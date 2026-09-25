Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός με το δεξί στη Euroleague: «100άρα» οι ερυθρόλευκοι, περίπατος οι πράσινοι στην πρεμιέρα, δείτε βίντεο
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός με το δεξί στη Euroleague: «100άρα» οι ερυθρόλευκοι, περίπατος οι πράσινοι στην πρεμιέρα, δείτε βίντεο
Οι δύο ελληνικές ομάδες ξεκίνησαν ιδανικά τη νέα σεζόν, ενώ η Ρεάλ γνώρισε ήττα-σοκ από τη Ντουμπάι - Διπλά για Ζάλγκιρις και Μπάγερν, νίκες για Βιλεμρπαν και Μπαρτσελόνα
Ιδανικό ξεκίνημα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη νέα Euroleague, με τους δύο «αιώνιους» να στέλνουν από την πρεμιέρα μήνυμα δυναμικής. Ο Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός πέρασε εμφατικά από τη Βιτόρια, συντρίβοντας τη Μπασκόνια με 106-89, ενώ ο Παναθηναϊκός μπήκε με εντυπωσιακό τρόπο στη διοργάνωση, επικρατώντας της Παρί με 91-72 στο Telekom Center Athens, σε μια βραδιά που σημαδεύτηκε από την επιστροφή του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς σε επίσημο αγώνα των «πρασίνων» μετά από 14 χρόνια. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της πρεμιέρας, ξεχώρισε η μεγάλη έκπληξη της Ντουμπάι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ νικηφόρα ξεκίνησαν επίσης Ζάλγκιρις, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν και Βιλερμπάν.
Εμφατική νίκη πέτυχε στην πρεμιέρα της νέας σεζόν στη Euroleague ο Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, περνώντας με... κατοστάρα από τη «Μπουέσα Αρένα» της Βιτόρια. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με -8 στην αρχή της 1ης περιόδου, όταν οι Βάσκοι ευστόχησαν σε έξι τρίποντα, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν την ποιότητα και την ανωτερότητα, όχι μόνο να καλύψουν τη διαφορά, αλλά και να μετατρέψουν σε «μονόλογο» το υπόλοιπο του αγώνα, για το τελικό 106-89.
Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού αναδείχτηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 25 πόντους (4/6 τρίποντα), ενώ ο σούπερ σταρ των «ερυθρόλευκων» Σάσα Βεζένκοφ σημείωσε 22 πόντους. «Μαγικός» ο Ζαν Μοντέρο με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ μοίρασε 6 ασίστ. Ταϊρίκ Τζόουνς και Ντόντα Χολ μάζεψαν από 8 και 7 ριμπάουντ, με τον πρώτο να σημειώνει double double καθώς πέτυχε και 12 πόντους. Ο Μιλουτίνοφ, μετά την τενοντίδα που τον άφησε εκτός στο Super Cup, αγωνίστηκε 9 λεπτά, διάστημα στο οποίο σημείωσε 2 πόντους και μάζεψε 2 ριμπάουντ.
Τα 14 λάθη είναι στα πλην του Ολυμπιακού, κάτι που πάντως δικαιολογείται στην έναρξη της σεζόν και με νέα πρόσωπα να έχουν προστεθεί στο ρόστερ.
Από την Μπασκόνια 20 πόντους σημείωσε ο Εϊ Τζέι Λόσον (4/9 τρίποντα) και 15 πόντους ο Σεντεκέρσκις (3/3 τρίποντα).
Τα δεκάλεπτα: 29-36, 46-56, 60-81, 89-106
Θρίαμβος του Ολυμπιακού στη Βιτόρια με κατοστάρα
Εμφατική νίκη πέτυχε στην πρεμιέρα της νέας σεζόν στη Euroleague ο Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, περνώντας με... κατοστάρα από τη «Μπουέσα Αρένα» της Βιτόρια. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με -8 στην αρχή της 1ης περιόδου, όταν οι Βάσκοι ευστόχησαν σε έξι τρίποντα, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν την ποιότητα και την ανωτερότητα, όχι μόνο να καλύψουν τη διαφορά, αλλά και να μετατρέψουν σε «μονόλογο» το υπόλοιπο του αγώνα, για το τελικό 106-89.
Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού αναδείχτηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 25 πόντους (4/6 τρίποντα), ενώ ο σούπερ σταρ των «ερυθρόλευκων» Σάσα Βεζένκοφ σημείωσε 22 πόντους. «Μαγικός» ο Ζαν Μοντέρο με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ μοίρασε 6 ασίστ. Ταϊρίκ Τζόουνς και Ντόντα Χολ μάζεψαν από 8 και 7 ριμπάουντ, με τον πρώτο να σημειώνει double double καθώς πέτυχε και 12 πόντους. Ο Μιλουτίνοφ, μετά την τενοντίδα που τον άφησε εκτός στο Super Cup, αγωνίστηκε 9 λεπτά, διάστημα στο οποίο σημείωσε 2 πόντους και μάζεψε 2 ριμπάουντ.
Τα 14 λάθη είναι στα πλην του Ολυμπιακού, κάτι που πάντως δικαιολογείται στην έναρξη της σεζόν και με νέα πρόσωπα να έχουν προστεθεί στο ρόστερ.
Από την Μπασκόνια 20 πόντους σημείωσε ο Εϊ Τζέι Λόσον (4/9 τρίποντα) και 15 πόντους ο Σεντεκέρσκις (3/3 τρίποντα).
Τα δεκάλεπτα: 29-36, 46-56, 60-81, 89-106
Ο Παναθηναϊκός «κατάπιε» την Παρί με όπλο την άμυνα
Ο... σεισμός που καταγράφηκε στις κερκίδες του Telekom Center Athens πριν το τζάμπολ, ελέω της επιστροφής του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς σε επίσημο αγώνα του Παναθηναϊκού μετά από 14 χρόνια, «κατάπιε» την Παρί στην πρεμιέρα της εφετινής Euroleague. Με σημαία την άμυνα και αψηφώντας τις σημαντικές απουσίες (Ναν, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις και Φαλ), οι «πράσινοι» συνέτριψαν με ... τους Γάλλους, αποκαλύπτοντας με το... καλησπέρα ένα δείγμα της δυναμικής της εφετινής ομάδας.
Με την άμυνα σήμα κατατεθέν του «Ζοτς», το «τριφύλλι» ξέφυγε στο σκορ από την πρώτη περίοδο, παρουσίασε μία κάμψη στην παραγωγικότητα του στη δεύτερη περίοδο, αλλά με ολοκληρωμένο μπάσκετ στο δεύτερο ημίχρονο δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης και αμφισβήτησης... Χαρακτηριστικό της αμυντικής προσήλωσης, οι μόλις... τέσσερις πόντοι που σημείωσε η Παρί στα πρώτα επτά λεπτά της τρίτης περιόδου, όταν ο «Επτάστερος» εκτόξευσε τη διαφορά στο +26 (61-35), υποχρεώνοντας τους Γάλλους σε πρόωρη παράδοση.
Ο Σιλβέν Φρανσίσκο με 18 πόντους, ο Ματίας Λεσόρ με 15 και 9 ριμπάουντ και ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε με 13 πόντους και 5 ριμπάουντ αποτέλεσαν την τριπλέτα που οδήγησε τον Παναθηναϊκό στη νίκη. Σημαντικές βοήθειες έδωσαν και οι Ντίνος Μήτογλου (11 πόντοι, 6 ριμπάουντ) και Λευτέρης Μαντζούκας (10 πόντοι).
Τα δεκάλεπτα: 31-17, 42-31, 69-44, 91-72
Ο Γιόνας Βαλανσιούνας επέστρεψε στην Ευρώπη για να κάνει τη διαφορά και το έδειξε με το... καλησπέρα. Στο Βελιγράδι η front line της Ζαλγκίρις έκανε τη διαφορά και η λιθουανική ομάδα έφυγε με νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα. Βαλανσιούνας και Τουμπέλις συνδύασαν ένα εκρηκτικό δίδυμο κάτω από τα καλάθια, με συνολικά 23 πόντους και 20 ριμπάουντ, με τον Τουμπέλις να πετυχαίνει double double (10π., 12ρ.). Χωρίς συμπαραστάτες ο Κρις Τζόουνς του Αστέρα που είχε καταπληκτική παρουσία με 15 πόντους, 8 ασίστ και κανένα λάθος σε μόλις 17 λεπτά συμμετοχής.
