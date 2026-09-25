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«Λαβωμένοι» ενόψει Ολυμπιακού, Γκος και Βαλαντσιούνας
«Λαβωμένοι» ενόψει Ολυμπιακού, Γκος και Βαλαντσιούνας
Έντονη ανησυχία υπάρχει στη Ζαλγκίρις για την κατάσταση των Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος και Γιόνας Βαλαντσιούνας που αποχώρησαν τραυματίες από το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα
Στην πρεμιέρα της στην Euroleague η Ζαλγκίρις έδειξε τη δυναμική της επικρατώντας με 83-77 του Ερυθρού Αστέρα. Το επόμενο παιχνίδι της είναι με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στις 29 Σεπτεμβρίου (20:00) και υπάρχει έντονη ανησυχία για δύο από τους πρωταγωνιστές της νίκης της πρεμιέρας.
Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος και ο Γιόνας Βαλαντσιούνας αποχώρησαν με προβλήματα από την αναμέτρηση με τους Σέρβους. Πιο ανησυχητική φαίνεται να είναι η κατάσταση του Αμερικανού γκαρντ, ο οποίος είχε μία άτσαλη προσγείωση στο παρκέ και τραυματίστηκε.
Ο προπονητής της Ζαλγκίρις, Τόμας Μασιούλις στις δηλώσεις του τόνισε: «Φαίνεται ανησυχητικό, αλλά δεν γνωρίζω τίποτα συγκεκριμένο. Οι γιατροί θα με ενημερώσουν, θα κάνουν εξετάσεις και η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει, αλλά η εικόνα δεν είναι πολύ καλή».
Ο Βαλαντσιούνας από την πλευρά του δέχτηκε ένα χτύπημα στη μύτη από τον Τζόρνταν Νουόρα και μετά το τέλος της αναμέτρησης δήλωσε για την κατάσταση του: «Θα κάνω εξετάσεις και θα δούμε. Δεν θα κάνω… διάγνωση στον εαυτό μου».
Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος και ο Γιόνας Βαλαντσιούνας αποχώρησαν με προβλήματα από την αναμέτρηση με τους Σέρβους. Πιο ανησυχητική φαίνεται να είναι η κατάσταση του Αμερικανού γκαρντ, ο οποίος είχε μία άτσαλη προσγείωση στο παρκέ και τραυματίστηκε.
Ο προπονητής της Ζαλγκίρις, Τόμας Μασιούλις στις δηλώσεις του τόνισε: «Φαίνεται ανησυχητικό, αλλά δεν γνωρίζω τίποτα συγκεκριμένο. Οι γιατροί θα με ενημερώσουν, θα κάνουν εξετάσεις και η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει, αλλά η εικόνα δεν είναι πολύ καλή».
Ο Βαλαντσιούνας από την πλευρά του δέχτηκε ένα χτύπημα στη μύτη από τον Τζόρνταν Νουόρα και μετά το τέλος της αναμέτρησης δήλωσε για την κατάσταση του: «Θα κάνω εξετάσεις και θα δούμε. Δεν θα κάνω… διάγνωση στον εαυτό μου».
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