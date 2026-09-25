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Η Βαλένθια με πρωταγωνιστή τον Τι Τζέι Σόρτς πέρασε από την Πόλη, 96-94 την Μπεσίκτας στην πρεμιέρα της Euroleague
Η Βαλένθια με πρωταγωνιστή τον Τι Τζέι Σόρτς πέρασε από την Πόλη, 96-94 την Μπεσίκτας στην πρεμιέρα της Euroleague
Με 26 πόντους και 11/20 σουτ, ο Σορτς οδήγησε την ισπανική ομάδα σε μεγάλο διπλό
Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης, που πέτυχε η Βαλένθια μέσα στην Πόλη επί της Μπεσίκτας με 96-94 σε αγώνα για την 1η αγωνιστική της Euroleague.
Ο 29χρονος άσος σταμάτησε στους 26 πόντους, είχε 11/20 εντός πεδιάς (9/17 δίποντα και 2/3 τρίποντα) και η ισπανική ομάδα σημείωσε μεγάλο διπλό.
Στο πρώτο παιχνίδι της Μπεσίκτας στη Euroleague μετά από 13 χρόνια.
Το ματς ήταν ντέρμπι, η Βαλένθια ξέφυγε με διψήφια διαφορά αλλά οι Τούρκοι έφτασαν στο τέλος να διεκδικούν τη νίκη. Ο Νόουελ πήρε το τελευταίο σουτ αλλά δεν βρήκε στόχο.
Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα.
Ήταν πάντως μαζί με τον Ομορούγι οι κορυφαίοι σκόρερ της Μπεσίκτας, πέτυχαν από 17 πόντους.
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα.
Ο 29χρονος άσος σταμάτησε στους 26 πόντους, είχε 11/20 εντός πεδιάς (9/17 δίποντα και 2/3 τρίποντα) και η ισπανική ομάδα σημείωσε μεγάλο διπλό.
Στο πρώτο παιχνίδι της Μπεσίκτας στη Euroleague μετά από 13 χρόνια.
Το ματς ήταν ντέρμπι, η Βαλένθια ξέφυγε με διψήφια διαφορά αλλά οι Τούρκοι έφτασαν στο τέλος να διεκδικούν τη νίκη. Ο Νόουελ πήρε το τελευταίο σουτ αλλά δεν βρήκε στόχο.
Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα.
Ήταν πάντως μαζί με τον Ομορούγι οι κορυφαίοι σκόρερ της Μπεσίκτας, πέτυχαν από 17 πόντους.
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα.
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