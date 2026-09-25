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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τους αγώνες της Euroleague και Τουρκία-Γαλλία, Ιταλία-Βέλγιο για το Nations League
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τους αγώνες της Euroleague και Τουρκία-Γαλλία, Ιταλία-Βέλγιο για το Nations League
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας περιλαμβάνει αγώνες της Euroleague στο μπάσκετ, και του Nations League στο ποδόσφαιρο.
H 1η αγωνιστική του Nations League συνεχίζεται σήμερα με οκτώ παιχνίδια. Από αυτά ξεχωρίζει το Τουρκία - Γαλλία στις 21:45 (Nova Sports 6) και το Ιταλία - Βέλγιο την ίδια ώρα (Nova Sports 3, Alpha TV).
Στη Euroleague, η Μπεσίκτας αντιμετωπίζει τη Βαλένθια (20:00,Νοva Sports start), η Φενέρμπαχτσε τη Βίρτους Μπολόνια (20:45,Nova Sports 5) και η Παρτίζαν την Αρμάνι Μιλάνο (21:45,Nova Sports prime)
Πηγή: gazzetta.gr
H 1η αγωνιστική του Nations League συνεχίζεται σήμερα με οκτώ παιχνίδια. Από αυτά ξεχωρίζει το Τουρκία - Γαλλία στις 21:45 (Nova Sports 6) και το Ιταλία - Βέλγιο την ίδια ώρα (Nova Sports 3, Alpha TV).
Στη Euroleague, η Μπεσίκτας αντιμετωπίζει τη Βαλένθια (20:00,Νοva Sports start), η Φενέρμπαχτσε τη Βίρτους Μπολόνια (20:45,Nova Sports 5) και η Παρτίζαν την Αρμάνι Μιλάνο (21:45,Nova Sports prime)
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
- Μπεσίκτας - Βαλένθια (20:00, Nova Sports start)
- Φενέρμπαχτσε - Βίρτους Μπολόνια (20:45,Nova Sports 5)
- Παρτίζαν - Αρμάνι Μιλάνο (21:45,Nova Sports prime)
- Τουρκία - Γαλλία (21:45,Nova Sports 6)
- Ιταλία - Βέλγιο (21:45, Nova Sports 3, Alpha)
Πηγή: gazzetta.gr
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