμανία, Φρανκφούρτη)
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | CEV EuroVolley 2026, Τελικός
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