Τα δεκάλεπτα: 21-28, 45-43, 57-59, 77-83
Στη Βαρκελώνη η Αναντολού Εφές δυσκόλεψε αφάνταστα τη Μπαρτσελόνα, που όμως ήταν πιο ψυχραιμή στο τελευταίο τετράλεπτο και έφτασε στη νίκη . Οι Τούρκοι με πρωταγωνιστή έναν άλλον πρώην NBAer τον Ντάριο Σάριτς (17π., 5ρ.) προηγήθηκαν 77-74 στο 36:30 αλλά εκεί «αφυπνίστηκαν» οι γηπεδούχοι και «καθάρισαν» το ματς ευστοχώντας σε κρίσιμα σουτ. Το πιο καθοριστικό απ΄όλα, το τρίποντο του Τζάστιν Ρόμπινσον που έγραψε το 86-82 στα 49 δεύτερα πριν από τη λήξη. Τρομερή εμφάνιση από τον Μπριθουέλα (20π., 3/4 τρίποντα) αλλά και από τον Πάντερ (21π., 2/3 τρίποντα). Για την Εφές, εκτός από τον Σάρις, ο Μάικ Τζέιμς είχε 22π., 5ρ., 4ασ. αλλά και 5 λάθη.
Τα δεκάλεπτα: 16-25, 45-44, 63-67, 89-82
H Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε «άποντη» στο τελευταίο τρίλεπτο και η Ντουμπάι άδραξε την ευκαιρία να ξεκινήσει με μεγάλη νίκη-έκπληξη στην «Coca Cola Arena» στην πρεμιέρα της Euroleague. Οι γηπεδούχοι του Τσάβι Πασκουάλ επικράτησαν 78-77 παρότι βρισκόταν πίσω στο σκορ 71-77, τρία λεπτά πριν από το τέλος. Ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ με τρίποντο διαμόρφωσε το τελικό σκορ καθώς οι Ισπανοί αστόχησαν στις τελευταίες ευκαιρίες που είχαν με Καμπάτσο και Φελίς. «One man show» από τον Ντουέιν Μπέικον για τη Ντουμπάι με 24π. (9/11 δίποντα), ενώ ο Τόμας Γουόκαπ δεν πήγε καλά στο ντεμπούτο του (5 πόντοι, 2 λάθη και αρνητική αξιολόγηση). Πολυφωνία στη Ρεάλ με επτά παίκτες να συνεισφέρουν ενεργά στο σκοράρισμα και κορυφαίο τον Μαλεντόν (11π., 4ρ., 6ασ.).
Τα δεκάλεπτα: 20-16, 38-44, 63-62, 78-77
Για 31 λεπτά η Μπάγερν είχε «στριμώξει» τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια, αλλά χρειάστηκε ένα... θρίλερ για να πάρει τη νίκη. Οι Βαυαροί επικράτησαν 86-84 με τους Ισραηλινούς να αστοχούν στην τελευταία επίθεση στην εκπνοή. Νωρίτερα, όμως, η Μπάγερν προηγήθηκε με 18 πόντους διαφορά στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου με το πίνακα να γράφει 57-75. Όμως η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έτρεξε σερί 14-0, μείωσε σε 71-75 στο 35΄ και προηγήθηκε 84-83 στο 28:30. Ομως το ματς κρίθηκε από ένα πολύ «μεγάλο» σουτ τριών πόντων του Γιοχάνες Φόιγκτμαν που έγραψε το τελικό 84-86, στα 34 δευτερα πριν από το τέλος. Σπουδαία εμφάνιση για τον 34χρονο σέντερ με 2/3 τρίποντα, ενώ ο Ομπστ είχε 19 πόντους για τους νικητές. Απίστετος Νταν Οτούρου για τη Χάποελ με 10/11 δίποντα και 11 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 21-16, 39-44, 57-68, 84-86
Στη Λιόν, η Βιλερμπάν, με τον Τόνι Πάρκερ στο προπονητικό του ντεμπούτο, έδειξε από την αρχή ότι εφέτος θα είναι πιο ανταγωνιστική, καθώς επικράτησε 84-74 της Μακάμπι Τελ Αβίβ σε ένα ματς που έλεγξε σχεδόν απόλυτα από τη δεύτερη περίοδο και μετά. Σε μεγάλη βραδιά ο Τζέι Κράουντερ για τους Γάλλους (19π., 4/5 τρίποντα), ενώ για την «Ομάδα του Λάου» προσπάθησε ο Γιαμ Μαντάρ (13π., 3/5 τρίποντα, 8 ασ.)
