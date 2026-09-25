Ο Ζιντάν θεσπίζει νέους κανόνες στην εθνική Γαλλίας: «Κομμένα» ΜΜΕ και οι κομμωτές στα ξενοδοχεία
SPORTS
Ζινεντίν Ζιντάν Εθνική Γαλλίας

Ο Ζιντάν θεσπίζει νέους κανόνες στην εθνική Γαλλίας: «Κομμένα» ΜΜΕ και οι κομμωτές στα ξενοδοχεία

Ο Ζινεντίν Ζιντάν έφερε αλλαγές στην εθνική ομάδα της Γαλλίας «κόβοντας» τα ΜΜΕ και τους κομμωτές των παικτών


Ο Ζιντάν θεσπίζει νέους κανόνες στην εθνική Γαλλίας: «Κομμένα» ΜΜΕ και οι κομμωτές στα ξενοδοχεία
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Ο Ζινεντίν Ζιντάν έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζει την προσέγγισή του και τις νέες ιδέες του στην εθνική ομάδα της Γαλλίας και άπαντες οι ποδοσφαιρόφιλοι, περιμένουν τον αποψινό αγώνα εναντίον της Τουρκίας για να δουν, μεταξύ άλλων, την επιστροφή του Κιλιάν Εμπαπέ στην αριστερή πτέρυγα της επίθεσης.

Η σημαντικότερη αλλαγή που έχει φέρει ο «Ζιζού», αφορά τον κοινόχρηστο χώρο διαβίωσης για κάθε προπονητικό καμπ στο Κλερφοντέν. Ο Ζιντάν θέλει να διατηρήσει την τοποθεσία ιδιωτική και έχει τερματίσει την παρουσία των μέσων ενημέρωσης κατά την παραδοσιακή προσέλευση παικτών. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.

Η γαλλική εφημερίδα «L'Équipe» αναφέρει επίσης ότι ο νέος προπονητής των«πετεινών», αρνήθηκε την πρόσβαση στο Κλερφοντέν στους... κομμωτές των παικτών!

Πηγή: ΑΠΕ
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