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Επιθετικός του Ισραήλ αποβλήθηκε στον αγώνα με την Αυστρία γιατί πανηγύρισε με τo σημαιάκι του κόρνερ σαν όπλο, δείτε βίντεο
Επιθετικός του Ισραήλ αποβλήθηκε στον αγώνα με την Αυστρία γιατί πανηγύρισε με τo σημαιάκι του κόρνερ σαν όπλο, δείτε βίντεο
Ο 20χρονος Σαΐντ Αμπού Φάρχι δέχθηκε στο 55ο λεπτό τη δεύτερη κίτρινη κάρτα για τον πανηγυρισμό μετά το γκολ της ισοφάρισης - Η Αυστρία αξιοποίησε το αριθμητικό πλεονέκτημα και κέρδισε 3-1 με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα για το Nations League
Με την αποβολή του «πλήρωσε»ο επιθετικός του Ισραήλ, Σαΐντ Αμπού Φάρχι, την κίνησή του να πανηγυρίσει χρησιμοποιώντας το σημαιάκι του κόρνερ σαν όπλο το γκολ με το οποίο είχε ισοφαρίσει για τη χώρα του την Αυστρία στον αγώνα για το Nations League την Πέμπτη, αν και το γκολ του δεν στάθηκε αρκετό καθώς το Ισραήλ ηττήθηκε με 3-1.
Ο Αμπού Φάρχι έκανε τον πανηγυρισμό στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης όταν έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά ισοφαρίζοντας το γκολ που είχε πετύχει στο α΄ ημιχρόνο για την Αυστρία ο Ρομάνο Σμιντ.
Ο 20χρονος Ισραηλινός επιθετικός έτρεξε προς το σημαιάκι του κόρνερ, το άρπαξε και έκανε μια κίνηση σαν να πυροβολεί
Ο διαιτητής Γκεόργκι Καμπάκοφ, ο οποίος είχε «κιτρινίσει» τον Αμπου Φάρχι τέσσερα λεπτά νωρίτερα, τού έδειξε αμέσως δεύτερη κίτρινη κάρτα με αποτέλεσμα την αποβολή του.
Ο Αμπού Φάρχι έδειξε να μην καταλαβαίνει την απόφαση, όμως οι αυστηροί κανονισμοί της UEFA σχετικά με προκλητικούς πανηγυρισμούς είχαν ως αποτέλεσμα το Ισραήλ να μείνει με 10 παίκτες για το υπόλοιπο της αναμέτρησης.
Οι προκλητικές χειρονομίες ή οι πανηγυρισμοί που παραπέμπουν στη χρήση όπλων αποθαρρύνονται εδώ και χρόνια από τις ποδοσφαιρικές αρχές.
Με αριθμητικό μειονέκτημα, το Ισραήλ αναγκάστηκε να αμυνθεί για μεγάλο μέρος του δεύτερου ημιχρόνου με την Αυστρία να αξιοποιεί το πλεονέκτημα του ενός παίκτη στα τελευταία λεπτά. Ο Φίλιπ Μβένε έδωσε ξανά το προβάδισμα στους γηπεδούχους στο 90ό λεπτό, πριν ο Σάσα Καλάιτζιτς πετύχει και τρίτο γκολ στις καθυστερήσεις, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.
Ο Αμπού Φάρχι έκανε τον πανηγυρισμό στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης όταν έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά ισοφαρίζοντας το γκολ που είχε πετύχει στο α΄ ημιχρόνο για την Αυστρία ο Ρομάνο Σμιντ.
Ο 20χρονος Ισραηλινός επιθετικός έτρεξε προς το σημαιάκι του κόρνερ, το άρπαξε και έκανε μια κίνηση σαν να πυροβολεί
Ο διαιτητής Γκεόργκι Καμπάκοφ, ο οποίος είχε «κιτρινίσει» τον Αμπου Φάρχι τέσσερα λεπτά νωρίτερα, τού έδειξε αμέσως δεύτερη κίτρινη κάρτα με αποτέλεσμα την αποβολή του.
Un joueur israélien célèbre un but en simulant qu'il utilise une arme et se fait expulser par l'arbitre.#Liguedesnations #Israel #LDN pic.twitter.com/wX7SafNxlt— Un De Plus (@8_avec) September 24, 2026
Ο Αμπού Φάρχι έδειξε να μην καταλαβαίνει την απόφαση, όμως οι αυστηροί κανονισμοί της UEFA σχετικά με προκλητικούς πανηγυρισμούς είχαν ως αποτέλεσμα το Ισραήλ να μείνει με 10 παίκτες για το υπόλοιπο της αναμέτρησης.
Οι προκλητικές χειρονομίες ή οι πανηγυρισμοί που παραπέμπουν στη χρήση όπλων αποθαρρύνονται εδώ και χρόνια από τις ποδοσφαιρικές αρχές.
Με αριθμητικό μειονέκτημα, το Ισραήλ αναγκάστηκε να αμυνθεί για μεγάλο μέρος του δεύτερου ημιχρόνου με την Αυστρία να αξιοποιεί το πλεονέκτημα του ενός παίκτη στα τελευταία λεπτά. Ο Φίλιπ Μβένε έδωσε ξανά το προβάδισμα στους γηπεδούχους στο 90ό λεπτό, πριν ο Σάσα Καλάιτζιτς πετύχει και τρίτο γκολ στις καθυστερήσεις, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.
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