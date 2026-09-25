Nations League: Ισοπαλία στο ντέρμπι Ολλανδία-Γερμανία, νίκες για Πορτογαλία και Νορβηγία, δείτε όλα τα γκολ
Nations League: Ισοπαλία στο ντέρμπι Ολλανδία-Γερμανία, νίκες για Πορτογαλία και Νορβηγία, δείτε όλα τα γκολ
Ο Χάκπο «πλήγωσε» τον Κλοπ και χάρισε τον βαθμό στους «οράνιε» - Νικηφόρο ξεκίνημα για Ζεσούς και Πορτογαλία - Ο Χάαλαντ οδήγησε τη Νορβηγία σε θρίλερ με τη Δανία
Η επιστροφή του Γιούργκεν Κλοπ στους πάγκους μετά από περίπου 2,5 χρόνια δεν συνδυάστηκε με νίκη για τη Γερμανία, η οποία έφτασε μια ανάσα από ένα μεγάλο «διπλό» στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα», αλλά τελικά έμεινε στο 1-1 απέναντι στην Ολλανδία. Ο Κόντι Χάκπο, πρώην παίκτης του Κλοπ στη Λίβερπουλ, «χτύπησε» στο 90'+2 και χάλασε το νικηφόρο ξεκίνημα της «νασιονάλμανσαφτ» στο Nations League.
Η Γερμανία κρατούσε στα χέρια της τη νίκη μέχρι τις καθυστερήσεις, όμως ο Κόντι Χάκπο βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 90'+2 και διαμόρφωσε το τελικό 1-1, στο ντεμπούτο του Τσάβι Ερνάντες στην τεχνική ηγεσία των «οράνιε».
Οι γηπεδούχοι είχαν βρει πρώτοι δίχτυα με τον Βίρτζιλ φαν Ντάικ στο 12ο λεπτό, όμως το γκολ του αρχηγού της Λίβερπουλ δεν μέτρησε, καθώς καταλογίστηκε επιθετικό φάουλ.
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα του αγώνα
Οι Ίβηρες επικράτησαν με 1-0 της Ουαλίας για τον 3ο όμιλο της League A, με τον έμπειρο τεχνικό να πανηγυρίζει την πρώτη του νίκη στην επιστροφή του στην εθνική ομάδα.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε στο αρχικό σχήμα της Πορτογαλίας, πριν αντικατασταθεί στο 68ο λεπτό από τον Γκονσάλο Ράμος.
Δείτε ΕΔΩ τo γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα του αγώνα
Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι σκόραρε για δεύτερη φορά απέναντι στον Δανό τερματοφύλακα στο 74ο λεπτό και χάρισε τη νίκη στους «βίκινγκς» με 3-2, στο πρώτο σκανδιναβικό ντέρμπι του 4ου ομίλου της League A.
Η Δανία είχε καταφέρει να ισοφαρίσει δύο φορές, όμως τελικά δεν μπόρεσε να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από το Όσλο.
Ο Χάκπο «πλήγωσε» τον πρώην προπονητή τουΤο ντέρμπι της πρεμιέρας του 2ου ομίλου της League A του Nations League δεν ανέδειξε νικητή, με την Ολλανδία να αποφεύγει την ήττα στο φινάλε χάρη σε έναν ποδοσφαιριστή που γνωρίζει καλά ο Γιούργκεν Κλοπ.
Η Γερμανία κρατούσε στα χέρια της τη νίκη μέχρι τις καθυστερήσεις, όμως ο Κόντι Χάκπο βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 90'+2 και διαμόρφωσε το τελικό 1-1, στο ντεμπούτο του Τσάβι Ερνάντες στην τεχνική ηγεσία των «οράνιε».
Οι γηπεδούχοι είχαν βρει πρώτοι δίχτυα με τον Βίρτζιλ φαν Ντάικ στο 12ο λεπτό, όμως το γκολ του αρχηγού της Λίβερπουλ δεν μέτρησε, καθώς καταλογίστηκε επιθετικό φάουλ.