Τα δεκάλεπτα: 19-19, 42-32, 62-57, 84-74
Στην πρεμιέρα της εφετινής Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα
1η αγωνιστική (24-25/9/2026)
Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Παρί (Γαλλία) 91-72
Μπασκόνια (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 89-106
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 84-86
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 78-77
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) 77-83
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 89-82
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 84-74
Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου
Μπεσίκτας (Τουρκία)-Βαλένθια (Ισπανία)
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)
Παρτιζάν (Σερβία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)
Με την άμυνα σήμα κατατεθέν του «Ζοτς», το «τριφύλλι» ξέφυγε στο σκορ από την πρώτη περίοδο, παρουσίασε μία κάμψη στην παραγωγικότητα του στη δεύτερη περίοδο, αλλά με ολοκληρωμένο μπάσκετ στο δεύτερο ημίχρονο δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης και αμφισβήτησης... Χαρακτηριστικό της αμυντικής προσήλωσης, οι μόλις... τέσσερις πόντοι που σημείωσε η Παρί στα πρώτα επτά λεπτά της τρίτης περιόδου, όταν ο «Επτάστερος» εκτόξευσε τη διαφορά στο +26 (61-35), υποχρεώνοντας τους Γάλλους σε πρόωρη παράδοση.
Ο Σιλβέν Φρανσίσκο με 18 πόντους, ο Ματίας Λεσόρ με 15 και 9 ριμπάουντ και ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε με 13 πόντους και 5 ριμπάουντ αποτέλεσαν την τριπλέτα που οδήγησε τον Παναθηναϊκό στη νίκη. Σημαντικές βοήθειες έδωσαν και οι Ντίνος Μήτογλου (11 πόντοι, 6 ριμπάουντ) και Λευτέρης Μαντζούκας (10 πόντοι).
Τα δεκάλεπτα: 31-17, 42-31, 69-44, 91-72
Ζάλγκιρις: Μεγάλο διπλό στο Βελιγράδι
Ο Γιόνας Βαλανσιούνας επέστρεψε στην Ευρώπη για να κάνει τη διαφορά και το έδειξε με το... καλησπέρα. Στο Βελιγράδι η front line της Ζαλγκίρις έκανε τη διαφορά και η λιθουανική ομάδα έφυγε με νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα. Βαλανσιούνας και Τουμπέλις συνδύασαν ένα εκρηκτικό δίδυμο κάτω από τα καλάθια, με συνολικά 23 πόντους και 20 ριμπάουντ, με τον Τουμπέλις να πετυχαίνει double double (10π., 12ρ.). Χωρίς συμπαραστάτες ο Κρις Τζόουνς του Αστέρα που είχε καταπληκτική παρουσία με 15 πόντους, 8 ασίστ και κανένα λάθος σε μόλις 17 λεπτά συμμετοχής.
Τα δεκάλεπτα: 21-28, 45-43, 57-59, 77-83
Η Μπαρτσελόνα λύγισε την Εφές στο φινάλε
Στη Βαρκελώνη η Αναντολού Εφές δυσκόλεψε αφάνταστα τη Μπαρτσελόνα, που όμως ήταν πιο ψυχραιμή στο τελευταίο τετράλεπτο και έφτασε στη νίκη . Οι Τούρκοι με πρωταγωνιστή έναν άλλον πρώην NBAer τον Ντάριο Σάριτς (17π., 5ρ.) προηγήθηκαν 77-74 στο 36:30 αλλά εκεί «αφυπνίστηκαν» οι γηπεδούχοι και «καθάρισαν» το ματς ευστοχώντας σε κρίσιμα σουτ. Το πιο καθοριστικό απ΄όλα, το τρίποντο του Τζάστιν Ρόμπινσον που έγραψε το 86-82 στα 49 δεύτερα πριν από τη λήξη. Τρομερή εμφάνιση από τον Μπριθουέλα (20π., 3/4 τρίποντα) αλλά και από τον Πάντερ (21π., 2/3 τρίποντα). Για την Εφές, εκτός από τον Σάρις, ο Μάικ Τζέιμς είχε 22π., 5ρ., 4ασ. αλλά και 5 λάθη.
