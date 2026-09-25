Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός με το δεξί στη Euroleague: «100άρα» οι ερυθρόλευκοι, περίπατος οι πράσινοι στην πρεμιέρα, δείτε βίντεο

Ζάλγκιρις: Μεγάλο διπλό στο Βελιγράδι

Η Μπαρτσελόνα λύγισε την Εφές στο φινάλε

Η Ντουμπάι έκανε τη μεγάλη έκπληξη απέναντι στη Ρεάλ

Μπάγερν σε θρίλερ με Χάποελ

Βιλερμπάν: Νίκη στο ντεμπούτο Πάρκερ

Ο... σεισμός που καταγράφηκε στις κερκίδες του Telekom Center Athens πριν το τζάμπολ, ελέω της επιστροφής του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς σε επίσημο αγώνα του Παναθηναϊκού μετά από 14 χρόνια, «κατάπιε» την Παρί στην πρεμιέρα της εφετινής Euroleague. Με σημαία την άμυνα και αψηφώντας τις σημαντικές απουσίες (Ναν, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις και Φαλ), οι «πράσινοι» συνέτριψαν με ... τους Γάλλους, αποκαλύπτοντας με το... καλησπέρα ένα δείγμα της δυναμικής της εφετινής ομάδας.Με την άμυνα σήμα κατατεθέν του «Ζοτς», το «τριφύλλι» ξέφυγε στο σκορ από την πρώτη περίοδο, παρουσίασε μία κάμψη στην παραγωγικότητα του στη δεύτερη περίοδο, αλλά με ολοκληρωμένο μπάσκετ στο δεύτερο ημίχρονο δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης και αμφισβήτησης... Χαρακτηριστικό της αμυντικής προσήλωσης, οι μόλις... τέσσερις πόντοι που σημείωσε η Παρί στα πρώτα επτά λεπτά της τρίτης περιόδου, όταν ο «Επτάστερος» εκτόξευσε τη διαφορά στο +26 (61-35), υποχρεώνοντας τους Γάλλους σε πρόωρη παράδοση.Ο Σιλβέν Φρανσίσκο με 18 πόντους, ο Ματίας Λεσόρ με 15 και 9 ριμπάουντ και ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε με 13 πόντους και 5 ριμπάουντ αποτέλεσαν την τριπλέτα που οδήγησε τον Παναθηναϊκό στη νίκη. Σημαντικές βοήθειες έδωσαν και οι Ντίνος Μήτογλου (11 πόντοι, 6 ριμπάουντ) και Λευτέρης Μαντζούκας (10 πόντοι).Τα δεκάλεπτα: 31-17, 42-31, 69-44, 91-72Ο Γιόνας Βαλανσιούνας επέστρεψε στην Ευρώπη για να κάνει τη διαφορά και το έδειξε με το... καλησπέρα. Στο Βελιγράδι η front line της Ζαλγκίρις έκανε τη διαφορά και η λιθουανική ομάδα έφυγε με νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα. Βαλανσιούνας και Τουμπέλις συνδύασαν ένα εκρηκτικό δίδυμο κάτω από τα καλάθια, με συνολικά 23 πόντους και 20 ριμπάουντ, με τον Τουμπέλις να πετυχαίνει double double (10π., 12ρ.). Χωρίς συμπαραστάτες ο Κρις Τζόουνς του Αστέρα που είχε καταπληκτική παρουσία με 15 πόντους, 8 ασίστ και κανένα λάθος σε μόλις 17 λεπτά συμμετοχής.Τα δεκάλεπτα: 21-28, 45-43, 57-59, 77-83Στη Βαρκελώνη η Αναντολού Εφές δυσκόλεψε αφάνταστα τη Μπαρτσελόνα, που όμως ήταν πιο ψυχραιμή στο τελευταίο τετράλεπτο και έφτασε στη νίκη . Οι Τούρκοι με πρωταγωνιστή έναν άλλον πρώην NBAer τον Ντάριο Σάριτς (17π., 5ρ.) προηγήθηκαν 77-74 στο 36:30 αλλά εκεί «αφυπνίστηκαν» οι γηπεδούχοι και «καθάρισαν» το ματς ευστοχώντας σε κρίσιμα σουτ. Το πιο καθοριστικό απ΄όλα, το τρίποντο του Τζάστιν Ρόμπινσον που έγραψε το 86-82 στα 49 δεύτερα πριν από τη λήξη. Τρομερή εμφάνιση από τον Μπριθουέλα (20π., 3/4 τρίποντα) αλλά και από τον Πάντερ (21π., 2/3 τρίποντα). Για την Εφές, εκτός από τον Σάρις, ο Μάικ Τζέιμς είχε 22π., 5ρ., 4ασ. αλλά και 5 λάθη.