«Λαβωμένοι» ενόψει Ολυμπιακού, Γκος και Βαλαντσιούνας
SPORTS
Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος Γιόνας Βαλαντσιούνας Ζαλγκίρις Ολυμπιακός

«Λαβωμένοι» ενόψει Ολυμπιακού, Γκος και Βαλαντσιούνας

Έντονη ανησυχία υπάρχει στη Ζαλγκίρις για την κατάσταση των Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος και Γιόνας Βαλαντσιούνας που αποχώρησαν τραυματίες από το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα

«Λαβωμένοι» ενόψει Ολυμπιακού, Γκος και Βαλαντσιούνας
Στην πρεμιέρα της στην Euroleague η Ζαλγκίρις έδειξε τη δυναμική της επικρατώντας με 83-77 του Ερυθρού Αστέρα. Το επόμενο παιχνίδι της είναι με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στις 29 Σεπτεμβρίου (20:00) και υπάρχει έντονη ανησυχία για δύο από τους πρωταγωνιστές της νίκης της πρεμιέρας.

Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος και ο Γιόνας Βαλαντσιούνας αποχώρησαν με προβλήματα από την αναμέτρηση με τους Σέρβους. Πιο ανησυχητική φαίνεται να είναι η κατάσταση του Αμερικανού γκαρντ, ο οποίος είχε μία άτσαλη προσγείωση στο παρκέ και τραυματίστηκε.

Ο προπονητής της Ζαλγκίρις, Τόμας Μασιούλις στις δηλώσεις του τόνισε: «Φαίνεται ανησυχητικό, αλλά δεν γνωρίζω τίποτα συγκεκριμένο. Οι γιατροί θα με ενημερώσουν, θα κάνουν εξετάσεις και η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει, αλλά η εικόνα δεν είναι πολύ καλή».

Ο Βαλαντσιούνας από την πλευρά του δέχτηκε ένα χτύπημα στη μύτη από τον Τζόρνταν Νουόρα και μετά το τέλος της αναμέτρησης δήλωσε για την κατάσταση του: «Θα κάνω εξετάσεις και θα δούμε. Δεν θα κάνω… διάγνωση στον εαυτό μου».

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