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα του αγώνα
Νικηφόρο ξεκίνημα για Ζεσούς και ΠορτογαλίαΜε το δεξί ξεκίνησε η θητεία του Ζόρζε Ζεσούς στον πάγκο της εθνικής Πορτογαλίας.
Οι Ίβηρες επικράτησαν με 1-0 της Ουαλίας για τον 3ο όμιλο της League A, με τον έμπειρο τεχνικό να πανηγυρίζει την πρώτη του νίκη στην επιστροφή του στην εθνική ομάδα.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε στο αρχικό σχήμα της Πορτογαλίας, πριν αντικατασταθεί στο 68ο λεπτό από τον Γκονσάλο Ράμος.
Δείτε ΕΔΩ τo γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα του αγώνα
Χάαλαντ οδήγησε τη Νορβηγία σε θρίλερ με τη ΔανίαΣτο «Ούλεβαλ» του Όσλο, ο Έρλινγκ Χάαλαντ ανέλαβε δράση όταν η Νορβηγία χρειάστηκε το κάτι παραπάνω.
Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι σκόραρε για δεύτερη φορά απέναντι στον Δανό τερματοφύλακα στο 74ο λεπτό και χάρισε τη νίκη στους «βίκινγκς» με 3-2, στο πρώτο σκανδιναβικό ντέρμπι του 4ου ομίλου της League A.
Η Δανία είχε καταφέρει να ισοφαρίσει δύο φορές, όμως τελικά δεν μπόρεσε να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από το Όσλο.
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα του αγώνα
Η Αυστρία επικράτησε με 3-1 του Ισραήλ, ενώ το Κόσοβο πήρε το τρίποντο απέναντι στην Ιρλανδία με 1-0, με τα δύο παιχνίδια να κρίνονται στο φινάλε.
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα του αγώνα Αυστρία - Ισραήλ
Δείτε ΕΔΩ το γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα του αγώνα Κόσοβο-Ιρλανδία
Για τον 2ο όμιλο της League D, η Λιθουανία πανηγύρισε εκτός έδρας νίκη με 2-0 επί του Λιχτενστάιν, χάρη σε δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα του αγώνα
Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας του Nations League και η βαθμολογία των ομίλων έχουν ως εξής:
LEAGUE A
1ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 25 Σεπτεμβρίου
Ιταλία-Βέλγιο 21:45
Τουρκία-Γαλλία 21:45
2ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 24 Σεπτεμβρίου
Ολλανδία-Γερμανία 1-1
Σερβία-ΕΛΛΑΔΑ 1-2
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Ελλάδα 3
Γερμανία 1
Ολλανδία 1
Σερβία 0
3ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 26 Σεπτεμβρίου
Αγγλία-Ισπανία 21:45
Τσεχία-Κροατία 21:45
4ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 24 Σεπτεμβρίου
Πορτογαλία-Ουαλία 1-0
Νορβηγία-Δανία 3-2
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Νορβηγία 3
Πορτογαλία 3
Ουαλία 0
Δανία 0
LEAGUE B
1ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 26 Σεπτεμβρίου
Σλοβενία-Σκωτία 16:00
Β.Μακεδονία-Ελβετία 21:45
2ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 25 Σεπτεμβρίου
Γεωργία-Β. Ιρλανδία 19:00
Ουγγαρία-Ουκρανία 21:45
3ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 24 Σεπτεμβρίου
Αυστρία-Ισραήλ 3-1
Κόσοβο-Ιρλανδία 1-0
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Αυστρία 3
Κόσοβο 3
Ιρλανδία 0
Ισραήλ 0
4ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 25 Σεπτεμβρίου
Πολωνία-Βοσνία 21:45
Σουηδία-Ρουμανία 21:45
LEAGUE C
1ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 26 Σεπτεμβρίου
Σαν Μαρίνο-Φινλανδία 19:00
Αλβανία-Λευκορωσία 21:45
2ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 25 Σεπτεμβρίου
Αρμενία-Λετονία 19:00
Μαυροβούνιο-Κύπρος 21:45
3ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 26 Σεπτεμβρίου
Ν. Φαρόε-Καζακστάν 19:00
Σλοβακία-Μολδαβία 21:45
4ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 26 Σεπτεμβρίου
Ισλανδία-Εσθονία 19:00
Βουλγαρία-Λουξεμβούργο 19:00
LEAGUE D
1ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 24 Σεπτεμβρίου
Ανδόρα-Μάλτα 1-2
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Μάλτα 3
Ανδόρα 0
Γιβραλτάρ 0 -0αγ.
2ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 24 Σεπτεμβρίου
Λιχτενστάιν-Λιθουανία 0-2
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Λιθουανία 3
Λιχτενστάιν 0
Αζερμπαϊτζάν 0 -0αγ.
Μεγάλες νίκες για Αυστρία και ΚόσοβοΣτις υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας, Αυστρία και Κόσοβο ξεκίνησαν με σημαντικές νίκες.
Η Αυστρία επικράτησε με 3-1 του Ισραήλ, ενώ το Κόσοβο πήρε το τρίποντο απέναντι στην Ιρλανδία με 1-0, με τα δύο παιχνίδια να κρίνονται στο φινάλε.
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα του αγώνα Αυστρία - Ισραήλ
Δείτε ΕΔΩ το γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα του αγώνα Κόσοβο-Ιρλανδία
Για τον 2ο όμιλο της League D, η Λιθουανία πανηγύρισε εκτός έδρας νίκη με 2-0 επί του Λιχτενστάιν, χάρη σε δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα του αγώνα
Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας του Nations League και η βαθμολογία των ομίλων έχουν ως εξής:
LEAGUE A
1ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 25 Σεπτεμβρίου
Ιταλία-Βέλγιο 21:45
Τουρκία-Γαλλία 21:45
2ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 24 Σεπτεμβρίου
Ολλανδία-Γερμανία 1-1
Σερβία-ΕΛΛΑΔΑ 1-2
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Ελλάδα 3
Γερμανία 1
Ολλανδία 1
Σερβία 0
3ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 26 Σεπτεμβρίου
Αγγλία-Ισπανία 21:45
Τσεχία-Κροατία 21:45
4ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 24 Σεπτεμβρίου
Πορτογαλία-Ουαλία 1-0
Νορβηγία-Δανία 3-2
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Νορβηγία 3
Πορτογαλία 3
Ουαλία 0
Δανία 0
LEAGUE B
1ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 26 Σεπτεμβρίου
Σλοβενία-Σκωτία 16:00
Β.Μακεδονία-Ελβετία 21:45
2ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 25 Σεπτεμβρίου
Γεωργία-Β. Ιρλανδία 19:00
Ουγγαρία-Ουκρανία 21:45
3ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 24 Σεπτεμβρίου
Αυστρία-Ισραήλ 3-1
Κόσοβο-Ιρλανδία 1-0
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Αυστρία 3
Κόσοβο 3
Ιρλανδία 0
Ισραήλ 0
4ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 25 Σεπτεμβρίου
Πολωνία-Βοσνία 21:45
Σουηδία-Ρουμανία 21:45
LEAGUE C
1ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 26 Σεπτεμβρίου
Σαν Μαρίνο-Φινλανδία 19:00
Αλβανία-Λευκορωσία 21:45
2ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 25 Σεπτεμβρίου
Αρμενία-Λετονία 19:00
Μαυροβούνιο-Κύπρος 21:45
3ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 26 Σεπτεμβρίου
Ν. Φαρόε-Καζακστάν 19:00
Σλοβακία-Μολδαβία 21:45
4ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 26 Σεπτεμβρίου
Ισλανδία-Εσθονία 19:00
Βουλγαρία-Λουξεμβούργο 19:00
LEAGUE D
1ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 24 Σεπτεμβρίου
Ανδόρα-Μάλτα 1-2
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Μάλτα 3
Ανδόρα 0
Γιβραλτάρ 0 -0αγ.
2ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 24 Σεπτεμβρίου
Λιχτενστάιν-Λιθουανία 0-2
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Λιθουανία 3
Λιχτενστάιν 0
Αζερμπαϊτζάν 0 -0αγ.
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