Τα δεκάλεπτα: 16-25, 45-44, 63-67, 89-82H Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε «άποντη» στο τελευταίο τρίλεπτο και η Ντουμπάι άδραξε την ευκαιρία να ξεκινήσει με μεγάλη νίκη-έκπληξη στην «Coca Cola Arena» στην πρεμιέρα της Euroleague. Οι γηπεδούχοι του Τσάβι Πασκουάλ επικράτησαν 78-77 παρότι βρισκόταν πίσω στο σκορ 71-77, τρία λεπτά πριν από το τέλος. Ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ με τρίποντο διαμόρφωσε το τελικό σκορ καθώς οι Ισπανοί αστόχησαν στις τελευταίες ευκαιρίες που είχαν με Καμπάτσο και Φελίς. «One man show» από τον Ντουέιν Μπέικον για τη Ντουμπάι με 24π. (9/11 δίποντα), ενώ ο Τόμας Γουόκαπ δεν πήγε καλά στο ντεμπούτο του (5 πόντοι, 2 λάθη και αρνητική αξιολόγηση). Πολυφωνία στη Ρεάλ με επτά παίκτες να συνεισφέρουν ενεργά στο σκοράρισμα και κορυφαίο τον Μαλεντόν (11π., 4ρ., 6ασ.).Τα δεκάλεπτα: 20-16, 38-44, 63-62, 78-77Για 31 λεπτά η Μπάγερν είχε «στριμώξει» τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια, αλλά χρειάστηκε ένα... θρίλερ για να πάρει τη νίκη. Οι Βαυαροί επικράτησαν 86-84 με τους Ισραηλινούς να αστοχούν στην τελευταία επίθεση στην εκπνοή. Νωρίτερα, όμως, η Μπάγερν προηγήθηκε με 18 πόντους διαφορά στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου με το πίνακα να γράφει 57-75. Όμως η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έτρεξε σερί 14-0, μείωσε σε 71-75 στο 35΄ και προηγήθηκε 84-83 στο 28:30. Ομως το ματς κρίθηκε από ένα πολύ «μεγάλο» σουτ τριών πόντων του Γιοχάνες Φόιγκτμαν που έγραψε το τελικό 84-86, στα 34 δευτερα πριν από το τέλος. Σπουδαία εμφάνιση για τον 34χρονο σέντερ με 2/3 τρίποντα, ενώ ο Ομπστ είχε 19 πόντους για τους νικητές. Απίστετος Νταν Οτούρου για τη Χάποελ με 10/11 δίποντα και 11 ριμπάουντ.Τα δεκάλεπτα: 21-16, 39-44, 57-68, 84-86Στη Λιόν, η Βιλερμπάν, με τον Τόνι Πάρκερ στο προπονητικό του ντεμπούτο, έδειξε από την αρχή ότι εφέτος θα είναι πιο ανταγωνιστική, καθώς επικράτησε 84-74 της Μακάμπι Τελ Αβίβ σε ένα ματς που έλεγξε σχεδόν απόλυτα από τη δεύτερη περίοδο και μετά. Σε μεγάλη βραδιά ο Τζέι Κράουντερ για τους Γάλλους (19π., 4/5 τρίποντα), ενώ για την «Ομάδα του Λάου» προσπάθησε ο Γιαμ Μαντάρ (13π., 3/5 τρίποντα, 8 ασ.)Τα δεκάλεπτα: 19-19, 42-32, 62-57, 84-74Στην πρεμιέρα της εφετινής Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα1η αγωνιστική (24-25/9/2026)Πέμπτη, 24 ΣεπτεμβρίουΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Παρί (Γαλλία) 91-72Μπασκόνια (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 89-106Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 84-86Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 78-77Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) 77-83Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 89-82Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 84-74Παρασκευή, 25 ΣεπτεμβρίουΜπεσίκτας (Τουρκία)-Βαλένθια (Ισπανία)Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)Παρτιζάν (Σερβία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)