Τα δεκάλεπτα: 16-25, 45-44, 63-67, 89-82
Η Ντουμπάι έκανε τη μεγάλη έκπληξη απέναντι στη Ρεάλ
H Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε «άποντη» στο τελευταίο τρίλεπτο και η Ντουμπάι άδραξε την ευκαιρία να ξεκινήσει με μεγάλη νίκη-έκπληξη στην «Coca Cola Arena» στην πρεμιέρα της Euroleague. Οι γηπεδούχοι του Τσάβι Πασκουάλ επικράτησαν 78-77 παρότι βρισκόταν πίσω στο σκορ 71-77, τρία λεπτά πριν από το τέλος. Ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ με τρίποντο διαμόρφωσε το τελικό σκορ καθώς οι Ισπανοί αστόχησαν στις τελευταίες ευκαιρίες που είχαν με Καμπάτσο και Φελίς. «One man show» από τον Ντουέιν Μπέικον για τη Ντουμπάι με 24π. (9/11 δίποντα), ενώ ο Τόμας Γουόκαπ δεν πήγε καλά στο ντεμπούτο του (5 πόντοι, 2 λάθη και αρνητική αξιολόγηση). Πολυφωνία στη Ρεάλ με επτά παίκτες να συνεισφέρουν ενεργά στο σκοράρισμα και κορυφαίο τον Μαλεντόν (11π., 4ρ., 6ασ.).
Τα δεκάλεπτα: 20-16, 38-44, 63-62, 78-77
Μπάγερν σε θρίλερ με Χάποελ
Για 31 λεπτά η Μπάγερν είχε «στριμώξει» τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια, αλλά χρειάστηκε ένα... θρίλερ για να πάρει τη νίκη. Οι Βαυαροί επικράτησαν 86-84 με τους Ισραηλινούς να αστοχούν στην τελευταία επίθεση στην εκπνοή. Νωρίτερα, όμως, η Μπάγερν προηγήθηκε με 18 πόντους διαφορά στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου με το πίνακα να γράφει 57-75. Όμως η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έτρεξε σερί 14-0, μείωσε σε 71-75 στο 35΄ και προηγήθηκε 84-83 στο 28:30. Ομως το ματς κρίθηκε από ένα πολύ «μεγάλο» σουτ τριών πόντων του Γιοχάνες Φόιγκτμαν που έγραψε το τελικό 84-86, στα 34 δευτερα πριν από το τέλος. Σπουδαία εμφάνιση για τον 34χρονο σέντερ με 2/3 τρίποντα, ενώ ο Ομπστ είχε 19 πόντους για τους νικητές. Απίστετος Νταν Οτούρου για τη Χάποελ με 10/11 δίποντα και 11 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 21-16, 39-44, 57-68, 84-86
Βιλερμπάν: Νίκη στο ντεμπούτο Πάρκερ
Στη Λιόν, η Βιλερμπάν, με τον Τόνι Πάρκερ στο προπονητικό του ντεμπούτο, έδειξε από την αρχή ότι εφέτος θα είναι πιο ανταγωνιστική, καθώς επικράτησε 84-74 της Μακάμπι Τελ Αβίβ σε ένα ματς που έλεγξε σχεδόν απόλυτα από τη δεύτερη περίοδο και μετά. Σε μεγάλη βραδιά ο Τζέι Κράουντερ για τους Γάλλους (19π., 4/5 τρίποντα), ενώ για την «Ομάδα του Λάου» προσπάθησε ο Γιαμ Μαντάρ (13π., 3/5 τρίποντα, 8 ασ.)
Τα δεκάλεπτα: 19-19, 42-32, 62-57, 84-74
Στην πρεμιέρα της εφετινής Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα
1η αγωνιστική (24-25/9/2026)
Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Παρί (Γαλλία) 91-72
Μπασκόνια (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 89-106
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 84-86
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 78-77
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) 77-83
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 89-82
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 84-74
Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου
Μπεσίκτας (Τουρκία)-Βαλένθια (Ισπανία)
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)
Παρτιζάν (Σερβία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)
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