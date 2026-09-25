Επιθετικός του Ισραήλ αποβλήθηκε στον αγώνα με την Αυστρία γιατί πανηγύρισε με τo σημαιάκι του κόρνερ σαν όπλο, δείτε βίντεο

Ο 20χρονος Σαΐντ Αμπού Φάρχι δέχθηκε στο 55ο λεπτό τη δεύτερη κίτρινη κάρτα για τον πανηγυρισμό μετά το γκολ της ισοφάρισης - Η Αυστρία αξιοποίησε το αριθμητικό πλεονέκτημα και κέρδισε 3-1 με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα για το Nations League