Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Ολυμπιακός - ΑΕΚ, Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ και τις μάχες του Nations League



Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

Κλείσιμο

Σάββατο σήμερα (26/9) και το τηλεοπτικό μενού όσον αφορά τις αθλητικές μεταδόσεις περιλαμβάνει τόσο ποδόσφαιρο, όσο και μπάσκετ, με το Super Cup Ελλάδας στο επίκεντρο.Η αρχή άλλωστε γίνεται εκεί, καθώς στις 16:45 (ΣΚΑΙ) στο κλειστό του Περιστερίου, Ολυμπιακός και ΑΕΚ θα δώσουν μάχη για το πρώτο εισιτήριο του τελικού. Ακολουθεί στις 21:00 (ΣΚΑΙ) ο δεύτερος ημιτελικός, μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ.Τώρα στα του ποδοσφαίρου, το Nations League έχει την τιμητική του, αφού συνολικά υπάρχουν 10 αναμετρήσεις που θα καλυφθούν τηλεοπτικά, με εκείνη της Αγγλίας κόντρα στην Ισπανία (21:45, ALPHA/Novasports Prime) να ξεχωρίζει. Παράλληλα, υπάρχει και το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας Κ21 με τη Γεωργία εκτός έδρας (18:00, ΕΡΤ2 Σπορ) για τα προκριματικά του Euro.Αναλυτικά όλες οι επιλογές:09:30 Novasports Start | WTA 500 2026 Σιγκαπούρη10:00 Novasports 6HD | WTA 250 2026 Σεούλ10:00 Magenta Sport 6 | Μάρτιν Νταμ – Ουμπέρ Χούρκατς (ATP 250 2026)10:30 Magenta Sport 4 | RSSB Τάιγκερς – G League Γιουνάιτεντ (FIBA Intercontinental Cup)12:00 Magenta Sport 6 | Βαλεντίν Βασερό – Λόιντ Χάρις (ATP 250)13:00 Novasports Start | WTA 500 2026 Σιγκαπούρη13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Πανθρακικός – Νίκη Βόλου (Superbet League 2)13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | ΠΑΣ Πύργος – Αστέρας Τρίπολης (Superleague Γυναικών)