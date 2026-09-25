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Πρόβλημα τραυματισμού για Κωστούλα, δεν υπάρχει ανησυχία ενόψει Γερμανίας
Πρόβλημα τραυματισμού για Κωστούλα, δεν υπάρχει ανησυχία ενόψει Γερμανίας
Ο Μπάμπης Κωστούλας αποκόμισε τραυματισμό από το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Σερβία, αλλά δεν προκύπτει ανησυχία ενόψει του αγώνα με τη Γερμανία
Ένα πρόβλημα τραυματισμού αποκόμισε ο Μπάμπης Κωστούλας από το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Σερβία. Συγκεκριμένα ο επιθετικός της Μπράιτον στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης δέχτηκε μέσα στην περιοχή ένα μαρκάρισμα από τον Μαξίμοβιτς και μάλιστα σε εκείνη τη φάση ζήτησε και πέναλτι, το οποίο δεν καταλογίστηκε.
Στον Κωστούλα τοποθετήθηκαν ράμματα και συνέχισε κανονικά το παιχνίδι μέχρι το 63ο λεπτό όταν και παραχώρησε τη θέση του στον Φώτη Ιωαννίδη. Αρχικά υπήρξε μία ανησυχία για τον ποδοσφαιριστή, αλλά από τη στιγμή που συνέχισε το παιχνίδι φάνηκε ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό.
Ενόψει των επόμενων αγώνων της Ελλάδας δεν υπάρχει ανησυχία για τη συμμετοχή του Μπάμπη Κωστούλα, ο οποίος αυτή την περίοδο βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση. Και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον υπολογίζει στο πλάνο του, αφού είναι ποδοσφαιριστής που μπορεί να προσφέρει πολλά μέσα στο γήπεδο.
Στον Κωστούλα τοποθετήθηκαν ράμματα και συνέχισε κανονικά το παιχνίδι μέχρι το 63ο λεπτό όταν και παραχώρησε τη θέση του στον Φώτη Ιωαννίδη. Αρχικά υπήρξε μία ανησυχία για τον ποδοσφαιριστή, αλλά από τη στιγμή που συνέχισε το παιχνίδι φάνηκε ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό.
Ενόψει των επόμενων αγώνων της Ελλάδας δεν υπάρχει ανησυχία για τη συμμετοχή του Μπάμπη Κωστούλα, ο οποίος αυτή την περίοδο βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση. Και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον υπολογίζει στο πλάνο του, αφού είναι ποδοσφαιριστής που μπορεί να προσφέρει πολλά μέσα στο γήπεδο.
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